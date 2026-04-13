Elecciones 2026: ONPE asegura distribución de materiales en colegios, pero se reporta ausencia de miembros de mesa

Denuncian que miembros de mesa continúan en varios locales de votación en Lima. Latina

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó este lunes que los materiales necesarios para la jornada electoral ya se encuentran en los 13 colegios de Lima Metropolitana donde no se logró instalar mesas de sufragio el domingo 12 de abril. Esto luego de los retrasos que reportaron los ciudadanos.

A través de las redes sociales, detalló que la preparación y envío del material electoral para estos 13 locales se llevó a cabo en presencia de fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quienes supervisaron el proceso para asegurar la transparencia y legalidad del procedimiento. Además, el despliegue del material hacia los centros de votación en los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac cuenta con el resguardo de la Policía Nacional del Perú.

Elecciones 2026: ONPE confirma entrega de materiales en los 13 colegios con votación pendiente| ONPE

¿Por qué se reportó demoras en algunos colegios?

La extensión de la votación en estos colegios fue dispuesta por el Jurado Nacional de Elecciones para atender la situación generada por la falta de materiales, que impidió la instalación de mesas en la fecha prevista. La medida incluye la presencia de fiscalizadores y el apoyo de las fuerzas de seguridad, así como la coordinación con el Ministerio de Educación para mantener los centros educativos habilitados durante la jornada.

Hasta el cierre de la votación, las autoridades electorales mantienen la vigilancia sobre el proceso y reiteran el llamado a los electores a acudir a sus locales asignados para emitir su voto, en cumplimiento del derecho constitucional y en un contexto de estricta supervisión institucional.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que los materiales necesarios para la votación ya fueron entregados en los 13 colegios de Lima donde no se instalaron mesas el domingo. | ONPE

Los colegios que están habilitados

De acuerdo con Minedu, estos son los colegios que están habilitados para continuar con las urnas:

IE 7261 Santa Rosa de Collanac

IEP El Universo de César Vallejo

IE Parroquial Virgen del Rosario

IE Parroquial Virgen de la Asunción

IE 6041 Alfonso Ugarte

IE 6151 San Luis Gonzaga

IE 7078 Virgen de Chapi

IE 7098 Rodrigo Lara Bonilla

IE 7104 Ramiro Prialé Prialé

IE 6023 Julio C. Tello Rojas

IE 7239 Santísimo Salvador

IE 7267 Señor de los Milagros

IE 6026 Virgen de Fátima

ONPE aseguró que la preparación y traslado del material electoral a los colegios de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac| ONPE

Largas colas en el segundo día de votación

En el segundo día de votación extraordinaria, cientos de ciudadanos formaron largas filas desde las primeras horas de la mañana en los colegios de Lurín y San Juan de Miraflores, donde la jornada electoral se extendió tras los retrasos en la entrega de materiales. De acuerdo con los reportes, muchos electores llegaron incluso antes de la apertura de los locales, con la esperanza de ejercer finalmente su derecho al voto luego de la frustración y el malestar vividos el domingo, cuando no se instalaron las mesas de sufragio.

La afluencia de votantes y la persistencia de las filas reflejan tanto el compromiso cívico de la población como las dificultades logísticas que aún enfrenta el proceso. A pesar de que la ONPE aseguró la entrega de los materiales y la presencia de fiscalizadores y fuerzas de seguridad, la falta de miembros de mesa en algunos locales provocó demoras adicionales y aumentó la incertidumbre entre los ciudadanos.