Adriano Farfán, hijo de Jefferson Farfán, votó por primera vez en las Elecciones 2026

La jornada de las Elecciones Generales 2026 quedará en la memoria de miles de jóvenes peruanos que acudieron a las urnas para ejercer su derecho al voto por primera vez. Entre ellos, destacó la presencia de Adriano Farfán Klug, hijo mayor del exfutbolista Jefferson Farfán y la empresaria Melissa Klug, quien marcó así su ingreso oficial a la vida ciudadana.

Adriano, que cumplió 18 años el pasado 12 de febrero, acudió temprano a su centro de votación acompañado por sus hermanas Melissa Lobatón y Gianella Marquina. El momento fue registrado y compartido en redes sociales por Gianella, quien publicó en Instagram: “Adriano también votó”, junto a imágenes del joven depositando su cédula en el ánfora electoral. La presencia de los hermanos y el ambiente familiar reforzaron el significado personal y ciudadano de la jornada para la familia Klug-Farfán.

Adriano Farfán Klug: el debut de un nuevo votante

La llegada a la mayoría de edad de Adriano Farfán Klug no solo representó un nuevo capítulo en su vida personal, sino también su primer acto cívico como peruano: participar activamente en las elecciones generales. El joven, conocido por ser el primogénito de una de las parejas más mediáticas del país, asumió con responsabilidad y entusiasmo el deber de votar.

Gianella Marquina, hermana mayor de Adriano, estuvo activa en redes sociales durante todo el día, mostrando a sus seguidores detalles de la jornada electoral vivida junto a sus hermanos y su sobrino Asael. Las imágenes reflejaron un ambiente de alegría y unión familiar, que acompañó a Adriano en este paso importante.

Adriano Farfán Klug, hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug, acudió a votar por primera vez, acompañado de sus hermanas.

Un día especial para la familia Farfán-Klug

La familia no dejó pasar desapercibida la importancia de la fecha. Melissa Klug, madre del joven votante, compartió en febrero un mensaje emotivo para celebrar la mayoría de edad de su hijo: “El hombre de mi vida no llegó de la mano, llegó desde mi vientre, creciendo bajo mi corazón y cambiando mi mundo para siempre. Feliz cumpleaños amor de mi vida. Que el universo te siga regalando sueños cumplidos, caminos llenos de luz y la certeza de que naciste para cosas grandes. Hace 18 años llegaste para cambiar mi mundo, te amo con mi vida y hoy celebro tu vida”.

El debut electoral de Adriano fue motivo de orgullo tanto para sus padres como para quienes siguen de cerca la vida de la familia en redes sociales y medios de comunicación. Su participación en el proceso democrático marca el inicio de una nueva etapa, en la que los jóvenes asumen un rol activo en la construcción del país.

La experiencia de votar por primera vez

Como miles de jóvenes en todo el país, Adriano Farfán Klug vivió los nervios y la emoción de acudir a las urnas por primera vez. Acompañado de su familia, el joven cumplió con los pasos del proceso electoral: ingresar al local de votación, recibir la cédula, marcar su opción y depositarla en el ánfora. La escena fue celebrada en redes por sus hermanas, quienes no dudaron en registrar el momento para la posteridad.

El ambiente de esta primera experiencia electoral estuvo marcado por la expectativa y la responsabilidad. Para muchos jóvenes, este acto representa el inicio de su vida ciudadana y el ejercicio de un derecho fundamental. La participación de Adriano es reflejo de una generación que comienza a tomar decisiones y a involucrarse activamente en el futuro del país.

Gianella Marquina compartió imágenes del debut electoral de Adriano durante la jornada de las Elecciones 2026.

El significado de la jornada electoral 2026 para los jóvenes

Las Elecciones Generales 2026 destacaron por la alta presencia de nuevos votantes. Para familias como la de Jefferson Farfán y Melissa Klug, la ocasión fue una oportunidad para compartir valores cívicos y fortalecer los lazos familiares. Gianella Marquina, con su habitual cercanía digital, compartió los momentos claves del día junto a sus hermanos y celebró la participación de Adriano en este hito personal y nacional.

De este modo, la historia de Adriano Farfán Klug se suma a la de miles de jóvenes peruanos que, por primera vez, asumen el reto y la responsabilidad de elegir a las autoridades que conducirán el destino del país durante los próximos cinco años.

Personas caminan mientras otras revisan sus mesas de votación durante las elecciones generales, en Lima, Perú, 12 de abril de 2026. REUTERS/Leslie Moreno