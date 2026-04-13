La prensa chilena alerta sobre el arbitraje de Ramón Abatti para el Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores 2026

El árbitro brasileño será protagonista del Universitario contra Coquimbo Unido por la Copa Libertadores, tras generar inquietud en la prensa chilena por decisiones pasadas señaladas como polémicas en su trayectoria reciente (CBF)

La nominación de Ramón Abatti como árbitro principal del encuentro entre Universitario de Deportes y Coquimbo Unido, correspondiente a la segunda jornada del Grupo B de la Copa Libertadores 2026, ha sido recibida con escepticismo por parte de la prensa chilena.

El partido, que se disputará el martes 14 de abril a las 21:00 (hora peruana) en el Estadio Monumental, es crucial para ambas escuadras tras los empates obtenidos en la fecha inaugural.

Medios chilenos, como RedGol, han recordado antecedentes recientes del árbitro brasileño, destacando un polémico episodio en el fútbol de su país que derivó en su suspensión temporal por parte de la Confederación Brasileña de Fútbol.

La preocupación de los medios chilenos ante la designación arbitral

La prensa chilena encendió las alertas tras la designación de Abatti, recordando fallos polémicos que generan dudas en un partido donde cada decisión puede ser determinante. (CBF)

El anuncio de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sobre la presencia de Abatti en el duelo entre Universitario y Coquimbo Unido generó una reacción inmediata en la prensa deportiva de Chile. Según el portal chileno RedGol, “el árbitro de 36 años y que representará a su país en el Mundial 2026 tiene a su haber una polémica de grandes proporciones, pues tuvo ‘el peor error arbitral del 2025’ en su país. En Coquimbo deben prestar atención a este detalle”.

Este señalamiento remite a un partido disputado en Brasil entre São Paulo y Palmeiras, en el que Abatti no sancionó un penal a favor del delantero chileno Gonzalo Tapia. La jugada, ampliamente discutida y no rectificada por el VAR, motivó que la Confederación Brasileña de Fútbol determinara su suspensión y lo sometiera a evaluaciones internas.

La desconfianza expresada por la prensa chilena se fundamenta en la relevancia del encuentro, ya que tanto Universitario como Coquimbo Unido buscan su primer triunfo en el certamen continental. En la fecha previa, los peruanos empataron 0-0 ante Deportes Tolima, mientras que el conjunto chileno igualó 2-2 con Nacional de Uruguay. Ambos equipos suman un punto y el margen de error es mínimo en un grupo considerado competitivo.

Antecedentes de Ramón Abatti en torneos internacionales

Con experiencia en torneos continentales, Abatti carga también con episodios polémicos que dividen opiniones sobre su desempeño en partidos de alta exigencia. (CBF)

Ramón Abatti cuenta con experiencia en competencias sudamericanas de alto nivel. Ha dirigido partidos en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, incluyendo encuentros previos de equipos peruanos y chilenos. En 2025, estuvo al frente del Sporting Cristal vs Coquimbo Unido y del choque entre Alianza Lima y Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, según la nómina oficial de la Conmebol.

A pesar de los cuestionamientos, el árbitro brasileño ha sido seleccionado para representar a Brasil en el Mundial 2026, lo que refleja el respaldo de las autoridades arbitrales de su país y de la confederación sudamericana. Para el compromiso en Lima, Abatti estará acompañado por los asistentes Rodrigo Correa y Víctor Imazu, el cuarto árbitro Matheus Candancan, y el equipo VAR liderado por Wagner Reway junto a Marco Fazekas. Además, César Mongrut actuará como asesor del cuerpo arbitral.

El episodio más recordado de su trayectoria reciente sigue siendo la polémica decisión en el fútbol brasileño, donde la omisión de una falta clara derivó en su separación temporal. Medios deportivos sudamericanos han resaltado la dualidad en la percepción de su labor: por un lado, la confianza institucional reflejada en su designación para torneos internacionales; por otro, el recelo de quienes han sido afectados por sus decisiones discutidas.

Un partido clave bajo la lupa arbitral

El duelo entre Universitario y Coquimbo no solo se juega en el campo, también bajo la atenta mirada al arbitraje, que podría influir en el resultado final. (Universitario de Deportes)

El enfrentamiento entre Universitario y Coquimbo Unido adquiere relevancia no solo por los puntos en disputa, sino por el contexto de vigilancia sobre el arbitraje. La cobertura mediática chilena ha puesto énfasis en la necesidad de un control riguroso por parte de la terna brasileña, especialmente tras los antecedentes recientes de Abatti. La designación ha añadido un elemento extra de tensión al duelo, que podría influir en el desarrollo del grupo.

El partido se jugará en el Estadio Monumental ante la expectativa de las aficiones peruana y chilena. El club crema contará con su plantel principal para intentar lograr su primera victoria en la Copa Libertadores 2026, mientras que Coquimbo Unido buscará sorprender como visitante. La actuación de Ramón Abatti será observada con atención por los equipos, aficionados y analistas, en un contexto donde el margen de error arbitral puede resultar determinante para el futuro de ambos en el certamen.