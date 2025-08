La batalla por el calamar gigante: pescadores peruanos implementan tecnología satelital para defender su recurso de barcos chinos

Foto: Difusión

El calamar gigante, conocido en Perú como “pota”, es el principal recurso pesquero de consumo humano en el país, generando más de 750 millones de dólares en exportaciones y aportando 45 millones de kilos de alimento al mercado interno cada año. Sin embargo, el recurso tiene periodos de escasez cada vez más amplios debido a la continua presencia de embarcaciones extranjeras, especialmente chinas, operando de manera irregular cerca y dentro de las 200 millas peruanas.

En este contexto, la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal (Sonapescal) ha lanzado la campaña “SISESAT para todos”, una iniciativa que busca que todos los hombres de mar instalen sistemas de rastreo satelital en sus embarcaciones. El objetivo: reforzar la seguridad en altamar, mejorar la trazabilidad y combatir la pesca ilegal.

“Este es un hito importante para el Perú y para nuestra flota artesanal dedicada a la pesca de pota, y demuestra que el camino hacia una pesca segura, legal y sostenible es posible”, declaró Elsa Vega, presidenta de Sonapescal, en entrevista con Infobae Perú.

SISESAT y el combate contra la pesca ilegal

ADEX informó que la exportación de pota se incrementó en más del 40% luego de su caída en 2024. (Foto: Agencia Andina)

El Sistema de Seguimiento Satelital para Embarcaciones Artesanales (SISESAT), operado por el Ministerio de la Producción (Produce), permite monitorear en tiempo real la ubicación de cada barco y es requisito indispensable para registrarse en la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS), que regula la pesca en alta mar.

Entre 2020 y 2022, el Gobierno aplicó con firmeza la norma que obliga a todas las embarcaciones extranjeras a contar con este dispositivo para ingresar a puertos peruanos. Como resultado, solo un reducido número de naves chinas, en su mayoría por fuerza mayor, logró acceder. Sin embargo, desde mayo de 2023, Produce interpretó que ingresos para cambio de tripulación o renovación de certificados estaban exentos de esta exigencia, lo que abrió la puerta a más de 300 ingresos sin control satelital en poco más de un año.

Para Vega, el cumplimiento de la norma debe ser igual para todos: “Nosotros, como pescadores artesanales, ya estamos cumpliendo con esta norma. Entonces, ¿por qué no deberían cumplirla también los barcos extranjeros? Esto se trata de transparencia y de reglas claras para todos. El que no tiene nada que ocultar, no debería tener miedo a ser monitoreado”.

La líder gremial advirtió a Infobae Perú que esto no se trata solo de un asunto normativo, sino de la defensa de la soberanía pesquera. El ingreso masivo de barcos extranjeros ha coincidido con la reducción drástica en las capturas de pota, el motor económico de decenas de comunidades costeras.

Seguridad, sostenibilidad y formalización de la flota artesanal

Pescadores hacen ‘marcha marítima’ por ingreso de barcos chinos y escasez de pota en el mar peruano. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

El SISESAT también tiene un impacto directo en la seguridad de la tripulación. “En términos de seguridad, esta implementación resulta fundamental, ya que permite al armador conocer en tiempo real la ubicación de su embarcación y verificar que opera con normalidad. En caso de desperfectos o emergencias, el sistema facilita la coordinación inmediata con otras embarcaciones para brindar asistencia o auxilio”, explicó Vega.

En el plano científico, la herramienta permitirá que el Estado y los investigadores del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) accedan a datos precisos sobre las zonas de pesca más activas, la distribución de la flota y el comportamiento de especies clave como la pota y el perico. Esta información será esencial para planificar temporadas y evitar la sobreexplotación.

Sonapescal, en coordinación con Produce, ha impulsado medidas para ampliar el acceso a esta tecnología. “Gracias a este trabajo conjunto, hoy contamos con más proveedores autorizados por Produce, que ofrecen nuevas tecnologías, precios más accesibles y mejores servicios para nuestras embarcaciones”, señaló. Entre ellos figuran empresas como CLS Perú y Melecnet, que además se han comprometido a brindar soporte técnico y capacitación directa a los pescadores que aún no cuentan con el equipo.

La organización también ha creado la plataforma digital “SISESAT para todos: una nueva era para la pesca artesanal de altura de pota y perico”, donde se publican videos, testimonios y datos actualizados sobre el avance de la implementación. “Esto no es solo una campaña, es una decisión colectiva de los pescadores de tener voz, de organizarnos y construir una pesca responsable, formal, sostenible y segura”, recalcó Vega.