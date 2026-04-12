Perú Deportes

Partidos de hoy, domingo 12 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está repleta de compromisos en el ámbito europeo y sudamericano, con presencia de jugadores peruanos en el extranjero

Guardar
Hoy domingo 12 de abril se llevarán a cabo varios partidos que serán de gran interés para el hincha del fútbol, con la disputa de las mejores ligas de Europa, así como las competiciones en Sudamérica. Conoce toda la programación.

En la Premier League, el duelo estelar será protagonizado por Chelsea y Manchester City en Stamford Bridge. Los ‘blues’ necesitan del triunfo para tentar puestos de Champions League, aunque los ‘cityzens’ quieren acortar distancias con el líder, Arsenal.

Tottenham es otro equipo inglés que requiere ganar ante Sunderland de visita para salir de la zona de descenso. Con el DT Roberto De Zerbi quieren despertir y apuntar a conservar la categoría.

En la Bundesliga, el peruano Felipe Chávez podría tener actividad en Colonia ante Werder Bremen. Lo mismo busca Gianluca Lapadula, que tratará de sumar minutos en Spezia Calcio contra Mantova 1911, al igual que Joao Grimaldo y Oliver Sonne con Sparta Praga contra FK Teplice.

Por otra parte, la legión ‘incaica’ estaría a la expectativa de tener protagonismo en Sudamérica. André Carrillo jugaría con Corinthians frente a Palmeiras, mientras que Pedro Gallese haría lo mismo con Deportivo Cali ante Llaneros FC.

Partidos de Premier League

- Crystal Palace vs Newcastle United (08:00 horas / Disney+)

- Nottingham Forest vs Aston Villa (08:00 horas / ESPN, Disney+)

- Sunderland vs Tottenham (08:00 horas / Disney+)

- Chelsea vs Manchester City (10:30 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de LaLiga

- Osasuna vs Real Betis (07:00 horas / DSports)

- Mallorca vs. Rayo Vallecano (09:15 horas / ESPN 3, Disney+)

- Celta de Vigo vs Real Oviedo (11:30 horas / DSports)

- Athletic Club vs Villarreal (14:00 horas / DSports)

Partidos de Serie A

- Genoa vs Sassuolo (05:30 horas / ESPN, Disney+)

- Parma vs Napoli (08:00 horas / Disney+)

- Bolonia vs Lecce (11:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Como vs Inter de Milán (13:45 horas / ESPN 2, Disney+)

Partidos de Bundesliga

- Colonia vs Werder Bremen (08:30 horas / Disney+)

- Stuttgart vs Hamburgo (10:30 horas / Disney+)

- Mainz vs Friburgo (12:30 horas / ESPN 5, Disney+)

Partidos de Ligue 1

- Niza vs Le Havre (10:15 horas / Disney+)

- Toulouse vs Lille (10:15 horas / Disney+)

- Olympique de Lyon vs Lorient (13:45 horas / ESPN 4, Disney+)

Partido de Serie B

- Spezia Calcio vs Mantova 1911 (10:15 horas)

Partido de liga de República Checa

- FK Teplice vs Sparta Praga (08:30 horas)

Partido de MLS

- Columbus Crew vs Orlando City (18:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

Partidos de Liga MX

- Pumas UNAM vs Mazatlán (13:00 horas / TUDN, ViX)

- Toluca vs Atlético San Luis (20:00 horas / Canal 5, TUDN y ViX)

Partidos de Sudamericano Sub 17

- Argentina vs Bolivia (15:00 horas / DSports)

- Brasil vs Venezuela (15:00 horas / DSports)

- Chile vs Ecuador (15:00 horas / DSports)

- Paraguay vs Colombia (15:00 horas / DSports)

Partidos de fútbol argentino

- Platense vs Gimnasia Mendoza (13:00 horas / TNT Sports, Max)

- Newell’s Old Boys vs San Lorenzo (13:00 horas / Disney+, ESPN Premium)

- Huracán vs Rosario Central (15:30 horas / TNT Sports, Max)

- Atlético Tucumán vs Tigre (15:30 horas / Disney+, ESPN Premium)

- Racing Club vs River Plate (18:00 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de fútbol brasileño

- Atlético Paranaense vs Chapecoense (09:00 horas / Premiere)

- Botafogo vs Coritiba (14:00 horas / Premiere, SporTV)

- Fluminense vs Flamengo (16:00 horas / Premiere)

- Corinthians vs Palmeiras (16:30 horas / Premiere, RecordTV, CazéTV)

- Cruzeiro vs Red Bull Bragantino (16:30 horas / Premiere, SporTV)

Partidos de fútbol colombiano

- Millonarios vs Independiente de Santa Fe (14:00 horas / RCN, Win Sports)

- Deportivo Cali vs Llaneros FC (16:10 horas / RCN, Win Sports)

- Atlético Bucaramanga vs Boyacá Chicó (18:20 horas / Win Sports)

- Internacional de Bogotá vs Alianza FC (20:30 horas / Win Sports)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Técnico Universitario vs Universidad Católica (12:00 horas / Zapping, Teleamazonas)

- Deportivo Cuenca vs Independiente del Valle (13:00 horas / Zapping)

- Guayaquil City vs CD Macará (15:30 horas / Zapping)

- Aucas vs Emelec (18:10 horas / Zapping)

Partidos de Copa Ecuador

- Quito FC vs Deportivo Cuenca Juniors (11:30 horas / DSports)

- Deportes Quindío vs Atlético Cali (12:00 horas / DSports)

- CD La Unión vs Cumbayá FC (15:00 horas / DSports)

Partidos de fútbol uruguayo

- Central Español vs Danubio (08:00 horas / Disney+)

- Juventud vs Progreso (13:30 horas / Disney+)

- Montevideo Wanderers vs Racing de Montevideo (16:30 horas / Disney+)

Partidos de fútbol chileno

- Ñublense vs Universidad Chile (16:30 horas / TNT Sports, Max)

- Universidad de Concepción vs Cobresal (19:00 horas / TNT Sports, Max)

Partidos de fútbol boliviano

- Real Oruro vs Blooming (14:00 horas / Fútbol Canal - Entel TV)

- The Strongest vs San Antonio Bulo Bulo (16:15 horas / Fútbol Canal - Entel TV)

- Oriente Petrolero vs Gualberto Villarroel SJ (18:30 horas / Fútbol Canal - Entel TV)

Partidos de fútbol venezolano

- Carabobo FC vs UCV FC (16:00 horas / YouTube Liga FUTVE)

- Trujillanos vs Estudiantes de Mérida (16:30 horas / YouTube Liga FUTVE)

- Caracas FC vs Anzoátegui FC (18:00 horas / YouTube Liga FUTVE)

Temas Relacionados

Partidos de hoyPremier LeagueLaLigaSerie ABundesligaFelipe ChávezSudamericano Sub 17River Plateperu-deportes

Más Noticias

