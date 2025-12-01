Miguel Valladares estalla contra Macla Yamada y Carlos Orozco por críticas a “Locos de Amor” y Tondero

Miguel Valladares expresó su hartazgo por las críticas constantes hacia Tondero y 'Locos de Amor', señalando que la atención debería centrarse en los avances del cine nacional y no solo en los errores (Trivu TV)

El productor y director Miguel Valladares expresó su molestia al conocer que Macla Yamada y Carlos Orozco hicieron comentarios negativos sobre “Locos de Amor” sin haber visto la película completa.

Indicó que la crítica ocurrió cuando la cinta aún no llegaba a las salas y señaló que, cada vez que surge algún desacierto en la industria local, el nombre de Tondero aparece de inmediato como campo de batalla.

También mencionó que el desgaste se incrementó con el estreno previo de “Los patos y las patas”, cinta con la que nuevamente se vinculó a su compañía. Sus declaraciones se dieron durante una entrevista televisiva donde afirmó que está cansado de lo que considera ataques reiterados.

Valladares cuestiona la postura de Yamada

Valladares expresó su disgusto al enterarse de que Yamada cuestionó la cinta antes del estreno y consideró injusto que alguien cercano al entorno creativo se sume a críticas sin conocer el trabajo completo. (Latina)

Miguel Valladares explicó que su molestia nació al enterarse de que Macla Yamada había comentado sobre “Locos de Amor” antes de que llegara al público. El productor sostuvo que le sorprendió escuchar a alguien que, según dijo, formaba parte del entorno de quienes participaron en una de las cintas recientes del grupo creativo. “Me dijeron que se burlaron cuando mencionaron la película. Eso me parece absurdo”, afirmó durante la conversación televisiva.

Añadió que le desconcertó descubrir que Yamada no asistió a la gala de presentación. No aseguró conocer los motivos, aunque dejó en claro que no entendía por qué una actriz que había tenido cercanía a proyectos del circuito decidió adherirse a lo que considera descalificaciones adelantadas. “Si alguien se dedica a desmerecer todo lo que se estrena, entonces resulta imposible entender su posición”, sostuvo ante el panel.

Valladares insistió en que el episodio no habría tenido mayor relevancia si no fuera porque, según él, las observaciones se produjeron cuando el largometraje todavía no se proyectaba al público. Para él, ese detalle refleja una actitud que no intenta evaluar una obra, sino desacreditarla sin elementos concretos.

Durante la entrevista, evitó responder si se comunicó de manera privada con Yamada. Solo indicó que su fastidio se basa en la constancia con la que, a su juicio, su empresa se convierte en objetivo de conversaciones negativas dentro y fuera de la escena audiovisual.

Mientras avanzaba la conversación, el director recordó que la intérprete había participado en otro proyecto reciente que generó comentarios divididos. Dijo no entender por qué alguien que conoce el esfuerzo detrás de una producción cinematográfica decide apelar a la burla. “Uno puede opinar, pero hay límites que pasan de la crítica a la falta de respeto”, expresó ante las cámaras.

Aunque no mencionó nuevos detalles sobre la relación entre ambos, sí reiteró que las risas que escuchó en el programa donde se produjo ese comentario fueron el detonante de su enfado. “Me contaron que hicieron bromas sobre la película. Y eso que ni se había lanzado”, recalcó con visible incomodidad.

Orozco incluido

El director aseguró que Orozco repite cuestionamientos contra Tondero y afirmó que existe un hábito de vincular cualquier error ajeno con su compañía, lo que, según dijo, desgasta y distorsiona el debate. (La Roro Netwok)

En su intervención, Valladares también dirigió sus palabras hacia Carlos Orozco. Dijo que no le sorprendía la actitud del comunicador, a quien calificó como alguien que busca reacciones fuertes. Expresó que Orozco tiende a criticar todo lo que involucra a su compañía y que eso ya dejó de llamarle la atención. “Él siempre trata de hundir lo que hacemos. Ya lo conozco”, señaló mientras movía las manos con firmeza.

El productor comentó que su desgaste no solo surge de los comentarios sobre “Locos de Amor”, sino del patrón que observa cada vez que una cinta peruana genera controversia. Sugirió que existe una costumbre de relacionar cualquier proyecto defectuoso con su empresa. “Parece que todo lo malo se convirtiera en responsabilidad nuestra. Ya cansa”, dijo con un tono que reflejó acumulación de episodios anteriores.

Recordó el reciente estreno de “Los patos y las patas”. Indicó que, a pesar de no ser una producción a su cargo, las conversaciones en redes sociales volvieron a mencionar a Tondero de manera insistente. “Escuché que decían que la película tenía fallas y, como siempre, relacionaron todo con nosotros. No tiene sentido”, mencionó con evidente fastidio.

La aparición de Valladares en el programa permitió observar la presión que enfrenta el rubro audiovisual y cómo ciertos comentarios generan un clima de disputa que condiciona la discusión sobre cine nacional. (IMDb)

Valladares expresó que la situación se volvió tan frecuente que llegó a considerar que su empresa se convirtió en un símbolo de ataque automático. “Hasta parece que fuéramos una especie de autoridad a la que todos deben culpar”, sostuvo mientras buscaba explicar la magnitud de su incomodidad.

Aunque evitó responder con mayor detalle sobre Orozco, señaló que su molestia no se basa en una crítica puntual, sino en la suma de episodios. “Si alguien quiere opinar, lo hace. Pero ya esto se volvió una fijación”, dijo mientras asentía con la cabeza.

El director afirmó que no comprende por qué su nombre aparece incluso en conversaciones que no guardan relación con sus producciones. “Uno estrena un título, pasan meses y todavía siguen hablando de lo mismo. Es como si no soltaran el tema”, declaró. Para él, esa insistencia afecta el diálogo real sobre el cine nacional y evita que se discuta con rigor.