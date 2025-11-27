Perú

Trenes de Rafael López Aliaga “no van a funcionar nunca”, advierte exministro César Sandoval

El exministro de Transportes también recordó que la Municipalidad Metropolitana de Lima desembolsó 100 millones en traer el material ferroviario

Actualmente, el material ferroviario permanece almacenado en el Parque de la Muralla y en un depósito en el Callao. Aunque Renzo Reggiardo retomó las conversaciones con el Ejecutivo, aún no existe una fecha oficial para el inicio del proyecto

Continúa la pelea. El exministro de Transportes y Comunicaciones, ahora precandidato de Alianza para el Progreso, César Sandoval, volvió a pronunciarse sobre la situación de los trenes Caltrain que trajo Rafael López Aliaga de Estados Unidos y que, supuestamente, iban a utilizarse para la implementación de la ruta Lima–Chosica.

Mediante su cuenta de X, Sandoval Pozo publicó un video mostrando la situación del material ferroviario, que arribó a Lima en agosto y, al no tener una ruta habilitada, terminó en un depósito en el Parque de la Muralla, expuesto al sol y acumulando polvo.

También recordó que, durante su gestión, se planificó terminar la implementación de los rieles y el resto de la infraestructura ferroviaria en un plazo de dos años. Mientras que ahora se proyecta hacerlo en cinco, lo que —según él— demuestra que nunca hubo obstrucción por diferencias políticas.

Ministro de Transportes descartó tener interés en postular en las Elecciones 2026. | Fotocomposición: MTC / MML

“Candidato Rafael López Aliaga, en nuestra gestión planificamos hacer la infraestructura ferroviaria en 2 años y medio y ahora lo hará en 5 años, lo que evidencia que nunca existió ningún bloqueo. Usted solo fue un demagogo”, señaló.

Críticas a López Aliaga y Reggiardo

Por último, Sandoval también se refirió a Renzo Reggiardo, quien asumió la alcaldía tras la renuncia de López Aliaga. Aseguró que en su gestión tampoco se culminará la implementación del Tren Lima–Chosica y que la inversión realizada por la MML será un gasto “al agua”.

Asimismo, recordó que, en teoría, Caltrain donó el material ferroviario al Perú. Sin embargo, diversos portales periodísticos y la misma Municipalidad reconocieron que se pagó por el traslado desde EE.UU. hasta Lima.

Rafael López Aliaga se fue de la MML dejando los trenes Caltrain abandonados

“Terminará Renzo Reggiardo (su gestión) y esos trenes no van a funcionar nunca. Deje de seguir mintiendo, usted es un mitómano. Los 100 millones de dólares ‘en donación’ se fueron al agua”, comentó.

López Aliaga y sus enfrentamientos con César Sandoval

Aunque López Aliaga ya renunció para ser candidato a la presidencia, su gestión estuvo marcada por constantes enfrentamientos con César Sandoval, entonces ministro de Transportes y Comunicaciones.

El conflicto se originó cuando el MTC se negó a autorizar la anunciada “marcha blanca” de los trenes Caltrain. En julio, pocos días antes de la llegada del primer lote, el entonces alcalde de Lima aseguró que para Fiestas Patrias se pondrían en marcha los trenes.

Tres locomotoras requieren reconstrucción completa del motor, una fue recomendada para chatarrear y el resto arrastra fugas de aceite, filtraciones y baterías inoperativas. | La Encerrona

Consultado al respecto, Sandoval negó que esto fuera posible, pues las vías no estaban habilitadas para la operación de un tren de pasajeros. Según explicó, solo la implementación de la infraestructura necesaria tomaría tres años.

Ante ello, López Aliaga y sus funcionarios acusaron a Sandoval Pozo de bloquear el proyecto por intereses políticos, al considerar al líder de Renovación Popular un fuerte opositor para César Acuña.

Rafael López Aliaga pide “evaluar” permanencia del ministro de Transportes por tren Lima-Chosica| Composición Infobae

El conflicto escaló hasta el Congreso, donde la bancada de Renovación Popular impulsó una moción de censura contra el titular del MTC. Sin embargo, esta no prosperó, al igual que la puesta en marcha de los trenes.

