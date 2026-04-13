Alfredo Benavides cumple con votar y recuerda a Manolo Rojas con emotivo mensaje: “En el corazón siempre está”

Alfredo Benavides deja sentido mensaje por Manolo Rojas tras votar. Composición Infobae / Carol Ruiz.

En medio de una jornada marcada por la expectativa nacional por los Resultados de la ONPE EN VIVO durante las Elecciones 2026 en Perú, el reconocido comediante Alfredo Benavides fue captado tras cumplir con su deber cívico, protagonizando un momento que rápidamente conectó con el público no solo por el contexto político, sino por la carga emocional de sus declaraciones.

A la salida de su centro de votación, el artista fue abordado por cámaras del diario Trome, que aprovecharon la ocasión para consultarle sobre distintos aspectos de su vida personal y profesional. Sin embargo, fue inevitable que la conversación girara en torno a la reciente pérdida de su amigo y colega Manolo Rojas, cuya partida ha dejado un profundo vacío en el mundo del espectáculo peruano.

Visiblemente afectado, el popular ‘Alfredito’ no pudo ocultar su tristeza al ser consultado sobre la emotiva carta que le dedicó en redes sociales, publicación que generó una ola de reacciones entre sus seguidores. Con un tono sincero y contenido, el comediante expresó: “Es muy triste recordar a una persona que no está, que quisiera que no se haya ido. Quisiera no hablar de eso”, mencionó a Trome.

Alfredo Benavides expresa su opinión sobre la reciente parodia de Erick Elera como el ‘Niño Alfredito’ en el programa ‘Mande quien mande’ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a su evidente incomodidad al abordar el tema, decidió compartir una reflexión que resume el vínculo que mantenía con su amigo. “Claro, pero en el corazón siempre está ahí”, afirmó, una frase breve, pero cargada de significado, que refleja el impacto emocional que ha tenido la partida de Manolo Rojas en su vida.

Durante la conversación, Alfredo Benavides también fue consultado sobre su estado de salud y la manera en que enfrenta la vida tras haber atravesado momentos difíciles. Lejos de mostrarse preocupado, el comediante adoptó una postura reflexiva y espiritual:

“Bueno, yo creo que nadie se muere en la vía; todo ya está designado por Dios y si decide que en algún momento te necesita. Espero que no me necesite por muchos más, que no tenga ningún trabajo para mí, ninguna ninguna misión y, si la misión tiene para mí, que sea acá abajo”, expresó.

Tras muerte de Manolo Rojas, Mario Hart se desmarca de Korina Rivadeneira y emociona con su despedida. Captura: @manolorojasperu.

Alfredo Benavides y su regreso a TV

Pero no todo giró en torno a lo personal. En medio del avance de los Resultados de la ONPE EN VIVO, también surgió la interrogante sobre su futuro en la televisión, especialmente tras la cancelación de un proyecto que tenía previsto en ATV, situación que ha despertado incertidumbre entre sus seguidores.

Al respecto, Alfredo fue claro al reconocer el complicado panorama actual de la industria televisiva: “Eh, la tele está complicada, ¿no? Pero yo creo que en cualquier momento, como ha sido costumbre mía, voy a dar una pequeñita sorpresa”, señaló, dejando abierta la posibilidad de un pronto regreso a la pantalla chica.

Al ser consultado sobre la posibilidad de incursionar en este tipo de contenidos, el comediante respondió: “El salto del podcast podría ser, sí, ya que hay personas como periodistas que ya se han adueñado de ese rubro, gente experimentada, vamos a tratar de…”, dejando la idea en suspenso, pero evidenciando su interés por adaptarse a las nuevas tendencias.

Alfredo Benavides se sometió a cirugía de manga gástrica y el temor a un posible cáncer: “Me hicieron una biopsia”. (Composición: Infobae)