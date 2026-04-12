Adrián Ugarriza, imparable en Israel: nuevo gol con Ironi Kiryat Shmona que lo acerca al podio de máximos artilleros de la Ligat Ha Al

Adrián Ugarriza no deja de golear con Ironi Kiryat Shmona. - Crédito: Difusión

Habrá que encontrarle una explicación lógica al cambio radical que experimenta Adrián Ugarriza en la Ligat Ha Al. Porque, de manera impensada, ha pasado de ser un refuerzo novedoso en ataque del Ironi Kiryat Shmona a convertirse, sin objeciones de por medio, en el máximo goleador de la temporada en Israel.

Aunque en el último encuentro contra el histórico Maccabi Haifa se sufrió una derrota incómoda, el peruano pudo darse el lujo de registrar su segunda diana consecutiva, siendo la última la del descuento decorando con honor el luminoso (4-1). Así, continúa confirmando que es una pieza gravitante con respuesta goleadora inmediata.

La celebración de Ugarriza llegó a los 35′ minutos de la primera etapa del lance. En una clara desventaja de dos goles por las anotaciones de Guy Melamed y Manuel Benson, el atacante de la selección peruana despertó un poco de ilusión a los suyos tras adelantarse, con mucha astucia, al portero Georgiy Yermakov a partir de un confuso saque de esquina.

Con esta resonante y avergonzante caída, el Kiryat Shmona ha cerrado la temporada regular de la Premier League de Israel. Ahora, el equipo deberá prepararse rápidamente para disputar los playoffs de permanencia, aunque su ingreso no contará con el margen de seguridad deseado.

Ugarriza entre artilleros

Por su frecuencia goleadora impresionante, por la que el Ironi Kiryat Shmona se aferra a la máxima categoría de Israel, Adrián Ugarriza no solo es una garantía clave en ataque, también se ha posicionado como uno de los ‘killers’ incontestables de la actual campaña liguera.

En concreto, Ugarriza se asoma al podio de máximos artilleros de la Ligat Ha Al 2025/26 con 12 dianas, que lo estaciona en el tercer escalafón tan solo por detrás de Yarden Shua (12G / Beitar Jerusalén) y Dan Biton (15G / Hapoel Beer Sheva). El delantero Stav Turiel, entretanto, cuenta con la misma cantidad de festejos del peruano.

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