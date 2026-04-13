Perú

Elecciones 2026: ONPE asegura distribución de materiales en colegios, pero se reporta ausencia de miembros de mesa

Luego de los problemas logísticos del domingo, se confirmó que los materiales electorales ya están en los colegios afectados y ciudadanos están a la espera para votar

Guardar
Denuncian que miembros de mesa continúan en varios locales de votación en Lima. Latina

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó este lunes que los materiales necesarios para la jornada electoral ya se encuentran en los 13 colegios de Lima Metropolitana donde no se logró instalar mesas de sufragio el domingo 12 de abril. Esto luego de los retrasos que reportaron los ciudadanos.

A través de las redes sociales, detalló que la preparación y envío del material electoral para estos 13 locales se llevó a cabo en presencia de fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quienes supervisaron el proceso para asegurar la transparencia y legalidad del procedimiento. Además, el despliegue del material hacia los centros de votación en los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac cuenta con el resguardo de la Policía Nacional del Perú.

Elecciones 2026: ONPE confirma entrega de materiales en los 13 colegios con votación pendiente
Elecciones 2026: ONPE confirma entrega de materiales en los 13 colegios con votación pendiente| ONPE

¿Por qué se reportó demoras en algunos colegios?

La extensión de la votación en estos colegios fue dispuesta por el Jurado Nacional de Elecciones para atender la situación generada por la falta de materiales, que impidió la instalación de mesas en la fecha prevista. La medida incluye la presencia de fiscalizadores y el apoyo de las fuerzas de seguridad, así como la coordinación con el Ministerio de Educación para mantener los centros educativos habilitados durante la jornada.

Hasta el cierre de la votación, las autoridades electorales mantienen la vigilancia sobre el proceso y reiteran el llamado a los electores a acudir a sus locales asignados para emitir su voto, en cumplimiento del derecho constitucional y en un contexto de estricta supervisión institucional.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que los materiales necesarios para la votación ya fueron entregados en los 13 colegios de Lima donde no se instalaron mesas el domingo.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que los materiales necesarios para la votación ya fueron entregados en los 13 colegios de Lima donde no se instalaron mesas el domingo. | ONPE

Los colegios que están habilitados

De acuerdo con Minedu, estos son los colegios que están habilitados para continuar con las urnas:

  • IE 7261 Santa Rosa de Collanac
  • IEP El Universo de César Vallejo
  • IE Parroquial Virgen del Rosario
  • IE Parroquial Virgen de la Asunción
  • IE 6041 Alfonso Ugarte
  • IE 6151 San Luis Gonzaga
  • IE 7078 Virgen de Chapi
  • IE 7098 Rodrigo Lara Bonilla
  • IE 7104 Ramiro Prialé Prialé
  • IE 6023 Julio C. Tello Rojas
  • IE 7239 Santísimo Salvador
  • IE 7267 Señor de los Milagros
  • IE 6026 Virgen de Fátima
ONPE aseguró que la preparación y traslado del material electoral a los colegios de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac| ONPE
ONPE aseguró que la preparación y traslado del material electoral a los colegios de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac| ONPE

Largas colas en el segundo día de votación

En el segundo día de votación extraordinaria, cientos de ciudadanos formaron largas filas desde las primeras horas de la mañana en los colegios de Lurín y San Juan de Miraflores, donde la jornada electoral se extendió tras los retrasos en la entrega de materiales. De acuerdo con los reportes, muchos electores llegaron incluso antes de la apertura de los locales, con la esperanza de ejercer finalmente su derecho al voto luego de la frustración y el malestar vividos el domingo, cuando no se instalaron las mesas de sufragio.

La afluencia de votantes y la persistencia de las filas reflejan tanto el compromiso cívico de la población como las dificultades logísticas que aún enfrenta el proceso. A pesar de que la ONPE aseguró la entrega de los materiales y la presencia de fiscalizadores y fuerzas de seguridad, la falta de miembros de mesa en algunos locales provocó demoras adicionales y aumentó la incertidumbre entre los ciudadanos.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Elecciones Perú 2026peru-noticiasONPEMiembros de mesa

Más Noticias

Ignacio Buse se despide temprano del Open de Barcelona 2026: cayó en su debut y sumó su tercera derrota consecutiva

El peruano dio pelea, pero terminó cediendo ante un rival mejor posicionado en el ranking y con mayor recorrido en el circuito

Ignacio Buse se despide temprano del Open de Barcelona 2026: cayó en su debut y sumó su tercera derrota consecutiva

"Persiste la incertidumbre": exjefe de la ONPE asegura que lo único seguro hasta el momento es Keiko Fujimori en segunda vuelta

La divulgación parcial de actas alimenta discrepancias entre los conteos de Datum e Ipsos, mientras la ciudadanía permanece a la espera del acompañante de Keiko Fujimori en la siguiente instancia electoral

Infobae

Resultados elecciones Perú 2026: Keiko Fujimori y López Aliaga lideran conteos preliminares en medio de incertidumbre por reapertura de mesas este lunes

A las 6:00 de pm (hora local) se cerraron las mesas de votación en todo el país, en una jornada que se ha visto afectada por el retraso de instalación por más de cuatro horas de cientos de mesas de sufragio en Lima. La ONPE ya habilitó la página web oficial para conocer los resultados

Resultados elecciones Perú 2026: Keiko Fujimori y López Aliaga lideran conteos preliminares en medio de incertidumbre por reapertura de mesas este lunes

Así cotiza el dólar un día después de la primera vuelta en Perú

La suspensión de la difusión de resultados oficiales por parte del JNE y la ONPE eleva la tensión política y la cautela entre inversores peruanos

Así cotiza el dólar un día después de la primera vuelta en Perú

Elecciones 2026: así supervisaron las autoridades el cumplimiento de la ley seca en varias ciudades

Las autoridades advirtieron sobre las consecuencias legales para quienes incumplieran la normativa

Elecciones 2026: así supervisaron las autoridades el cumplimiento de la ley seca en varias ciudades
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados elecciones Perú 2026: Keiko Fujimori y López Aliaga lideran conteos preliminares en medio de incertidumbre por reapertura de mesas este lunes

Resultados elecciones Perú 2026: Keiko Fujimori y López Aliaga lideran conteos preliminares en medio de incertidumbre por reapertura de mesas este lunes

Resultados ONPE al 51.42 % EN VIVO: así avanza el conteo oficial de votos en las Elecciones 2026

Incertidumbre en Perú por resultados de las Elecciones 2026: hoy continúan las votaciones en 13 mesas que no se instalaron

JNE extiende las elecciones para hoy lunes 13 de abril: los 63 mil electores afectados podrán votar

Elecciones 2026 Perú: miembros de mesa siguen en conteos de madrugada, y rompen cedulas por falta de tinta para imprimir actas

ENTRETENIMIENTO

Mark Vito genera polémica tras ser interrogado sobre su voto: ¿Su apoyo fue a Keiko Fujimori?

Mark Vito genera polémica tras ser interrogado sobre su voto: ¿Su apoyo fue a Keiko Fujimori?

Alfredo Benavides cumple con votar y recuerda a Manolo Rojas con emotivo mensaje: “En el corazón siempre está”

Flash Electoral 2026: los memes más virales tras los primeros resultados a boca de urna en Perú

Jorge Luna comparte peculiar momento durante las Elecciones 2026: “Humildad”

Adriano Farfán, hijo de Jefferson Farfán, votó por primera vez en las Elecciones 2026

DEPORTES

Reimond Manco lanzó firme advertencia a Carlos Zambrano y Miguel Trauco en Sport Boys: “Tienen que agachar la cabeza y tirar canilla”

Reimond Manco lanzó firme advertencia a Carlos Zambrano y Miguel Trauco en Sport Boys: “Tienen que agachar la cabeza y tirar canilla”

André Carrillo entra y Corinthians aguanta con dos jugadores menos ante Palmeiras: logró valioso empate sin goles

La prensa chilena alerta sobre el arbitraje de Ramón Abatti para el Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores 2026

Partidos de hoy, domingo 12 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Adrián Ugarriza, imparable en Israel: nuevo gol con Ironi Kiryat Shmona que lo acerca al podio de máximos artilleros de la Ligat Ha Al