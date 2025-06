Macla Yamada explota contra Carlos Orozco por desatinada broma sobre la edad de su novio: “Te vas a la mi***”

Macla Yamada encara a Carlos Orozco por incómoda broma sobre la edad de su novio: “Te vas a mi***” | YouTube

El programa digital OUKE suele ofrecer momentos de bromas atrevidas y complicidad entre sus conductores, pero en su más reciente emisión el ambiente se tornó inesperadamente tenso. Todo comenzó cuando Macla Yamada y sus compañeros, Carlos Orozco y Daniel Marquina, abordaban la controversia en torno al cantante Alejandro Sanz y los comentarios sobre parejas con diferencia de edad. Sin buscarlo, la charla terminó por poner en primer plano la propia vida sentimental de Macla, y no precisamente entre risas.

Mientras el trío conversaba sobre la denuncia hecha por una seguidora de Sanz, quien aseguró haber tenido un romance con el músico español cuando ella tenía 19 años, el debate en el set giró hacia las parejas con diferencia generacional. De inmediato, los reflectores se posaron sobre el vínculo entre la actriz y su pareja actual, el actor argentino Fernando Niño, quien se lleva once años con Macla.

El cruce de posturas quedó claro en pantalla. “Me parece que estamos partidos en las decisiones en la mesa y no llegamos a un consenso nunca”, disparó Macla, dejando en evidencia que sus opiniones no coincidían en absoluto con las de Carlos Orozco en este tema. El set, que minutos antes era fiesta y risas, empezó a sentirse más pesado.

Con el público participando a través de mensajes que llegaban al número oficial del canal, el clima se volvió aún más impredecible.

Carlos Orozco leyó uno de esos comentarios que, aunque al principio parecían inofensivos, cruzaron una línea. "A la fiscal Macla le gustan los nonos“, leyó, soltando una carcajada ante la mirada seria de la actriz. La respuesta fue inmediata y contundente: “Te estás yendo a mi***, Orozco, de verdad me estoy molestando en serio". La advertencia, lanzada al aire en vivo, dejó claro que la conversación había migrado de lo divertido a lo incómodo en cuestión de segundos.

En ese instante, el set se llenó de un silencio tenso. Los compañeros reaccionaron con gestos nerviosos, y el intercambio dejó marca en los seguidores del programa. El incidente exhibió, una vez más, que el humor frente a las cámaras puede chocar contra los límites personales, incluso entre colegas con confianza y años trabajando juntos.

Frente al revuelo, Carlos Orozco no tardó en reconocer el momento. Sus palabras fueron de disculpa y promesa de no repetir la broma: “Perdón, mala mía”. El programa retomó otros temas, aunque en el aire flotaba ese recuerdo fugaz de límites superados en vivo, una escena que los internautas no dejaron pasar, comentándola con intensidad en redes sociales.

¿Cómo empezó la historia de amor entre Macla y Fernando Niño?

Si hay algo que Macla Yamada ha querido dejar claro fuera del set es que la diferencia de edad no ha sido un obstáculo con Fernando Niño. En conversación con Trome, la actriz contó cómo nació su relación con el argentino. Todo comenzó entre camarines y escenarios, durante la obra teatral “Velas de cumpleaños”. Entre charlas y trabajo artístico, surgió esa chispa especial que termina dando paso a algo más.

Antes del famoso primer beso, hubo una escena que Macla Yamada recuerda con ternura. “Él me preguntó si podía besarme”, reveló. Por su parte, Fernando Niño ha sido igual de sincero sobre sus sentimientos: “La primera vez que la vi actuar, quedé admirado. Después vino la amistad, pero confieso que ya estaba embobado”.

Los detalles simples son parte esencial de su romance. Macla confesó a Trome que no se considera una persona celosa; al contrario, valoriza los pequeños gestos diarios de su pareja. “A veces despierto agotada, siento que va a ser todo muy difícil, y encuentro papelitos en la pared escritos por él, deseándome un gran día. Me revitalizo”, relató. Así, ambos han mostrado que la vida cotidiana y el cariño genuino pueden más que cualquier diferencia generacional.