Perú

Trámite de DNI electrónico gratis para este 05 de diciembre: conoce quiénes son los beneficiarios

El DNIe busca agilizar los procesos administrativos, impulsar la participación de la ciudadanía en ambientes digitales y reducir las barreras de acceso a servicios esenciales

El DNI electrónico 3.0 ofrece
El DNI electrónico 3.0 ofrece significativas ventajas al tradicional y es mucho más seguro, según Reniec - Créditos: Andina.

El DNIe se posiciona como una herramienta clave para la identificación ciudadana y la gestión de trámites seguros en el territorio nacional.

En respuesta a la necesidad de acortar la brecha en sectores vulnerables, diversas municipalidades coordinan con el Reniec la organización de campañas especiales que buscan facilitar tanto la obtención como la actualización de este documento.

Para este viernes 5 de diciembre, entidades locales han programado jornadas destinadas a facilitar el acceso a los servicios registrales en comunidades con menores oportunidades. Estas iniciativas no solo tienen como objetivo ampliar el alcance de trámites oficiales, sino también reforzar la seguridad y la inclusión digital entre los habitantes.

El DNIe busca agilizar y
El DNIe busca agilizar y mejorar la eficiencia de los trámites administrativos - Créditos: Andina.

Áncash

La Municipalidad Provincial del Santa en Áncash comunicó que está organizando la entrega de DNI electrónicos en la plaza de Armas de Chimbote. La jornada está dirigida exclusivamente a niños de 0 a 17 años y a personas adultas mayores de 60 años.

El evento comenzará desde las
El evento comenzará desde las 8:30 - Créditos: Municipalidad Provincial de Santa.

Durante la actividad estarán disponibles los siguientes servicios:

  • Renovación por caducidad
  • Rectificación de datos
  • Actualización de foto

Solo hay 300 cupos, por lo que se recomienda llegar con anticipación para alcanzar una plaza.

Por otra parte, la Municipalidad Distrital de Jangas de la provincia de Huaraz informó que este viernes 5 de diciembre se llevará a cabo la entrega gratuita de DNI electrónico, dirigida a niños y niñas de 0 a 17 años cumplidos.

La jornada se desarrollará de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en la sede municipal y estará limitada a 70 personas.

La campaña de DNI inicia
La campaña de DNI inicia desde las 8 horas - Créditos: Municipalidad Distrital de Jangas.

Los servicios disponibles incluirán:

  • Cambio de imagen
  • Renovación de DNI amarillo a electrónico
  • Trámite por caducidad y duplicado

Además, se entregarán los documentos generados durante la campaña anterior.

Huancavelica

La Municipalidad Distrital de Ayaví en la provincia del mismo nombre en la región de Huancavelica anunció que llevará a cabo este evento destinado a menores de 0 a 17 años y a personas mayores de 60 años.

La campaña de DNI durará
La campaña de DNI durará hasta las 13 horas - Municipalidad Distrital de Ayaví.

La actividad se llevará a cabo el 5 de diciembre desde las 8:30 a. m. hasta la 1:00 p. m. en la sede de la entidad estatal.

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a los siguientes trámites:

  • Inscripción por primera vez
  • Cambio de DNI convencional a DNI electrónico
  • Duplicado de DNI electrónico
  • Rectificación de imágenes y/o datos

¿Cuáles son los beneficios de usar el DNI electrónico?

  • Permite realizar trámites y servicios digitales de manera segura en entidades públicas y privadas.
  • Facilita la autenticación biométrica y la verificación de identidad en línea.
  • Reduce el uso de trámites presenciales, ahorrando tiempo y desplazamientos.
  • Brinda la opción de firmar documentos electrónicos con validez legal.
  • Mejora la protección de los datos personales y previene la suplantación de identidad.
  • Es reconocido como documento de identidad oficial a nivel nacional e internacional.
  • Permite el acceso a servicios de salud, educación, programas sociales y votación electrónica.
  • Tiene mayor durabilidad y resistencia frente al DNI convencional.
  • Habilita la validación rápida de beneficiarios para programas del Estado y subsidios.
  • Contribuye a la modernización digital del país y a la inclusión en plataformas electrónicas nacionales.

