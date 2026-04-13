Perú Deportes

Reimond Manco lanzó firme advertencia a Carlos Zambrano y Miguel Trauco en Sport Boys: “Tienen que agachar la cabeza y tirar canilla”

El ‘Rei’ se pronunció por la llegada del ‘Kaiser’ y del ‘Mago’ al cuadro ‘rosado’ y les dejó en claro que es una institución especial y con una hinchada muy exigente

Guardar
Panel de Juego Cruzado comenta sobre el presente de Sport Boys con Trauco y Zambrano. YouTube

Sport Boys ha decidido dar un giro en su presente futbolístico con el objetivo de realzar su rendimiento en la Liga 1 2026. La dirigencia apostó por la contratación de Carlos Desio como nuevo técnico, confiando en su capacidad para fortalecer el funcionamiento colectivo que no logró su antecesor, Jaime de la Pava. Como parte de esta renovación, el club sumó a Carlos Zambrano y Miguel Trauco, dos futbolistas de recorrido internacional que, tras una polémica salida de Alianza Lima en febrero, permanecían sin equipo.

Ambos jugadores, quienes se incorporaron como agentes libres, arribaron al cuadro ‘rosado’ en un contexto marcado por limitaciones presupuestarias. Según explicó el exfutbolista Reimond Manco en el programa de YouTube, Juego Cruzado, los sueldos de ambos defensores son “muy por debajo de lo que últimamente venían recibiendo. ¡Caballero! Tienen que agachar la cabeza y tirar canilla, nomás”, reflejando el cambio de realidad financiera al que deben adaptarse tras su paso por clubes de mayor presupuesto.

La llegada de los experimentados jugadores ha generado expectativas y debates entre los hinchas. Sport Boys espera que sus refuerzos aporten tanto experiencia como compromiso, mientras que los seguidores exigen un rendimiento a la altura de sus trayectorias, sin margen para errores. La presión sobre Zambrano y Trauco es significativa, dado el antecedente reciente en Alianza Lima y la urgencia de resultados inmediatos en el Callao.

Carlos Zambrano – Miguel Trauco – Juan Pablo II – Liga 1 – Torneo Apertura – Perú – deportes – 29 marzo
Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueron despedidos de Alianza Lima tras acusación por abuso sexual en Uruguay. - créditos: FPF

La barra de Sport Boys, aunque numéricamente inferior a la de Universitario de Deportes o Alianza Lima, se distingue por su nivel de exigencia. Quienes visten la camiseta rosada deben responder a las expectativas y asumir la responsabilidad de representar a una institución de fuerte arraigo popular, según lo que dijo el ex’jotita’.

Reimond Manco subrayó que, para los refuerzos, la prioridad debe ser el rendimiento en cancha: “Con esta presión de la tribuna, de la barra, Zambrano y Trauco que se dediquen solo a jugar porque la barra no le va a permitir a Trauco que juegue con cinco o seis kilos de más. Si se dedican a jugar, yo creo que le van a dar una mano importante a Boys”.

El reto para el ‘Kaiser’ y el ‘Mago’ será demostrar que su trayectoria puede marcar la diferencia en un entorno menos mediático pero igual de demandante. La hinchada del club, según Manco Albarracín, vigilará cada presentación y no dudará en expresar su descontento ante desempeños por debajo de lo esperado.

Además, está el factor de que desde la Federación Peruana de Fútbol los tienen en la mira, especialmente al zaguero central, y pretenden que se sumen en el corto plazo a una convocatoria del DT de la ‘bicolor’, Mano Menezes.

El defensa pidió disculpas a los hinchas 'blanquiazules' y reveló que quiso dejar del fútbol - Crédito: Canal N.

¿Sport Boys incluyó cláusulas de conducta a Carlos Zambrano y Miguel Trauco?

Tras el escándalo disciplinario que precipitó su salida de Alianza Lima, surgieron dudas sobre posibles restricciones contractuales en su nuevo club. El periodista Jorge Solari informó que, aunque el tema disciplinario fue discutido durante las negociaciones, finalmente no se incluyó ninguna condición especial en los contratos de Carlos Zambrano y Miguel Trauco.

“Me aclaran que el tema disciplinario se conversó pero no está incluido en el contrato, ya que este es un documento ‘tipo’ aceptado por la Federación y cualquier alteración podría afectar su validez”, detalló en su cuenta de Twitter.

Sport Boys, respaldado por la normativa de la FPF, optó por no agregar cláusulas adicionales y confía en que la responsabilidad de responder a las expectativas recaiga ahora exclusivamente en Zambrano y Trauco, quienes deberán demostrar dentro y fuera de la cancha su capacidad para reencauzar sus carreras en el Callao.

Temas Relacionados

Reimond MancoCarlos ZambranoMiguel TraucoSport BoysLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Jorge Fossati dejó ácida indirecta a Javier Rabanal tras sequía goleadora de Alex Valera en Universitario: “Algo está fallando”

El entrenador uruguayo se pronunció por el complicado presente del delantero peruano en la ‘U’ y lanzó un ‘dardo’ contra el DT español

Jorge Fossati dejó ácida indirecta a Javier Rabanal tras sequía goleadora de Alex Valera en Universitario: “Algo está fallando”

Ignacio Buse se despide temprano del Open de Barcelona 2026: cayó en su debut y sumó su tercera derrota consecutiva

El peruano dio pelea, pero terminó cediendo ante un rival mejor posicionado en el ranking y con mayor recorrido en el circuito

Ignacio Buse se despide temprano del Open de Barcelona 2026: cayó en su debut y sumó su tercera derrota consecutiva

André Carrillo entra y Corinthians aguanta con dos jugadores menos ante Palmeiras: logró valioso empate sin goles

El mediapunta peruano disputó minutos decisivos en el clásico paulista, condicionado por las expulsiones y el esfuerzo defensivo del equipo local, que sigue sin ganar en el Brasileirao

André Carrillo entra y Corinthians aguanta con dos jugadores menos ante Palmeiras: logró valioso empate sin goles

La prensa chilena alerta sobre el arbitraje de Ramón Abatti para el Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores 2026

La designación del brasileño como árbitro principal para el partido entre peruanos y chilenos por el torneo Conmebol despertó críticas en medios sureños por su historial de decisiones polémicas recientes

La prensa chilena alerta sobre el arbitraje de Ramón Abatti para el Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores 2026

Partidos de hoy, domingo 12 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está repleta de compromisos en el ámbito europeo y sudamericano, con presencia de jugadores peruanos en el extranjero

Partidos de hoy, domingo 12 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados elecciones Perú 2026: Keiko Fujimori y López Aliaga lideran conteos preliminares en medio de incertidumbre por reapertura de mesas este lunes

Resultados elecciones Perú 2026: Keiko Fujimori y López Aliaga lideran conteos preliminares en medio de incertidumbre por reapertura de mesas este lunes

Resultados ONPE al 51.42 % EN VIVO: así avanza el conteo oficial de votos en las Elecciones 2026

Incertidumbre en Perú por resultados de las Elecciones 2026: hoy continúan las votaciones en 13 mesas que no se instalaron

JNE extiende las elecciones para hoy lunes 13 de abril: los 63 mil electores afectados podrán votar

Elecciones 2026 Perú: miembros de mesa siguen en conteos de madrugada, y rompen cedulas por falta de tinta para imprimir actas

ENTRETENIMIENTO

Mark Vito genera polémica tras ser interrogado sobre su voto: ¿Su apoyo fue a Keiko Fujimori?

Mark Vito genera polémica tras ser interrogado sobre su voto: ¿Su apoyo fue a Keiko Fujimori?

Alfredo Benavides cumple con votar y recuerda a Manolo Rojas con emotivo mensaje: “En el corazón siempre está”

Flash Electoral 2026: los memes más virales tras los primeros resultados a boca de urna en Perú

Jorge Luna comparte peculiar momento durante las Elecciones 2026: “Humildad”

Adriano Farfán, hijo de Jefferson Farfán, votó por primera vez en las Elecciones 2026

DEPORTES

Jorge Fossati dejó ácida indirecta a Javier Rabanal tras sequía goleadora de Alex Valera en Universitario: “Algo está fallando”

Jorge Fossati dejó ácida indirecta a Javier Rabanal tras sequía goleadora de Alex Valera en Universitario: “Algo está fallando”

Ignacio Buse se despide temprano del Open de Barcelona 2026: cayó en su debut y sumó su tercera derrota consecutiva

André Carrillo entra y Corinthians aguanta con dos jugadores menos ante Palmeiras: logró valioso empate sin goles

La prensa chilena alerta sobre el arbitraje de Ramón Abatti para el Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores 2026

Partidos de hoy, domingo 12 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo