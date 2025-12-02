Asaltantes armados intentaron robar auto de César Acuña en Chorrillos: Implicado fue detenido

César Acuña fue incluido en investigación fiscal como agraviado.

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo en flagrancia a Mirko Vargas, quien habría intentado robar un vehículo que se encuentra registrado a nombre del candidato presidencial y líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña.

A través de una nota de prensa, la Fiscalía informó que el hecho ocurrió en el cruce de la avenida Alameda Los Horizontes con la calle B1, en distrito limeño de Chorrillos. El conductor del vehículo, Félix Barboza, se enfrentó a los asaltantes con su arma reglametaria. Los asaltantes, a excepción Mirko Vargas, lograron huir.

El Cuarto Despacho de la Fiscalía Penal Corporativa de Chorrillos inició investigación preliminar contra el intervenido por el delito de tentativa de robo agravado en agravio de Barboza. Cabe precisar que César Acuña también está incluido en la pesquisa como agraviado en calidad de sujeto pasivo debido a que el vehículo, dañado por el intercambio de disparos, está a su nombre.

JNE confirmó que César Acuña realizó campaña política cuando era aún gobernador.

El Ministerio Público informó que el Departamento de Robo de Vehículos (Deprove) de Lima Sur viene realizando viene realizando diligencias como toma de declaraciones de testigos, del investigado, recolección de evidencias por parte de peritos de criminalística, entre otras actividades urgentes.

Acuña cuestiona investigación contra su hermano

La reciente intensificación de la investigación sobre la presunta red criminal vinculada a la empresa Frigoinca ha colocado en el centro del debate político peruano a Óscar Acuña Peralta, hermano del candidato presidencial César Acuña y figura clave en el caso Qali Warma.

La orden de captura emitida el catorce de noviembre de 2025 por el Poder Judicial ha desencadenado una serie de operativos simultáneos en Áncash, La Libertad y Lima, con la Policía Nacional del Perú (PNP) intensificando la búsqueda tanto de Óscar Acuña como de Milton Helmer Broca Alcántara, ambos declarados “no habidos” tras el despliegue policial.

Hermano de César Acuña está no habido. | Fotocomposición Infobae

En respuesta a estos acontecimientos, César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP) y aspirante a la presidencia, ha rechazado públicamente la investigación y la orden de captura contra su hermano, calificando la medida de “injusta” y atribuyéndola a motivaciones políticas. Durante una rueda de prensa, el candidato sostuvo que existe un intento deliberado de perjudicar a su familia y obstaculizar su carrera electoral.

“Tratar de hacer daño a la familia, a su hermano... Como saben, los poderes fácticos que voy a ganar, porque sí voy a ganar. Entonces, creen que esto me va a desanimar. Al contrario, voy a trabajar más, porque tengo fe y confianza en que al final la justicia se va a lograr”, afirmó César Acuña, según recogió Infobae.

La investigación sostiene que la red criminal habría manipulado procesos de licitación y alterado controles sanitarios para favorecer a Frigoinca en la provisión de productos cárnicos destinados a las canastas del programa Qali Warma. De acuerdo con la Fiscalía, el rol de Óscar Acuña habría consistido en facilitar el contacto entre directivos empresariales y funcionarios públicos, interviniendo para asegurar inspecciones favorables, la renovación de licencias y la adjudicación de contratos estatales.

Frente a estas acusaciones, César Acuña defendió la inocencia de su hermano y cuestionó la calificación de los hechos como tráfico de influencias. Argumentó que la acusación se basa en depósitos que, tanto por su interpretación como por la documentación fiscal, estarían sustentados como préstamos y no como pagos ilícitos. “Está clarísimo que está en calidad de préstamo. Todos los peruanos tienen derecho a prestar dinero y no es prohibido. Pero para el fiscal, ya es tráfico de influencias”, declaró el líder de APP a Infobae, reiterando que no existen elementos que justifiquen la medida restrictiva.