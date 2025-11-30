Perú

César Acuña cuestiona investigación contra su hermano Óscar y asegura que buscan dañar a su familia “porque saben que voy a ganar”

Candidato presidencial por APP asegura que la orden de captura contra su familiar, investigado por presunta corrupción en el caso Frigoinca-Qali Warma, tiene motivaciones políticas y solicita que afronte el proceso en libertad

Candidato presidencial por APP se refiere a la situación de su hermano. | Canal N

El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, rechazó la investigación y la orden de captura contra su hermano Óscar Acuña Peralta, investigado en el caso Qali Warma, calificando la medida de “injusta” y denunciando que detrás de estas acciones existe un intento deliberado de dañar a su familia y frenar su ascenso político.

“Tratar de hacer daño a la familia, a su hermano... Como saben, los poderes fácticos que voy a ganar, porque sí voy a ganar. Entonces, creen que esto me va a desanimar. Al contrario, voy a trabajar más, porque tengo fe y confianza en que al final la justicia se va a lograr”, señaló el candidato presidencial por APP en una rueda de prensa reciente.

En esa línea, Acuña defendió la inocencia de su hermano y cuestionó la calificación de los hechos como tráfico de influencias. Argumentó que la acusación se fundamenta en depósitos presentados como pruebas que, según su interpretación y la documentación fiscal, estarían sustentados como “préstamos” y no como pagos ilícitos.

Está clarísimo que está en calidad de préstamo. Todos los peruanos tienen derecho a prestar dinero y no es prohibido. Pero para el fiscal, ya es tráfico de influencias”, sostuvo, insistiendo en que no existen elementos que justifiquen la medida restrictiva.

Hermano de César Acuña está no habido. | Fotocomposición Infobae

“Lo han llamado a una prisión preventiva sin haberse presentado, sin haber sido citado ni un solo día. Eso no es justo. Además, mi hermano es una persona que no puede caminar solo, necesita compañía, y ni siquiera ese aspecto humano ha sido tomado en cuenta por el fiscal. Pedimos que se le investigue en libertad”, agregó el líder de APP.

César Acuña reiteró su postura de que, si se comprobara responsabilidad penal, no cabría otra opción que la encarcelación, pero enfatizó su convicción de que el proceso está viciado de parcialidad y motivaciones ajenas a la búsqueda de justicia.

¿De qué se le acusa a Óscar Acuña?

El operativo nacional contra la presunta red criminal, dirigida en torno a la empresa Frigoinca, se intensificó con la orden emitida el 14 de noviembre de 2025 por el Juzgado de Investigación Preparatoria especializado en delitos de corrupción de funcionarios. La Policía Nacional del Perú (PNP) recibió la directiva de intensificar la búsqueda de Óscar Acuña y Milton Helmer Broca Alcántara, ambos sindicados como “no habidos” tras el despliegue simultáneo de operativos en Áncash, La Libertad y Lima.

La investigación, liderada por el fiscal adjunto provincial Carlos Daniel Meza Fernández, detalla la manipulación de procesos de licitación y la alteración de controles sanitarios para beneficiar a Frigoinca en la provisión de productos cárnicos a las canastas de Qali Warma. El papel de Óscar Acuña, según la Fiscalía, habría sido facilitar el contacto entre directivos empresariales y funcionarios públicos, interviniendo para garantizar inspecciones favorables, renovación de licencias e influencia en adjudicaciones estatales.

Óscar Acuña separado de Alianza para el Progreso.| APP

La resolución del 30° Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción detalla elementos como actas, cheques, vouchers, cronogramas de pago y declaraciones de colaboradores eficaces. El expediente sostiene que los desembolsos recibidos por Óscar Acuña, superiores a S/ 77.000, se presentaron como préstamos, pero no fueron reembolsados y, para la Fiscalía, corresponden al pago por favores indebidos.

Las pesquisas también vinculan a funcionarios públicos, exgerentes regionales de salud y operadores políticos de La Libertad y Áncash. Hasta el momento, se han incautado documentos y bienes en la residencia de Acuña en Trujillo y su oficina en la sede de APP. Al menos tres personas han sido arrestadas por este caso.

