"Persiste la incertidumbre": exjefe de la ONPE asegura que lo único seguro hasta el momento es Keiko Fujimori en segunda vuelta

Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, se dirige a una multitud de simpatizantes con banderas naranjas en un mitin político, intensificando su campaña antes de las elecciones generales en Perú. (Difusión)

“Persiste la incertidumbre. Lo único seguro hasta el momento es que Keiko Fujimori pasa a la segunda vuelta”. Así lo afirmó Fernando Tuesta Soldevilla, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al evaluar el panorama electoral en Perú tras la jornada de votación realizada el domingo 12 de abril.

La afirmación de Tuesta cobra relevancia mientras los resultados oficiales avanzan lentamente y las discrepancias entre encuestadoras alimentan la tensión en el país. En tanto, este lunes 13 de abril continúa la votación en las mesas que no se llegaron a instalar ayer por la falta del material electoral.

El exjefe de la ONPE subrayó que las diferencias metodológicas entre las principales encuestadoras han generado un escenario ambiguo. Datum emplea una muestra polietápica con proyecciones regionales y posibilidad de cambiar actas si las mesas no concluyen a la hora prevista. En contraste, Ipsos basa su conteo en una muestra nacional de mesas seleccionadas al azar y solo publica resultados sobre la mitad del Senado, sin desglose por circunscripciones.

Resultados de Ipsos 2026 tras boca de urna, desglosado por regiones - Crédito: Captura de Latina.

Datum difundió sus resultados preliminares la noche del domingo, con Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga en las primeras posiciones. Sin embargo, la posibilidad de que el conteo rápido de Ipsos señale un nombre diferente en el segundo lugar mantiene la expectativa en el país. Tuesta advirtió sobre el riesgo de que esa discrepancia derive en controversias, recordando que “ayer, ya había acusaciones de fraude”, lo que podría detonar una fuerte polémica.

Resultados oficiales

Al cierre de la jornada, las mesas de votación culminaron a las 18:00 horas. Los miembros de mesa iniciaron el escrutinio bajo la supervisión de la ONPE, que procesa los resultados en tiempo real. Con el 51,427 % de actas contabilizadas, Keiko Sofía Fujimori Higuchi (Fuerza Popular) lidera con 16,949 % de votos válidos (14,557 % de votos emitidos), seguida por Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla (Renovación Popular), con 14,799 % de votos válidos (12,711 % de votos emitidos), y Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno), con 12,946 % de votos válidos (11,119 % de votos emitidos).

Las cifras corresponden a los datos oficiales difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Detrás de los tres principales candidatos aparecen Ricardo Pablo Belmont Cassinelli (Partido Cívico Obras), Carlos Gonsalo álvarez Loayza (Partido País para Todos), Roberto Helbert Sánchez Palomino (Juntos por el Perú) y Pablo Alfonso López Chau Nava (Ahora Nación - AN), todos con porcentajes entre el 8,480 % y el 7,604 % de votos válidos.

Extensión de la jornada

Durante la jornada, la ONPE enfrentó retrasos causados por demoras en la distribución del material electoral, problemas técnicos en la conexión eléctrica y fallas en equipos esenciales. También se reportaron dificultades en la plataforma digital de la institución, lo que complicó la apertura de varios locales de votación en diversas regiones.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió ampliar el proceso electoral y permitir que quienes no pudieron votar el domingo lo hagan este lunes 13 de abril. La entidad exhortó a las encuestadoras a suspender la difusión de sondeos y conteos rápidos mientras se resuelve la situación electoral. Según Infobae Perú, esta medida busca preservar la transparencia y legitimidad del proceso ante las dificultades reportadas.

Clima de tensión

La noche del domingo, se registró una manifestación en el local del Jurado Nacional de Elecciones en Jesús María. Los asistentes portaban pancartas que denunciaban la imposibilidad de votar de cerca de un millón de limeños y exigían respuestas ante presuntas irregularidades. Las autoridades electorales no han corroborado esas cifras hasta el momento.

Imagen de archivo de Fernando Tuesta, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). EFE /Paolo Aguilar /Archivo

El llamado de Fernando Tuesta Soldevilla a evitar que la polémica escale a la violencia adquiere fuerza en este contexto. El proceso electoral peruano permanece bajo la mirada de la ciudadanía y de los actores políticos, a la espera de resultados definitivos y del anuncio oficial sobre el candidato que acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta, prevista para el 7 de junio.