Perú

Elecciones 2026: así supervisaron las autoridades el cumplimiento de la ley seca en varias ciudades

Las autoridades advirtieron sobre las consecuencias legales para quienes incumplieran la normativa

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Autoridades reforzaron la fiscalización de la ley seca durante las elecciones generales, ejecutando operativos en distintas regiones para impedir la venta de bebidas alcohólicas y preservar el orden público (Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV)

En el marco de las elecciones generales 2026, las autoridades intensificaron los operativos de control destinados a hacer cumplir la ley seca, una medida vigente que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas con el objetivo de preservar el orden público durante la jornada electoral.

En Huacho, representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y agentes de la Policía Nacional realizaron inspecciones sorpresivas en diversos establecimientos, donde exhortaron a los encargados a respetar las restricciones impuestas para el proceso democrático, según información de Buenos días Perú de Panamericana TV.

La finalidad, de acuerdo con voceros del JNE, fue “salvaguardar que las elecciones se lleven a cabo de la mejor manera” y recordar que está prohibido el expendio de bebidas alcohólicas en todo el territorio durante el periodo electoral.

Los operativos se extendieron en distintas regiones del país en el marco de las elecciones - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.
Los operativos se extendieron en distintas regiones del país en el marco de las elecciones - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Las acciones de fiscalización no se limitaron a una sola región. En Cajamarca, las autoridades intervinieron un local donde se desarrollaba una fiesta, constatando la presencia de menores de edad en el evento mientras regía la restricción.

La intervención se produjo como parte de los esfuerzos para asegurar el cumplimiento de la normativa y evitar situaciones que pudieran poner en riesgo la integridad de los participantes y el orden en la ciudad.

De acuerdo con el medio, en Huánuco, la Fiscalía Provincial Especializada de Prevención del Delito desplegó operativos para supervisar el respeto a la ley seca. La fiscal provincial Rocío Castro Martínez detalló que, durante su recorrido por la ciudad, detectaron establecimientos donde se expendía licor pese a la prohibición.

Ante esta situación, las autoridades procedieron a la intervención correspondiente y advirtieron a los responsables sobre las consecuencias legales de incumplir con la restricción electoral. Desde la Fiscalía se reiteró la importancia de la medida para garantizar el normal desarrollo de los comicios y evitar incidentes vinculados al consumo de alcohol en espacios públicos.

No obstante, las intervenciones también originaron cuestionamientos en algunos sectores. En Huanta, ciudadanos denunciaron presuntos excesos por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley seca.

Según testimonios recogidos en la zona, algunos comerciantes fueron obligados a cerrar sus locales únicamente por exhibir botellas de cerveza, a pesar de que no estaban vendiendo bebidas alcohólicas y su actividad principal era la venta de alimentos. Estas quejas evidenciaron la tensión generada entre la aplicación estricta de la normativa y la afectación a la actividad comercial.

En Huanta surgieron reclamos de comerciantes por presuntos excesos de los inspectores - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.
En Huanta surgieron reclamos de comerciantes por presuntos excesos de los inspectores - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

JNE extiende las elecciones para hoy lunes 13 de abril

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió extender la jornada electoral para que este lunes 13 de marzo los ciudadanos afectados por la ausencia de material en sus centros de votación pudieran ejercer su derecho al sufragio.

La decisión respondió a la solicitud de la Defensoría del Pueblo, que poco antes de las 18:00 horas instó al organismo a tomar una medida excepcional frente a la gravedad de los inconvenientes reportados durante el proceso.

“El Pleno del JNE acuerda disponer que, respecto de aquellas mesas en las cuales no llegó el material electoral en Lima Metropolitana y respecto de dos circunscripciones en Estados Unidos, se consideren las siguientes disposiciones:ampliar el horario de instalación de mesas de sufragio hasta el día 13 de abril desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, de acuerdo a sus usos horarios; ampliar el horario de votación hasta las 6 de la tarde”, resolvió el tribunal.

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