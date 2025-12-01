Perú

Tren Lima-Chosica hará su primer viaje de prueba “en las próximas horas”, anuncia MML: “Es el principio del servicio”

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, confirmó que se realizarán pruebas de campo del material rodante con el objetivo de corregir posibles deficiencias antes de su puesta en servicio prevista para 2026

Fuente: Canal N

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció este lunes una verificación en campo del proyecto del tren Lima–Chosica, cuyo material rodante permanece almacenado a la espera de iniciar operaciones en una iniciativa impulsada por su antecesor, Rafael López Aliaga, y criticada por carecer de sustento técnico.

“Puedo anunciar que en las próximas horas, en los próximos días, vamos a hacer un primer traslado hasta Chosica para ver cómo está funcionando el tren, en qué condiciones se encuentra y corregir lo que haya que corregir, si fuera el caso”, afirmó en diálogo con la prensa.

Agregó que este proceso marca el inicio del servicio, que estimó podría comenzar durante el primer trimestre de 2026. “No va a depender solamente de quién habla, pero estamos haciendo los mayores esfuerzos para que eso se pueda concretar y que el próximo año tengamos un servicio eficiente en favor de todos nuestros pobladores de Lima Este”, declaró.

Reggiardo aseguró que la comuna capitalina ahora mantiene una relación positiva con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), luego del enfrentamiento que existió entre su antecesor, César Sandoval, y López Aliaga por oponerse a dar viabilidad al proyecto.

Las primeras pruebas serán sin pasajeros y buscarán detectar fallas antes del inicio del servicio, previsto para el primer trimestre de 2026

“Tenemos una gran relación con el MTC. Hemos incorporado las mesas de trabajo a ProInversión”, señaló al explicar que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MTC) transferirá el material rodante al Ejecutivo. “Tenemos toda la intención de trasladar la propiedad al MTC para que sea el MTC el que continúe con la tratativa o con los trámites correspondientes”, dijo.

En declaraciones previas al programa Punto Final, el burgomaestre había precisado que esta primera circulación de Lima a Chosica se realizará “sin pasajeros” y que las operaciones se anunciarán junto al MTC.

“Vamos a hacer pruebas de ida y vuelta para que no tengamos contratiempos en determinado momento. Sabemos que están en perfectas condiciones, pero queremos hacer esas pruebas correspondientes y luego ya iremos anunciando nuevos. Nosotros somos los propietarios de los trenes, pero obviamente vamos a trasladar esa propiedad y eso será ya en las próximas semanas. Yo estoy muy optimista que el próximo año estarán en circulación”, indicó.

Reggiardo adelantó que, por ahora, su gestión implementará paraderos en Monserrate, Parque La Muralla y Chosica. “Vamos a empezar con eso. Se están estableciendo algunas tarifas de cobro. (...) Los trenes están terminados y la infraestructura existe. En una primera fase no hay nada que asumir”, comentó.

Participación de ProInversión

La semana pasada, Juan Suito, asesor de la Dirección Ejecutiva de ProInversión, anunció la firma de un acuerdo entre el MTC, la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Autoridad de Transporte Urbano para implementar los trenes de manera progresiva.

La relación entre la municipalidad y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones mejoró y se acordó transferir el material rodante al Ejecutivo

Según Suito, la fase inicial operará entre dos paraderos, en Chosica y Lima, y a mediano plazo se planea incorporar una estación en Huaycán. El proyecto requiere una inversión inicial de treinta millones de soles y, al completarse, superará los dos mil millones. Además, contempla la construcción de hasta trece estaciones y una segunda vía férrea exclusiva para pasajeros.

El funcionario señaló que parte del material rodante necesita reconstrucción, por lo que se realizará una evaluación antes del inicio del servicio. La ubicación de la terminal final aún se define para mejorar la integración con los sistemas de transporte de la ciudad.

López Aliaga, quien promovió el proyecto ferroviario, renunció a la alcaldía de Lima en octubre pasado para postular a las elecciones generales de 2026 y actualmente lidera las preferencias de voto, según diversas encuestas.

