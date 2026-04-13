André Carrillo entra y Corinthians aguanta con dos jugadores menos ante Palmeiras: logró valioso empate sin goles

El equipo local defendió el empate sin goles ante el líder del Brasileirao, pese a dos expulsiones y el ingreso de André Carrillo, sumando su octavo partido sin triunfos y evitando caer en zona de descenso (Facebook / SC Corinthians Paulista)

En el marco de la fecha 11 de la Serie A de Brasil, el clásico entre Corinthians y Palmeiras se resolvió sin goles en el estadio Neo Química Arena. El encuentro se caracterizó por la alta fricción, la solidez defensiva y la aparición de André Carrillo en la segunda mitad, cuando el equipo local enfrentaba una desventaja numérica significativa.

Las expulsiones y la escasa eficacia ofensiva definieron el desarrollo de un duelo que mantuvo a la hinchada en vilo hasta el final.

Con el empate, Corinthians sumó su octavo partido consecutivo sin conocer la victoria y permanece cerca de la zona de descenso, mientras Palmeiras conservó el liderazgo del torneo brasileño.

El clásico paulista se define por la resistencia y las expulsiones

El clásico paulista se tornó áspero y táctico, marcado por expulsiones que obligaron a Corinthians a resistir con coraje ante un Palmeiras dominante pero sin eficacia. (Facebook / SC Corinthians Paulista)

El enfrentamiento entre Corinthians y Palmeiras se jugó bajo una atmósfera tensa y con escasas acciones de peligro durante la primera parte. Las interrupciones por faltas y la lucha por el dominio del mediocampo impidieron la generación de ocasiones claras, lo que frustró a ambas hinchadas en el estadio Neo Química Arena. Corinthians, dirigido por Fernando Diniz, intentó avanzar en ataque, pero la presión de Palmeiras y las imprecisiones limitaron sus posibilidades.

La dinámica del partido cambió radicalmente tras la expulsión de André Luiz, quien recibió la tarjeta roja por conducta antideportiva. Esta decisión del árbitro forzó a Corinthians a reorganizarse y replegarse en defensa para resistir la presión del líder del torneo. Palmeiras, dirigido por Abel Ferreira, tomó la iniciativa en busca del gol, aunque la solidez defensiva del equipo local evitó que el marcador se modificara en ese tramo.

El ingreso de André Carrillo a los 73 minutos, en lugar de Rodrigo Garro, se produjo en un momento de dificultad extrema, ya que el equipo de Diniz jugaba con un hombre menos tras la reciente expulsión de Matheuzinho. Apenas dos minutos después de su ingreso, el conjunto de casa quedó con nueve jugadores, lo que acentuó la necesidad de resistencia y concentración para mantener el empate.

Carrillo suma minutos en un contexto adverso

André Carrillo ingresó en un escenario límite, aportando despliegue y orden en un Corinthians golpeado que apostó por resistir con inteligencia. (Facebook / SC Corinthians Paulista)

La presencia de André Carrillo en el campo fue una de las novedades en la segunda mitad. El atacante peruano participó en los intentos de salida rápida y apoyo defensivo, en un contexto donde Corinthians priorizó mantener el orden y evitar que Palmeiras capitalizara la superioridad numérica. La actuación del arquero Hugo Souza y la disciplina táctica del bloque defensivo resultaron determinantes para sostener el resultado.

Palmeiras, con figuras como el delantero argentino José López, buscó alternativas ofensivas ante una defensa local diezmada, pero no logró vulnerar la portería rival. El equipo visitante, que llegaba con una racha de cinco victorias consecutivas y lidera la tabla con 26 puntos, insistió con llegadas por las bandas y remates de media distancia, sin éxito en la definición.

En contraste, Corinthians apenas pudo inquietar en ataque, apostando principalmente por contragolpes esporádicos tras recuperaciones en campo propio. La falta de profundidad y las ausencias por lesión, como la del neerlandés Memphis Depay, limitaron las opciones del conjunto de Diniz, que finalizó el partido con dos hombres menos y celebró el empate como un alivio ante el dominio visitante.

Resultados, posiciones y próximos desafíos en el Brasileirao

El empate deja a Corinthians al borde del descenso, mientras Palmeiras mantiene el liderato, en un torneo donde cada punto empieza a definir destinos. (Facebook / SC Corinthians Paulista)

Con este empate, Corinthians alcanzó los 11 puntos y permanece en la decimosexta posición del Brasileirao, apenas un punto por encima de la zona de descenso. El equipo suma ocho partidos sin victorias, lo que incrementa la presión interna y la urgencia de una reacción en las próximas jornadas. El técnico Fernando Diniz reconoció las dificultades y valoró el esfuerzo defensivo de sus dirigidos, afirmando: “Mostramos carácter para resistir en condiciones adversas y necesitamos recuperar la confianza con resultados”.

Por su parte, Palmeiras se consolida en el primer puesto del campeonato, acumulando 26 unidades tras once fechas disputadas. El equipo de Abel Ferreira se mantiene como el conjunto más goleador del torneo, aunque en esta ocasión no logró reflejar esa fortaleza en el marcador. Entre las ausencias destacadas estuvo la del atacante Vitor Roque, quien continúa en proceso de recuperación.

En lo inmediato, Corinthians recibirá a Independiente Santa Fe por la segunda jornada del Grupo E de la Copa Sudamericana, mientras Palmeiras enfrentará a Sporting Cristal por el Grupo F de la Copa Libertadores. Ambos equipos buscarán revertir sus realidades respectivas en los torneos internacionales y el Brasileirao, escenario donde la regularidad y la contundencia serán claves para sus objetivos de temporada.