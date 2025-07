Miguel Valladares responde a detractores por hacer películas comerciales: “También hacemos cine profundo, pero nadie lo ve”

Miguel Valladares de Tondero responde a detractores por hacer películas comerciales. IG.

Miguel Valladares, director general de Tondero, respondió a las constantes críticas que recibe por producir cine comercial en el Perú. Y recientemente por su película ‘Locos de Amor, mi primer amor’ que ha sido totalmente criticada por su guion, falta de profundidad y una estructura narrativa que algunos consideran apresurada.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el productor explicó que, aunque su productora también apoya y desarrolla películas de autor o más íntimas, la audiencia muchas veces no responde cuando estas propuestas llegan a cartelera o festivales.

Miguel Valladares: “Hacemos cine distinto, pero la gente no va”

En su publicación, Valladares abordó directamente los comentarios que recibe con frecuencia en redes sociales, en los que le piden “hacer películas diferentes” y no solo comedias o cintas populares.

“A pedido de todos nuestros hermosos, amables seguidores que comentan: ‘¿Por qué no hacen películas diferentes? ¿Por qué no hacen películas de autor, más profundas?’, bueno… hemos hecho varias películas de otro corte que no son comerciales”, expresó el productor.

Según detalló, Tondero ha estado involucrado en más de diez proyectos de corte distinto, incluyendo coproducciones internacionales que han sido seleccionadas en importantes festivales de cine.

Sin embargo, Valladares lamentó que estas producciones no reciben el mismo respaldo del público en salas.

Dos estrenos en el Festival de Cine de Lima

Como ejemplo concreto, Valladares mencionó dos películas que actualmente forman parte del Festival de Cine de Lima 2025 y que cuentan con participación directa de Tondero como coproductora.

Una de ellas es 'Ramón Ramón’, la nueva película de Salvador del Solar, que marca su regreso como director después de ‘Magallanes’. Esta producción cuenta con el respaldo de los hermanos Almodóvar, reconocidos cineastas españoles, y es una coproducción entre Perú, España y Uruguay.

“Es una película que está coproducida con el deseo de los hermanos Almodóvar. Agradezco enormemente a Esther García y Agustín Almodóvar por haber confiado en esta historia”, destacó Valladares. La cinta es protagonizada por Emanuel Soriano y Álvaro Cervantes, y fue coescrita por Del Solar y Héctor Gálvez.

Ramón Ramon, coproducción de Tondero. IG

También presentan ‘Astronauta’, dirigida por Paul Vega

La segunda película destacada por Valladares es 'Astronauta’, dirigida y escrita por Paul Vega. El filme está protagonizado por Daniel Handler, Angie Cepeda y Gustavo Bueno, y también es una coproducción internacional que involucra a Uruguay y Colombia.

Esta producción llegará a cartelera la próxima semana y, según Valladares, representa otra de las apuestas de Tondero por un cine más íntimo y con narrativa distinta a la habitual en el mercado comercial.

“Pensé que era una buena oportunidad. Tenemos esas dos propuestas que vale la pena que las vean. Son dos historias muy bonitas”, agregó el productor en su video.

Astronauta, coproducción de Tondero. IG

Tondero: “Son esfuerzos maratónicos”

Valladares subrayó que sacar adelante películas de autor implica procesos mucho más complejos, tanto por los temas tratados como por la búsqueda de fondos y apoyos internacionales. Afirmó que cada proyecto representa un “esfuerzo maratónico” y pidió al público mayor respaldo.

“Una película de este tipo es mucho más difícil de sacar adelante. Espero que las apoyen. A veces es incongruente la cantidad de gente que comenta pidiendo este tipo de cine, con la poca asistencia cuando estas propuestas están en cartelera”, señaló.

Valladares: “Cuando fuimos a San Sebastián, nadie habló del tema”

Durante su mensaje, Valladares también mencionó que algunas de sus coproducciones anteriores han llegado a prestigiosos festivales internacionales como San Sebastián, pero que esos logros no siempre reciben la cobertura o el reconocimiento que merecen.

“Cuando estuvimos en San Sebastián, nadie habló del tema. No sé si no se enteran, pero muchas veces, cuando hacemos este tipo de esfuerzos, pasan desapercibidos”, indicó el productor.

Miguel Valladares finalizó su video haciendo un llamado directo al público para que acuda a ver las películas no comerciales cuando están disponibles, ya sea en salas o festivales. Según el productor, muchas veces se exige mayor variedad en el cine nacional, pero esa demanda no se refleja en la taquilla.

“Ojalá puedan verlas, de todo corazón. Las hacemos con mucho esfuerzo y cariño”, concluyó.

Miguel Valladares celebró 15 años de Tondero Films. Cortesía IG Miguel Valladares.