Perú

Asaltantes armados intentaron robar auto de César Acuña en Chorrillos: Implicado fue detenido

Fiscalía informó que vehículo resultó con daños producto del intercambio de disparos entre asaltantes y el chofer

Guardar
César Acuña fue incluido en
César Acuña fue incluido en investigación fiscal como agraviado.

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo en flagrancia a Mirko Vargas, quien habría intentado robar un vehículo que se encuentra registrado a nombre del candidato presidencial y líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña.

A través de una nota de prensa, la Fiscalía informó que el hecho ocurrió en el cruce de la avenida Alameda Los Horizontes con la calle B1, en distrito limeño de Chorrillos. El conductor del vehículo, Félix Barboza, se enfrentó a los asaltantes con su arma reglametaria. Los asaltantes, a excepción Mirko Vargas, lograron huir.

El Cuarto Despacho de la Fiscalía Penal Corporativa de Chorrillos inició investigación preliminar contra el intervenido por el delito de tentativa de robo agravado en agravio de Barboza. Cabe precisar que César Acuña también está incluido en la pesquisa como agraviado en calidad de sujeto pasivo debido a que el vehículo, dañado por el intercambio de disparos, está a su nombre.

JNE confirmó que César Acuña
JNE confirmó que César Acuña realizó campaña política cuando era aún gobernador.

El Ministerio Público informó que el Departamento de Robo de Vehículos (Deprove) de Lima Sur viene realizando viene realizando diligencias como toma de declaraciones de testigos, del investigado, recolección de evidencias por parte de peritos de criminalística, entre otras actividades urgentes.

Acuña cuestiona investigación contra su hermano

La reciente intensificación de la investigación sobre la presunta red criminal vinculada a la empresa Frigoinca ha colocado en el centro del debate político peruano a Óscar Acuña Peralta, hermano del candidato presidencial César Acuña y figura clave en el caso Qali Warma.

La orden de captura emitida el catorce de noviembre de 2025 por el Poder Judicial ha desencadenado una serie de operativos simultáneos en Áncash, La Libertad y Lima, con la Policía Nacional del Perú (PNP) intensificando la búsqueda tanto de Óscar Acuña como de Milton Helmer Broca Alcántara, ambos declarados “no habidos” tras el despliegue policial.

Hermano de César Acuña está
Hermano de César Acuña está no habido. | Fotocomposición Infobae

En respuesta a estos acontecimientos, César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP) y aspirante a la presidencia, ha rechazado públicamente la investigación y la orden de captura contra su hermano, calificando la medida de “injusta” y atribuyéndola a motivaciones políticas. Durante una rueda de prensa, el candidato sostuvo que existe un intento deliberado de perjudicar a su familia y obstaculizar su carrera electoral.

“Tratar de hacer daño a la familia, a su hermano... Como saben, los poderes fácticos que voy a ganar, porque sí voy a ganar. Entonces, creen que esto me va a desanimar. Al contrario, voy a trabajar más, porque tengo fe y confianza en que al final la justicia se va a lograr”, afirmó César Acuña, según recogió Infobae.

La investigación sostiene que la red criminal habría manipulado procesos de licitación y alterado controles sanitarios para favorecer a Frigoinca en la provisión de productos cárnicos destinados a las canastas del programa Qali Warma. De acuerdo con la Fiscalía, el rol de Óscar Acuña habría consistido en facilitar el contacto entre directivos empresariales y funcionarios públicos, interviniendo para asegurar inspecciones favorables, la renovación de licencias y la adjudicación de contratos estatales.

Frente a estas acusaciones, César Acuña defendió la inocencia de su hermano y cuestionó la calificación de los hechos como tráfico de influencias. Argumentó que la acusación se basa en depósitos que, tanto por su interpretación como por la documentación fiscal, estarían sustentados como préstamos y no como pagos ilícitos. “Está clarísimo que está en calidad de préstamo. Todos los peruanos tienen derecho a prestar dinero y no es prohibido. Pero para el fiscal, ya es tráfico de influencias”, declaró el líder de APP a Infobae, reiterando que no existen elementos que justifiquen la medida restrictiva.

Temas Relacionados

César AcuñaChorrillosMinisterio Públicoperu-politica

Más Noticias

MEF anticipa incremento récord en recaudación fiscal: S/159.473 millones entre enero y noviembre, ¿Qué factores están detrás?

A falta de un mes para cerrar el año, el Perú logró recaudar 11,5% más tributos que hace exactamente un año, informó la ministra Denisse Miralles

MEF anticipa incremento récord en

Perú vs Bolivia vóley: día, hora y canal TV del debut ‘bicolor’ en los Juegos Bolivarianos 2025

La escuadra dirigida por Martín Escudero disputará su primer encuentro en el Coliseo Eduardo Dibós situado en el distrito de San Borja

Perú vs Bolivia vóley: día,

Óscar Arriola, jefe de la PNP, revela detalles sobre el atentado contra Rafael Belaunde: Esto es lo que se sabe

El ataque contra el precandidato presidencial de Libertad Popular sucedió en Cerro Azul, en la provincia limeña de Cañete, cuando se encontraba supervisando terrenos de su propiedad

Óscar Arriola, jefe de la

Elecciones Generales 2026: Más de 2,6 millones de peruanos mayores de 70 años tienen derecho al voto facultativo

Reniec informó que del total de electores facultativos, 5.011 son mujeres y 3.083 hombres que corresponden al grupo que supera los 100 años de edad

Elecciones Generales 2026: Más de

Presidente José Jerí pide permiso al Congreso para viaje oficial a cumbre Perú–Ecuador en Quito

El mandatario busca participar en un encuentro clave con su par ecuatoriano, donde se abordarán lineamientos para fortalecer la cooperación bilateral y la agenda conjunta de ambos países

Presidente José Jerí pide permiso
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente Jerí pide permiso al

Presidente Jerí pide permiso al Congreso para viaje oficial a cumbre Perú–Ecuador en Quito

TC frena reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación: Otorgan medida cautelar a la JNJ

Daniel Salaverry no descarta postular tras ser absuelto por el PJ: “Hay tiempo todavía para decidir”

Sicarios atacan a Rafael Belaúnde: candidatos a la presidencia contarán con seguridad del Estado este mes

Daniel Salaverry es absuelto por el PJ y no irá 8 años a prisión

ENTRETENIMIENTO

Hany Portocarrero, la peruana que

Hany Portocarrero, la peruana que conquistó Televisa y actúa con Eduardo Santamarina y Yadhira Carrillo en ‘Los Hilos del Pasado’

Melissa Klug se pronuncia por separación de Samahara Lobatón y Bryan Torres

El exorbitante costo del look de Jefferson Farfán desconcierta a los presentadores de ‘La manada’ en vivo

Abel Lobatón responde con indiferencia tras ser consultado por su hija Melissa, quien lo llamó ‘señor’ y lo negó como padre

Shin Hyun-Joon cantó el tema de pincipal de ‘Escalera al cielo’ y conquista a sus seguidores en Perú

DEPORTES

Perú vs Bolivia vóley: día,

Perú vs Bolivia vóley: día, hora y canal TV del debut ‘bicolor’ en los Juegos Bolivarianos 2025

Clarivett Yllescas compartió sus expectativas sobre el Mundial de Clubes de vóley: “Nada es imposible, podemos hacer una nueva hazaña”

Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC: ¿cuánto ganará el equipo que clasifique a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

El motivo por el que Piero Cari no fue convocado al Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Puede decir ‘a mí me castigan y ¿al de al lado?’"

Pablo Sabbag fue premiado como máximo goleador de la liga de Corea del Sur y sueña con volver a Alianza Lima: “Luché como me pidieron”