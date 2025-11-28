Héctor Acuña revela la última conversación con su hermano prófugo, Óscar Acuña: “Estamos en mal camino”

El congresista de Honor y Democracia, Héctor Acuña, se pronunció sobre la fuga de su hermano, Óscar Acuña, sobre quien pesa una orden de detención por presuntamente haber recibido pagos para favorecer a Frigoinca, empresa involucrada en la red de corrupción de Qali Warma.

El parlamentario aseguró que no sabe dónde se encuentra su hermano menor y reveló que la última conversación que tuvo con él fue hace, por lo menos, un mes, antes de que escapara de las autoridades.

“Cuando salió. Salió un domingo, ¿no?... Al siguiente día creo que yo lo llamé, le digo: ‘Hermano, ¿qué pasó? Mira, anoche en la noticia y francamente me llama la atención y creo que estamos en mal camino’”, señaló en entrevista con RPP Noticias.

Héctor Acuña se desmarca de su hermano fugado y cuestiona versión del “préstamo”. Foto: composición captura RPP

La explicación que dio Óscar Acuña a su hermano

Según narró el legislador, Óscar Acuña justificó el dinero recibido como “un préstamo”. Sin embargo, esta respuesta le generó dudas por dos motivos: primero, porque consideró que su familia no tiene necesidades económicas y, segundo, porque, de haberlas tenido, habría pedido apoyo a alguno de sus hermanos.

“Qué razones realmente se dieron para que mi hermano no pueda aceptar, eh, un préstamo, un dinero que, que en este momento, francamente, eh, ha llevado a que él esté perseguido por la justicia, ¿no? Porque nosotros en la familia, si bien es cierto no todos tenemos grandes cosas, pero creo que todos tenemos la solvencia para vivir por lo menos tranquilo, ¿no? En este caso, francamente, que es inexplicable un poco la motivación”, comentó.

Óscar Acuña separado de Alianza para el Progreso.| APP

Héctor Acuña evitó aconsejar a su hermano

En esa línea, el parlamentario sostuvo que prefirió no aconsejar a su hermano, pues considera que debe seguir las recomendaciones de sus abogados.“Haciendo una analogía, cuando uno tiene un problema de salud, recurre a su médico. A la persona que le va a recetar mejor. En este caso, que ya estando en manos del Poder Judicial, ya teniendo sus abogados, que vean la mejor opción”, contestó.

Acuña añadió que un consejo familiar podría incluso perjudicarlo. “Muchas veces, uno piensa aconsejar bien, pero quizás suceda lo contrario. Creo que en este caso dejarlo en manos de sus abogados, ¿no?“, afirmó.

El caso que involucra a Óscar Acuña| Latina Noticias

¿Por qué investigan a Óscar Acuña?

La investigación fiscal contra Óscar Acuña Peralta, hermano del líder de Alianza para el Progreso (APP), se centra en presuntos pagos que habría recibido para interceder a favor de la empresa Frigoinca en la región La Libertad. La trama, revelada por la unidad de investigación de Punto Final, se apoya en declaraciones de colaboradores eficaces que describen un supuesto esquema de entregas de dinero destinadas a asegurar beneficios administrativos pese a las observaciones sanitarias que la compañía ya enfrentaba.

Según la tesis fiscal, entre septiembre y diciembre de 2023, Acuña habría recibido más de S/ 77.000 en diversas transacciones. El objetivo, de acuerdo con los testimonios, era facilitar gestiones y contactos que permitieran influir en decisiones del entonces gerente regional de Salud en beneficio de Frigoinca.

Allanamiento a la vivienda de Óscar Acuña en La Libertad| América Noticias

La documentación revisada por los investigadores detalla que el 23 de octubre de 2023 se realizaron dos transferencias: una por S/ 5.000 y otra por S/ 7.000. Apenas cinco días después, el 28 de octubre, se registraron dos nuevas entregas de S/ 30.000 y S/ 20.000, montos que completarían el presunto circuito de pagos.

Acuña reconoció haber recibido dinero, aunque aseguró que solo fueron entre S/ 10.000 y S/ 15.000, y que devolvió el resto. También negó que estos montos tuvieran un fin irregular. En paralelo, Manuel Llempén Morillo, exgobernador regional y citado en las declaraciones, rechazó cualquier vínculo con representantes de la empresa.

Tras hacerse públicas las revelaciones, APP decidió retirar a Óscar Acuña de cualquier postulación para las elecciones generales de 2026 y anunció una investigación interna sobre el caso. El partido también afirmó que colaborará plenamente con las autoridades mientras avance la pesquisa fiscal.