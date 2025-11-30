César Acuña asegura que APP “está preparada para gobernar el Perú”

César Acuña afirmó que APP está en una etapa decisiva y lista para asumir el gobierno en el 2026.

En medio de la elección de los 24 delegados que definirán las candidaturas para las elecciones del 2026, César Acuña aseguró que Alianza para el Progreso (APP) atraviesa una etapa decisiva y se encuentra lista para asumir la conducción del país.

“A los 25 años del partido, ya le corresponde a APP la oportunidad de gobernar el Perú”, afirmó ante Canal N. El líder político sostuvo que este proceso interno marca el camino hacia el 12 de abril, fecha en la que se ratificarán las listas al Congreso, Parlamento Andino y la fórmula presidencial.

Acuña insistió en que gobernar significa “servir al Perú” y que su agrupación representa ese punto de quiebre que, considera, el país necesita.

Acuña destaca su experiencia como gobernador

Durante su mensaje, César Acuña hizo un recuento de su trayectoria pública. Recordó que fue alcalde de Trujillo y gobernador de La Libertad, donde —según afirmó— logró inversiones superiores a los 15 mil millones de soles, destinadas a infraestructura, crecimiento económico y generación de empleo.

Sostuvo que esa experiencia le ha permitido entender las necesidades de los distintos niveles del Estado: el Congreso, los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Ese conocimiento, aseguró, le da una ventaja frente a otros contendores presidenciales.

“Estamos preparados para un punto de quiebre en la gestión nacional”, expresó.

Acuña aseguró que su trayectoria le da una ventaja frente a otros candidatos por su conocimiento de los distintos niveles del Estado.

Responde a críticas

Acuña se refirió también a los cuestionamientos históricos sobre su carrera política. Aseguró tener “la conciencia tranquila” y recordó que en campañas anteriores fue acusado de plagio, narcotráfico y otros delitos, pero ninguna denuncia prosperó.

“Todos los días era Acuña, Acuña, Acuña… y gané con 56%”, comentó. “No pueden decir que he cogido un centavo ni que he negociado obras”.

El líder de APP señaló que el electorado ya no cree en informaciones que considera “creadas” para perjudicarlo.

Renuncia para ser candidato y promesas a La Libertad

Respecto a su reciente renuncia como gobernador de La Libertad, César Acuña aseguró que la medida no afecta su imagen. Al contrario, dijo que la población lo ha recibido con entusiasmo ante la posibilidad de que, desde la Presidencia, pueda destrabar obras y asegurar recursos para su región.

“Si sin ser presidente he conseguido tantos recursos, imaginen si lo soy”, afirmó, prometiendo que La Libertad será una prioridad en un eventual gobierno suyo.

Caso Óscar Acuña: pide investigación en libertad

Uno de los temas más sensibles durante la jornada fue la situación legal de su hermano, Óscar Acuña, sobre quien pesa una orden de detención por presunto tráfico de influencias.

Hermano de César Acuña está no habido. | Fotocomposición Infobae

César Acuña aseguró que se trata de una operación financiera que, según la carpeta fiscal, figura como un préstamo. Criticó la prisión preventiva dictada sin una citación previa y pidió que se respete su derecho a la defensa, más aún debido a su estado de salud.

“Voy a trabajar más”, dijo, al considerar que el proceso busca perjudicar su candidatura.

Mientras tanto, desde APP, el secretario general Luis Valdez afirmó que el partido respalda la lucha anticorrupción y tomó distancia del caso, insistiendo en que la organización mantiene su compromiso con la transparencia.

<br>