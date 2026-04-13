Reimond Manco lanzó firme advertencia a Carlos Zambrano y Miguel Trauco en Sport Boys: “Tienen que agachar la cabeza y tirar canilla”

Panel de Juego Cruzado comenta sobre el presente de Sport Boys con Trauco y Zambrano. YouTube

Sport Boys ha decidido dar un giro en su presente futbolístico con el objetivo de realzar su rendimiento en la Liga 1 2026. La dirigencia apostó por la contratación de Carlos Desio como nuevo técnico, confiando en su capacidad para fortalecer el funcionamiento colectivo que no logró su antecesor, Jaime de la Pava. Como parte de esta renovación, el club sumó a Carlos Zambrano y Miguel Trauco, dos futbolistas de recorrido internacional que, tras una polémica salida de Alianza Lima en febrero, permanecían sin equipo.

Ambos jugadores, quienes se incorporaron como agentes libres, arribaron al cuadro ‘rosado’ en un contexto marcado por limitaciones presupuestarias. Según explicó el exfutbolista Reimond Manco en el programa de YouTube, Juego Cruzado, los sueldos de ambos defensores son “muy por debajo de lo que últimamente venían recibiendo. ¡Caballero! Tienen que agachar la cabeza y tirar canilla, nomás”, reflejando el cambio de realidad financiera al que deben adaptarse tras su paso por clubes de mayor presupuesto.

La llegada de los experimentados jugadores ha generado expectativas y debates entre los hinchas. Sport Boys espera que sus refuerzos aporten tanto experiencia como compromiso, mientras que los seguidores exigen un rendimiento a la altura de sus trayectorias, sin margen para errores. La presión sobre Zambrano y Trauco es significativa, dado el antecedente reciente en Alianza Lima y la urgencia de resultados inmediatos en el Callao.

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueron despedidos de Alianza Lima tras acusación por abuso sexual en Uruguay. - créditos: FPF

La barra de Sport Boys, aunque numéricamente inferior a la de Universitario de Deportes o Alianza Lima, se distingue por su nivel de exigencia. Quienes visten la camiseta rosada deben responder a las expectativas y asumir la responsabilidad de representar a una institución de fuerte arraigo popular, según lo que dijo el ex’jotita’.

Reimond Manco subrayó que, para los refuerzos, la prioridad debe ser el rendimiento en cancha: “Con esta presión de la tribuna, de la barra, Zambrano y Trauco que se dediquen solo a jugar porque la barra no le va a permitir a Trauco que juegue con cinco o seis kilos de más. Si se dedican a jugar, yo creo que le van a dar una mano importante a Boys”.

El reto para el ‘Kaiser’ y el ‘Mago’ será demostrar que su trayectoria puede marcar la diferencia en un entorno menos mediático pero igual de demandante. La hinchada del club, según Manco Albarracín, vigilará cada presentación y no dudará en expresar su descontento ante desempeños por debajo de lo esperado.

Además, está el factor de que desde la Federación Peruana de Fútbol los tienen en la mira, especialmente al zaguero central, y pretenden que se sumen en el corto plazo a una convocatoria del DT de la ‘bicolor’, Mano Menezes.

El defensa pidió disculpas a los hinchas 'blanquiazules' y reveló que quiso dejar del fútbol - Crédito: Canal N.

¿Sport Boys incluyó cláusulas de conducta a Carlos Zambrano y Miguel Trauco?

Tras el escándalo disciplinario que precipitó su salida de Alianza Lima, surgieron dudas sobre posibles restricciones contractuales en su nuevo club. El periodista Jorge Solari informó que, aunque el tema disciplinario fue discutido durante las negociaciones, finalmente no se incluyó ninguna condición especial en los contratos de Carlos Zambrano y Miguel Trauco.

“Me aclaran que el tema disciplinario se conversó pero no está incluido en el contrato, ya que este es un documento ‘tipo’ aceptado por la Federación y cualquier alteración podría afectar su validez”, detalló en su cuenta de Twitter.

Sport Boys, respaldado por la normativa de la FPF, optó por no agregar cláusulas adicionales y confía en que la responsabilidad de responder a las expectativas recaiga ahora exclusivamente en Zambrano y Trauco, quienes deberán demostrar dentro y fuera de la cancha su capacidad para reencauzar sus carreras en el Callao.