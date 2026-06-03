Más de 17 mil viviendas de antiguos programas estatales entran a proceso de formalización

Familias podrán acceder a mayor seguridad jurídica sobre sus viviendas a través del proceso de formalización impulsado por COFOPRI. (Cofopri)

Más de 17 mil unidades inmobiliarias vinculadas a antiguos programas de vivienda del Estado serán incorporadas a un proceso de diagnóstico, verificación y saneamiento físico legal, como parte de una intervención que busca resolver problemas de formalización arrastrados durante años. La medida alcanzará a predios ubicados en ocho regiones del país y podría permitir que miles de familias accedan finalmente a seguridad jurídica sobre sus viviendas.

El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) y la Empresa Nacional de Edificaciones en Liquidación (ENACE) suscribieron un convenio específico de cooperación interinstitucional para intervenir 35 programas históricos de vivienda ejecutados por ENACE y sus entidades antecesoras.

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Representantes de COFOPRI, FONAFE y ENACE firman un convenio trascendental para iniciar el saneamiento físico legal de más de 17,000 viviendas de programas estatales en ocho regiones de Perú. (Cofopri)

La intervención apunta a destrabar casos en los que existen problemas de saneamiento físico legal, información registral desactualizada, observaciones legales o indefinición sobre la situación real de los ocupantes. En la práctica, se trata de viviendas que forman parte de antiguos proyectos estatales, pero que aún enfrentan barreras para completar su formalización.

Diagnóstico técnico-legal en 35 programas de vivienda

El primer componente del convenio contempla que COFOPRI realice diagnósticos técnico-legales en 35 programas de vivienda del Estado. Esta etapa permitirá determinar si los terrenos correspondientes a proyectos ejecutados por ENACE en liquidación pueden ser saneados y, posteriormente, avanzar hacia la emisión de títulos o regularizaciones registrales.

Según la información del convenio, este primer bloque proyecta alcanzar aproximadamente 10 mil unidades inmobiliarias. El trabajo se concentrará en programas ubicados en Áncash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Ica, La Libertad, Piura y Lima-Callao.

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Personal de COFOPRI se organiza en una reunión al aire libre para coordinar el diagnóstico y saneamiento físico legal de propiedades vinculadas a antiguos programas de vivienda del Estado. (Cofopri)

La mayor concentración de programas priorizados se encuentra en Lima y Callao, donde se ubican 20 de los 35 proyectos incluidos en la intervención. Este dato refleja el peso que tienen los antiguos programas habitacionales del Estado en zonas urbanas de alta demanda por formalización y servicios básicos.

El saneamiento físico legal es una etapa clave para que los predios puedan incorporarse correctamente al sistema registral. Sin ese proceso, las familias pueden enfrentar limitaciones para vender, heredar, acceder a créditos, realizar ampliaciones formales o acreditar plenamente la propiedad de sus viviendas.

Más de 7 mil predios serán verificados

El segundo componente del convenio busca ordenar y sincerar la situación de más de 7 mil predios vinculados a antiguos programas de vivienda del Estado. En estos casos, las acciones estarán orientadas a actualizar información, verificar ocupación y determinar la condición real de los inmuebles.

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Un representante de COFOPRI explica a residentes de Ica los nuevos decretos que agilizarán la formalización de viviendas y el acceso a títulos de propiedad. (Cofopri)

Lima concentra la mayor cantidad de unidades inmobiliarias que serán intervenidas mediante visitas, verificación y sinceramiento de información. Los trabajos comprenderán principalmente predios ubicados en Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, Callao y Ventanilla.

De acuerdo con los datos del convenio, Villa El Salvador concentra 2.120 predios, seguido por San Juan de Lurigancho, con 1.546; Callao, con 1.059; y Ventanilla, con 505. Estas zonas forman parte de la expansión urbana donde la formalización de la propiedad sigue siendo un factor decisivo para mejorar condiciones de vida y acceso a servicios.

Como resultado de las acciones de saneamiento, se podrán emitir títulos para su inscripción en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), así como regularizar predios que correspondan a ENACE o a sus entidades antecesoras.

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Cofopri es un organismo estatal vinculado al Ministerio de Vivienda que se encarga de conducir y asegurar el proceso para convertir terrenos informales en propiedades legalmente reconocidas en el país. Foto: Cofopri

Financiamiento no generará gasto para COFOPRI ni FONAFE

El convenio será financiado íntegramente con recursos de ENACE en liquidación, por lo que no generará gastos para COFOPRI ni para FONAFE. La participación de COFOPRI estará enfocada en el despliegue técnico necesario para evaluar la viabilidad de la formalización y avanzar en los procedimientos correspondientes.

La intervención forma parte de una estrategia para cerrar brechas de informalidad urbana y atender problemas acumulados en antiguos programas habitacionales estatales. Aunque el proceso dependerá de los resultados de los diagnósticos y verificaciones, el objetivo es que las familias beneficiarias puedan avanzar hacia la propiedad formal y contar con mayor seguridad jurídica.

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Representantes de COFOPRI, FONAFE y ENACE suscriben un convenio que permitirá el diagnóstico y saneamiento físico legal de más de 17 mil unidades inmobiliarias históricas, beneficiando a miles de familias. (Cofopri)

Para miles de hogares, la formalización no solo representa un título inscrito, sino también la posibilidad de integrarse plenamente al sistema legal de propiedad. En un país donde la informalidad urbana continúa condicionando el acceso a crédito, inversión familiar y desarrollo local, destrabar estos expedientes históricos puede convertirse en una medida concreta de inclusión patrimonial.