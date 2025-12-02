Las hipótesis del atentado contra Rafael Belaúnde: cámaras, indicios y primeras líneas de investigación

La policía analiza grabaciones y evidencia balística para esclarecer las causas y responsables del ataque contra el precandidato presidencial en Cañete.| Latina Noticias

Rafael Belaúnde Llosa, postulante a la presidencia por Libertad Popular, fue víctima de un violento atentado en Cerro Azul, provincia de Cañete, la mañana de este martes. Mientras conducía su vehículo tras salir de un condominio familiar en la urbanización Mar Azul, desconocidos abrieron fuego contra él, desatando una investigación policial que mantiene el caso en el centro de la agenda pública nacional. El hecho generó reacciones de autoridades, especialistas y residentes locales, marcando un punto de inflexión sobre la gravedad de la inseguridad en la campaña política peruana.

El ataque, que dejó tres orificios de bala en el parabrisas y provocó heridas leves por esquirlas al precandidato, fue seguido de un despliegue policial inmediato. Especialistas en criminalística y autoridades municipales acudieron al lugar para recabar pruebas, mientras surgían distintas hipótesis sobre los posibles motivos y autores del atentado.

Lo que captaron las cámaras

El exprimer ministro Pedro Cateriano informa que el auto de Rafael Belaunde Llosa, precandidato presidencial de Libertad Popular, fue baleado| RPP Noticias

De acuerdo con los reportes brindados a Latina Noticias, la vigilancia electrónica se ha convertido en clave para la reconstrucción del atentado. El alcalde de Cerro Azul, presente en el lugar minutos después de lo ocurrido, confirmó que las cámaras de monitoreo municipal registraron el paso de motocicletas sospechosas en la zona, aproximadamente en el horario señalado por la Policía para el ataque. Estos dispositivos, ubicados en calles cercanas a la avenida Comercio y alrededores del condominio Mar Azul, permitieron visualizar a los presuntos agresores en tránsito antes y después del tiroteo.

Las imágenes ya fueron entregadas a los agentes de la División de Homicidios y peritos de criminalística llegados desde Lima. Se examina cuadro por cuadro el desplazamiento de los vehículos, así como la posible ruta de huida. Las grabaciones también podrían ayudar en la identificación de los conductores y en la comparación con otros eventos recientes de inseguridad, ya que varias motocicletas figuran en denuncias de asaltos a ingenieros y residentes durante las últimas semanas en esa área de Cañete.

Indicios balísticos y testimonios

El comisario de Cerro Azul, Jaime Moreno, brindó a la prensa detalles técnicos sobre el estado del automóvil atacado, destacando que se hallaron tres perforaciones de bala en la parte frontal, lado del conductor. Belaúnde Llosa resultó con lesiones menores por esquirlas en el rostro, según confirmó el alcalde local, aunque no requirió traslado hospitalario tras la evaluación inicial de los servicios de emergencia.

Uno de los datos más relevantes es que Belaúnde Llosa habría respondido al ataque utilizando un arma, disparando en dirección a los agresores. Aunque aún no se precisa cuántos tiros realizó ni si logró impactar en el vehículo o la moto utilizada por los atacantes, la reacción quedó asentada en el acta policial y es materia de investigación pericial. Los casquillos recogidos en el área están siendo analizados por los especialistas de Lima, en busca de compatibilidades y eventuales vínculos con delitos similares en la región.

Fuentes policiales revelaron que el ataque se produjo entre las siete y ocho de la mañana, justo al salir Belaúnde del portón del predio familiar, en una trocha carrozable que conduce al sector de Puente Tabla.

Hipótesis: robo, advertencia o contexto electoral

El precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, fue víctima de un atentado en Cerro Azul

Las autoridades mantienen abiertas al menos dos líneas centrales de investigación. Por un lado, se considera la inseguridad ciudadana como posible origen del incidente. Días antes, ingenieros de una empresa contratista que ejecutaban obras públicas en la zona fueron víctimas de robo de herramientas y materiales bajo modalidad similar, con motorizados armados que irrumpieron en la obra y huyeron con los objetos sustraídos. El alcalde indicó que “probablemente estén relacionados” y que, por el momento, no hay datos que sugieran amenazas personales o de origen político.

Sin embargo, no se descarta un mensaje de amedrentamiento vinculado a la figura pública de Belaúnde Llosa. Su perfil de precandidato ha elevado la atención en un proceso electoral nacional donde la violencia y la intimidación contra postulantes se vuelven motivo de preocupación. Las autoridades revisan si existieron tensiones en torno a disputas de terrenos, aunque la municipalidad aclaró que la titularidad de la propiedad familiar se encuentra en trámite regular y no existen reclamos activos al respecto.

Otra línea, alimentada por comentarios en medios locales y de vecinos de la zona, menciona eventuales intentos de advertencia, aunque hasta ahora no se tiene constancia de amenazas formales o previas dirigidas a Belaúnde Llosa.

Reacciones y acciones en Cerro Azul

Pedro Cateriano reveló que a pesar del ataque Rafael Belaúnde Llosa no ha sufrido daño. - Crédito Revista ProActivo

Ante la llegada de la prensa, el alcalde de Cerro Azul aseguró que el municipio colabora plenamente con la División de Homicidios y ha puesto a disposición tanto las grabaciones del sistema de videovigilancia como personal para facilitar las diligencias. Expresó su solidaridad con Rafael Belaúnde Llosa, a quien encontró “nervioso pero estable” tras el ataque, y reiteró que el distrito es considerado seguro, aunque solicitó mayor apoyo del Gobierno central para fortalecer la presencia policial y la capacidad de respuesta ante emergencias.

Vecinos consultados señalaron que la urbanización y sectores aledaños no cuentan con antecedentes de ataques tan violentos contra figuras públicas en el pasado reciente. El incidente ha motivado la evaluación de nuevas medidas de seguridad en accesos al distrito y el monitoreo nocturno de vehículos y personas. Durante la mañana y parte de la tarde, reporteros y medios nacionales se mantuvieron en la zona, mientras los peritos trabajaban en el automóvil baleado y realizaban entrevistas a testigos.

Por el momento, Rafael Belaúnde Llosa no ha emitido declaraciones públicas. La investigación sigue en desarrollo a cargo de la Policía Nacional y personal especializado de Lima, con énfasis en el análisis de las imágenes, los casquillos recuperados y el entrecruzamiento de datos de denuncias recientes en Cerro Azul.