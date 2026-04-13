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Ignacio Buse se despide temprano del Open de Barcelona 2026: cayó en su debut y sumó su tercera derrota consecutiva

El peruano dio pelea, pero terminó cediendo ante un rival mejor posicionado en el ranking y con mayor recorrido en el circuito

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Ignacio Buse cayó en su debut en el Open de Barcelona 2026.
Ignacio Buse cayó en su debut en el Open de Barcelona 2026. Crédito: Agencias

Ignacio Buse no pudo superar su estreno en el ATP 500 de Barcelona 2026 y quedó eliminado en la primera ronda tras caer ante el francés Corentin Moutet. El encuentro, disputado con intensidad de principio a fin, terminó con parciales de 6-4 y 6-4 en 1 hora y 40 minutos de juego, reflejando la exigencia de un duelo en el que el peruano compitió, pero no logró imponer condiciones en los momentos clave.

Pese a la derrota, ‘Nacho’ dejó pasajes interesantes durante el compromiso. El tenista nacional apostó por su juego desde el fondo de la cancha, buscando sostener intercambios largos y generar desgaste en su rival. Sin embargo, Moutet mostró una propuesta más agresiva y versátil, sacándolo constantemente de su zona de confort.

El francés, actual número 31 del ranking ATP, marcó diferencias principalmente con sus subidas a la red y cambios de ritmo, recursos que terminaron siendo determinantes para inclinar el partido a su favor. Su mayor experiencia en el circuito también jugó un papel clave en el desenlace.

El primer set se mantuvo parejo hasta los juegos finales, pero Moutet logró quebrar en el momento justo para llevárselo por 6-4. En la segunda manga, el peruano mostró su mejor versión al colocarse 3-1 arriba, ilusionando con forzar un tercer set. No obstante, el jugador galo reaccionó rápidamente, recuperó el quiebre y volvió a tomar el control del partido para cerrar el set con el mismo marcador.

El tenista peruano peleó de inicio a fin, pero no pudo quedarse con la victoria en el Open de Barcelona. (Video: Tennis TV)

Una racha adversa en el circuito

Con este resultado adverso, Ignacio Buse suma su tercera derrota consecutiva en el circuito ATP, una racha que refleja las dificultades propias de competir en torneos de alto nivel. Antes de su presentación en Barcelona, el peruano había quedado eliminado en su debut en el Masters de Montecarlo, y previamente había caído en los octavos de final del Torneo de Marrakech.

Actualmente ubicado en el puesto 60 del ranking ATP, el joven tenista atraviesa una etapa de adaptación frente a rivales consolidados, donde los márgenes de error son mínimos y cada punto exige máxima concentración. Más allá de los resultados recientes, su presencia constante en este tipo de torneos evidencia el crecimiento sostenido que viene mostrando en su carrera.

Barcelona, una experiencia que suma

El paso de Buse por Barcelona, aunque breve, le deja enseñanzas importantes de cara a lo que viene. Enfrentar a un jugador como Moutet, con mayor recorrido en el circuito, le permite medir su nivel y ajustar aspectos clave de su juego, especialmente en la toma de decisiones y la definición de puntos.

Además, este tipo de partidos le brindan experiencia en escenarios de alta exigencia, fundamentales para continuar su desarrollo profesional. La capacidad de competir de igual a igual en varios tramos del encuentro es una señal positiva dentro de un contexto desafiante.

Ignacio Buse registra tres derrotas consecutivas en el circuito ATP. Crédito: Instagram Ignacio Buse.
Ignacio Buse registra tres derrotas consecutivas en el circuito ATP. Crédito: Instagram Ignacio Buse.

Próximo desafío: Madrid

Tras su eliminación en el torneo catalán, Ignacio Buse tendrá cerca de diez días de descanso antes de afrontar su siguiente reto: el Masters 1000 de Madrid, donde ya tiene asegurada su participación en el cuadro principal.

El torneo en la capital española será una nueva oportunidad para que el peruano recupere confianza y retome el camino de las victorias. Además, le permitirá seguir sumando experiencia en competencias de primer nivel, enfrentando a algunos de los mejores jugadores del mundo.

A sus 20 años, Buse continúa consolidándose como una de las principales promesas del tenis peruano. Si bien los resultados recientes no han sido favorables, su proyección sigue siendo alta. El desafío ahora será encontrar regularidad en este exigente circuito y transformar el aprendizaje en resultados concretos que lo acerquen a sus objetivos dentro del ranking ATP.

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