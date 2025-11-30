Perú

Juntos por el Perú exige justicia por el asesinato de Percy Ipanaqué: abogado era su precandidato a diputado en Piura

Dos sicarios atacaron a Percy Ipanaqué la noche del viernes 28 de noviembre. Hasta el momento no se sabe con exactitud cuál fue el motivo detrás de su asesinato

El asesinato de Percy Ipanaqué Navarro, abogado y precandidato a diputado por Juntos por el Perú (JP) en Piura, generó una reacción inmediata por parte de la dirigencia nacional del partido y de organizaciones civiles locales. Roberto Sánchez Palomino, presidente de JP y congresista, exigió mediante la red social X una investigación rigurosa sobre el crimen.

“Me golpea profundamente la noticia del asesinato del abogado Percy Ipanaqué en Piura. Mi compañero de lucha en Juntos por el Perú, comprometido con la justicia y con las denuncias contra la corrupción. Las primeras versiones señalan que habrían actuado sicarios en este crimen. Desde Juntos por el Perú exigimos una investigación rigurosa e inmediata. El Perú no puede seguir viviendo bajo el miedo. ¡Justicia para Percy!”, indicó el parlamentario en su perfil oficial.

A través de un comunicado, Juntos por el Perú condenó el asesinato y reafirmó su compromiso de luchar para que el caso no quede impune. El partido señaló a fuerzas reaccionarias como responsables, acusando al Estado de ser “incapaz, indolente y cómplice”, y advirtió sobre la consolidación del sicariato como mecanismo para resolver disputas políticas y sociales. Además, lamentó la violencia que afecta a líderes sociales, defensores ambientales y representantes gremiales en la región.

¿Quién asesinó a Percy Ipanaqué?

El atentado contra Ipanaqué tuvo lugar la tarde del viernes anterior al 30 de noviembre, cuando el abogado conducía su vehículo de placa P1H-114 rumbo al caserío Miraflores, cerca del cementerio Mapfre, en el distrito de Castilla. Medios locales indicaron que dos individuos a bordo de una motocicleta interceptaron el auto en el que se trasladaba el abogado y le dispararon a corta distancia, provocando su muerte inmediata.

Poco antes del ataque, Ipanaqué había expresado en público su preocupación por la inseguridad y criminalidad en Piura. En uno de sus videos publicados en redes sociales, denunció la ausencia de respuesta policial ante el incremento de asesinatos y extorsiones en su región.

“Piura se viene desangrando y eso no es novedad. Nos están matando y la Policía no está dando una respuesta a la altura para acabar con la inseguridad ciudadana, con el sicariato y extorsión”, manifestó Ipanaqué.

El abogado también advirtió sobre posibles conexiones de empresarios y autoridades en los crímenes, rechazando la versión oficial que atribuye la violencia exclusivamente a conflictos gremiales. “Aquí hay intereses de empresarios y autoridades...”, alertó en el video.

El comunicado difundido por Juntos por el Perú indica que Ipanaqué fue “víctima de quienes veían en él a un potencial adversario en las próximas elecciones generales y de quienes pretenden perpetuar la corrupción institucional, utilizando la delincuencia común como instrumento para controlar a sus opositores“.

El sepelio de Ipanaqué se realizó esta mañana y según reportó el Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Piura, sus restos fueron velados en la sede institucional y se contó con una alta concurrencia, muestra del profundo impacto que su muerte generó en la comunidad local.

