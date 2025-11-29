Tren Lima-Chosica gestionado por López Aliaga estaría listo en 2026 y anuncian expropiaciones de terrenos

El proyecto del tren Lima-Chosica, impulsado por la gestión del exalcalde Rafael López Aliaga, avanza hacia su ejecución con miras a estar operativo en 2026. Juan Suito, asesor de la Dirección Ejecutiva de ProInversión, anunció que en los próximos días se firmará un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Autoridad de Transporte Urbano. El objetivo: poner en marcha los trenes adquiridos a Estados Unidos, pero con una implementación progresiva y por etapas.

Fases y primeros avances: una vía inicial y estaciones limitadas

La primera fase contempla un trayecto directo entre Chosica y Lima, con un solo paradero de inicio y uno final. “En esta etapa, solo habrá un paradero en cada extremo del recorrido. Es imprescindible ejecutar algunas obras de seguridad y, trabajando a ritmo acelerado, el tramo podría estar listo alrededor del segundo trimestre del próximo año”, explicó Suito a 24 Horas Noticias.

El asesor de ProInversión detalló además que los planes a mediano plazo incluyen una estación intermedia en Huaycán. Esta zona demanda atención prioritaria debido a su población superior a ciento cincuenta mil personas. La integración de Huaycán busca responder a la expectativa de conectar a más usuarios desde el inicio, pero la expansión continuará de manera gradual.

Tres locomotoras requieren reconstrucción completa del motor, una fue recomendada para chatarrear y el resto arrastra fugas de aceite, filtraciones y baterías inoperativas. | La Encerrona

Proyección a largo plazo: más estaciones, doble vía y reubicaciones

Mirando hacia el futuro, la iniciativa prevé la construcción de entre once y trece estaciones adicionales y la implementación de una segunda vía exclusiva para pasajeros. “Actualmente, solo hay una vía y eso obliga a que el tren funcione en un único sentido por trayecto, mañana de Chosica a Lima, tarde de Lima a Chosica. Para operar a mayor velocidad y atender la demanda real, se requiere una segunda vía y más paraderos a lo largo de la ruta”, señaló Suito.

Este crecimiento progresivo implicará expropiaciones de terrenos, necesarias para habilitar corredores férreos y espacios de seguridad. La autoridad resaltó que las expropiaciones serán graduales y estarán coordinadas para minimizar el impacto en las áreas afectadas.

El futuro de la conectividad en Lima Este pasa por expandir la cobertura del tren y asegurar su integración eficiente con otros sistemas de transporte. La creación de una segunda vía, junto con las nuevas estaciones intermedias, representa un paso decisivo para alcanzar esa meta.

Terminal en evaluación y mejora de la conectividad

En la fase inicial se plantea usar la emblemática estación de Desamparados como punto de llegada en Lima, aunque Suito planteó que analizarán otras opciones, como una terminal cerca de la avenida Alfonso Ugarte, para lograr una mejor conectividad. “No necesariamente sería Desamparados, podría optar por una terminal con mayor conexión a otros servicios, lo que beneficiaría a los pasajeros que necesitan redistribuirse hacia distintos puntos de la ciudad. Mientras más interconexiones logremos, mejor será el servicio para todos”, subrayó el funcionario.

La visión a largo plazo integra la red del tren Lima-Chosica al sistema general de movilidad urbana, con corresponsabilidad entre entidades públicas y privadas.

Estado de los trenes y evaluación técnica

Respecto a la flota de trenes adquirdos de Estados Unidos, Suito destacó que la mayoría se encuentra en condiciones operativas. Una evaluación previa permitió descartar tres unidades, pero todos los trenes volverán a ser inspeccionados por especialistas y técnicos de la empresa privada que recibirá la gestión.

“Habrá una evaluación exhaustiva antes de que los trenes entren en servicio. Solo se utilizarán aquellos en óptimas condiciones, asegurando seguridad y confiabilidad para los usuarios”, explicó Suito.

Inversión y cronograma estimado

La primera etapa del proyecto requerirá una inversión aproximada de treinta millones de soles. Una vez completada la red ampliada, los costos superarán los dos mil millones de soles. Este plan representa un hito en el transporte público de Lima, ya que permitirá conectar zonas densamente pobladas del este de la ciudad con el centro capitalino.