Perú

Barcos chinos someten a peruanos a la explotación: seis pescadores denuncian hacinamiento y que apenas les dan agua para vivir

Un reportaje de ‘El Foco’ y ‘Artisonal’ revela el infierno que vivieron seis pescadores peruanos reclutados con falsas promesas y sometidos a abusos extremos en embarcaciones chinas de calamar

Guardar
Barcos chinos explotan a pescadores
Barcos chinos explotan a pescadores peruanos: 16 horas de trabajo, hacinamiento y apenas medio litro de agua. Créditos: El Foco / X

Seis pescadores peruanos vivieron una experiencia que describen como un infierno flotante. Reclutados en Perú con la promesa de un salario de 500 dólares mensuales, terminaron atrapados en embarcaciones chinas dedicadas a la pesca de calamar, donde fueron obligados a trabajar jornadas de hasta 16 horas, recibir solo medio litro de agua al día y dormir hacinados en espacios reducidos.

El reportaje de El Foco y Artisonal reconstruye sus testimonios y expone un sistema de explotación que opera con impunidad frente a la inacción del Estado peruano.

Reclutados con falsas promesas

Los seis pescadores fueron contratados en septiembre de 2024 por la Agencia Marítima Delfín. El acuerdo ofrecía un pago de 500 dólares y bonos por producción, pero incluía una cláusula que advertía que “no tenían derecho a quejarse”, una señal de alerta que algunos intentaron cuestionar sin éxito.

Extracto del contrato en el
Extracto del contrato en el que se menciona que los trabajadores no tienen derecho a quejarse. Créditos: El Foco / X

Luis, uno de los pescadores, contó que firmó el contrato con dudas, pero lo hizo al ver que su hermano ya había aceptado. Él, como muchos, subió al barco buscando una oportunidad económica. Era su primera vez embarcado y esperaba la llegada de su primer hijo.

Sin embargo, al llegar a la embarcación Dong Zhou 22, la realidad fue distinta: la tripulación nunca selló sus libretas de embarque —lo que impediría dejar rastro laboral— y las condiciones de vida resultaron inhumanas desde el inicio.

Hacinamiento, golpes y abusos: “Nos daban solo medio litro de agua”

Ya en altamar, los trabajadores fueron obligados a cumplir jornadas de hasta 16 horas continuas. No podían protestar y tampoco tenían acceso a servicios básicos.

Pescadores estaban obligados a trabajar
Pescadores estaban obligados a trabajar 16 horas sin descanso y con apenas un litro y medio de agua. Créditos: El Foco / X

Solo recibían medio litro de agua potable al día y dormían hacinados en camarotes reducidos, compartidos con tripulantes chinos. Para comunicarse con sus familias, el capitán les cobraba hasta 7 dólares por minuto de llamada, un costo imposible para trabajadores sin sueldo.

Durante una faena, Luis fue golpeado en la cabeza por un bloque de hielo. Sangraba sin parar, pero la atención tardó más de media hora en llegar.

La negligencia, según cuentan, era constante. Uno de los pescadores relata que la emergencia solo fue atendida cuando un tripulante chino avisó directamente al capitán.

Huelga en alta mar y un mes sin sueldo

Cansados de los abusos, los seis peruanos acordaron dejar de salir a trabajar. “Una huelga”, la describen. Querían demostrar que hablaban en serio y exigir su retorno.

La respuesta del Dong Zhou 22 fue dejarlos abandonados sin pagarles un mes completo de trabajo ni los bonos prometidos. La Agencia Delfín tampoco les ofreció respaldo.

“Al final, nadie nos selló la libreta. Nos botaron nomás, como para no dejar rastro de nada”, denuncian.

Un regreso de pesadilla: 26 días, tres trasbordos y cero apoyo del Estado

La vuelta al Perú tomó 26 días. Los pescadores tuvieron que pasar por tres trasbordos entre embarcaciones extranjeras, sin información ni un plan de retorno seguro.

Finalmente, llegaron al puerto de Pucusana. Ninguna autoridad peruana los esperaba. No hubo asistencia, entrevistas oficiales, protección ni acompañamiento institucional para víctimas de explotación laboral.

Los pescadores quedaron solos, sin salario, sin documentos sellados y con secuelas físicas y emocionales por la travesía.

Temas Relacionados

PescaBarcos chinosmar peruanoexplotación laboralperu-noticias

Más Noticias

Ricardo Montaner en Lima con ‘El último regreso tour’: fecha, lugar y entradas para su concierto

El artista venezolano prepara su mejor repertorio para el público peruano. Conoce todos los detalles para asistir al show

Ricardo Montaner en Lima con

Fiscalía solicita prisión preventiva para Óscar Acuña por presunta red que transfirió más de S/ 77 mil a Frigoinca

El pedido se sustenta en acusaciones de corrupción y tráfico de influencias, mientras el juzgado programa audiencias virtuales para evaluar el requerimiento presentado contra el político y otros implicados

Fiscalía solicita prisión preventiva para

No solo la bonificación de EsSalud: ¿Te toca cobrar gratificación? Descubre cómo podrías ganar hasta 43% más este diciembre

Más de 4 millones de trabajadores formales del sector privado recibirán la gratificación de fin de año en Perú. El desembolso superará los S/10.000 millones, según expertos

No solo la bonificación de

De futbolista profesional a ser condenado por asesinato: ‘Pato’ Arce asegura ser inocente desde el penal Sarita Colonia

Desde Sarita Colonia, el exvolante se pronuncia por primera vez y alega que fue condenado sin pruebas y que no tiene relación con la banda criminal “Los Baturris”

De futbolista profesional a ser

Triple asesinato en Pisco: víctimas fueron atacadas por sicarios mientras bebían licor en la vía pública

Tres hombres fueron acribillados en el distrito de Independencia tras un ataque ejecutado por sicarios en moto. Vecinos intentaron auxiliarlos

Triple asesinato en Pisco: víctimas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía solicita prisión preventiva para

Fiscalía solicita prisión preventiva para Óscar Acuña por presunta red que transfirió más de S/ 77 mil a Frigoinca

Vicente Tiburcio anunció uso de prueba del polígrafo en agentes y postulantes a la escuela de Policía Nacional

Luis Galarreta responde por personal del Congreso en el local de Fuerza Popular: “no hay nada de ilegalidad”

Enrique Valderrama se impone en la interna más reñida del APRA: “La militancia habló y pidió cambio”

Perú y Chile tratarán en un comité binacional la crisis de migración y seguridad en la frontera

ENTRETENIMIENTO

Ricardo Montaner en Lima con

Ricardo Montaner en Lima con ‘El último regreso tour’: fecha, lugar y entradas para su concierto

Doña Charo, madre de Jefferson Farfán, habló sobre la posible boda de su hijo con Xiomy Kanashiro: “No apunto a eso”

Magaly Medina lanza indirecta a Rodrigo González y destaca su amistad con María Pía: “No nos tenemos envidia”

Cazzu sorprendió al público con vestimenta andina y la canción “Cariñito”, al estilo de Dua Lipa

Ibai Llanos probó el ceviche de Maido y quedó impresionado, pero usuarios criticaron la presentación

DEPORTES

Gustavo Cazonatti aseguró que Sporting

Gustavo Cazonatti aseguró que Sporting Cristal cuenta con “grandes posibilidades” de superar a Alianza Lima en los ‘play-offs’ de la Liga 1

Alex Valera aclara su relación con Paolo Guerrero y André Carrillo: “Todo bien, ellos son ídolos de la selección peruana”

Alex Valera relató pasaje de discriminación cuando se trasladó a Al-Fateh en Arabia Saudí: “Pasé por mucho rechazo”

Felipe Vizeu confesó detalles de su rendimiento en Sporting Cristal y espera su revancha en 2026: “Conmigo no puede ser diferente”

“Me sorprende que ya haya equipos cambiando extranjeras”: Antonio Rizola opinó sobre decisiones prematuras en la Liga de Vóley