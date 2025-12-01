Sueño: estos minerales y vitaminas son los mejores aliados si tienes problemas para dormir

El insomnio es la dificultad para conciliar o mantener el sueño, lo que provoca cansancio, irritabilidad o somnolencia durante el día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir bien es fundamental para nuestra salud física y mental: un sueño de calidad ayuda a regular el sistema inmunológico, reparar tejidos, consolidar la memoria y mantener el equilibrio emocional. En el Perú, muchas personas afrontan dificultades para lograr ese descanso reparador. Según datos del Ministerio de Salud (Minsa), entre el 25 % y 35 % de los adultos peruanos presenta síntomas de insomnio, lo que reduce su calidad de vida y salud general.

Por su parte, el Seguro Social de Salud (EsSalud) advierte que cerca del 60 % de sus asegurados sufre insomnio, el trastorno de sueño más frecuente. Estos datos reflejan una realidad: demasiados peruanos duermen poco o mal. Ante este panorama, es vital conocer qué minerales y vitaminas pueden convertirse en aliados del sueño.

Minerales y vitaminas: los mejores aliados si tienes problemas para dormir

Diversos nutrientes juegan un papel clave en la regulación del sueño. Entre los más recomendados cuando hay dificultades para dormir figuran:

Magnesio : este mineral contribuye a relajar músculos y sistema nervioso, favoreciendo el descanso. Al ayudar a regular neurotransmisores como el GABA (ácido gamma-aminobutírico), puede facilitar la conciliación del sueño y mejorar su continuidad.

Calcio : colabora con la producción de melatonina, la hormona que regula el ciclo sueño-vigilia. Un nivel adecuado de calcio puede ayudar a que el cuerpo entre en “modo descanso” con mayor facilidad.

Vitamina D : su deficiencia ha sido asociada con alteraciones del sueño. Mantener niveles adecuados favorece la regulación del ritmo circadiano y puede mejorar tanto la calidad como la duración del sueño.

Vitaminas del complejo B (especialmente B6 y B12) : están involucradas en la producción de serotonina (un neurotransmisor que influye en el estado de ánimo) y melatonina (la hormona del sueño). Así, un buen aporte de estas vitaminas puede apoyar un sueño más profundo y reparador.

Vitamina C y antioxidantes: ayudan a reducir el estrés oxidativo y la inflamación, factores que pueden alterar patrones de sueño, sobre todo cuando existe ansiedad, estrés o exceso de estímulos.

El magnesio es un mineral que contribuye a relajar los músculos y el sistema nervioso, favoreciendo el descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este conjunto de vitaminas y minerales, cuando están en equilibrio, funciona como un apoyo al sistema nervioso y al reloj biológico, potenciando un sueño más efectivo y renovador.

Cómo consumir estos minerales y vitaminas para dormir mejor

Para que estos nutrientes cumplan su papel, lo ideal es obtenerlos a través de una alimentación equilibrada, acompañada de buenos hábitos de sueño. Algunas recomendaciones:

Consumir alimentos ricos en magnesio como legumbres (lentejas, alverjita partida), frutos secos (almendras, nueces), semillas (chía, linaza), hojas verdes y cereales integrales.

Incluir lácteos o alternativas enriquecidas para asegurar calcio, especialmente en la cena.

Aprovechar la exposición moderada al sol (o consultar al médico) para mantener niveles adecuados de vitamina D. También puede hallarse en pescados grasos, huevos o alimentos fortificados.

Asegurar un buen consumo de vitaminas B a través de carnes magras, pescado, huevos, cereales integrales, legumbres y vegetales.

Consumir frutas y verduras frescas (ricas en vitamina C y antioxidantes), y evitar alimentos ultraprocesados o azucarados por la noche, ya que pueden alterar el metabolismo y el sueño.

Mantener horarios regulares para dormir y despertar, reducir el uso de pantallas antes de dormir, y generar un ambiente tranquilo y oscuro para favorecer la producción natural de melatonina.

Consumir alimentos ricos en magnesio como legumbres, por ejemplo: lentejas y alverjita partida, favorece el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien en algunos casos, bajo supervisión médica, pueden considerarse suplementos nutricionales, lo más seguro y recomendable es priorizar una alimentación diversificada y hábitos saludables de sueño.

Cuáles son los trastornos del sueño más comunes entre los peruanos

Entre los problemas de sueño más frecuentes en el país destacan:

Insomnio : dificultad para conciliar o mantener el sueño, lo que provoca cansancio, irritabilidad o somnolencia durante el día.

Apnea de sueño y otros trastornos respiratorios del sueño : en estudios realizados en Perú se ha registrado una alta prevalencia de ronquidos habituales, apneas observadas y somnolencia diurna excesiva.

Problemas de calidad del sueño en jóvenes y estudiantes: por ejemplo, una investigación entre estudiantes de medicina encontró que el 43.4 % presentaba una calidad de sueño que requería atención médica, relacionada a estrés, depresión o ansiedad.