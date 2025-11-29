Trámite de DNI para menores en tres distritos de Lima este 30 de noviembre: locales, horarios y requisitos.

La campaña iniciará el 24 de julio y finalizará el 31 de diciembre. (Infobae/Reniec/Shutterstock/Freepik)

Contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI) es fundamental para que los menores puedan acceder a servicios de salud, matricularse en centros educativos, participar en programas sociales del Estado y acreditar su identidad en trámites legales. Así, se garantiza el acceso pleno a sus derechos.

En esa línea, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) llevará a cabo este domingo 30 de noviembre una jornada exclusiva destinada al trámite del DNI para menores de edad en tres distritos de Lima: Miraflores, Independencia y San Juan de Lurigancho.

Detalles de la campaña y locales de atención

La jornada está dirigida a menores que no cuentan con DNI o necesitan renovarlo. Para gestionar el documento, el menor debe acudir acompañado por sus padres o tutores legales. La atención se ofrecerá de 8:15 a 15:45 en los siguientes locales:

Miraflores: Av. Ernesto Diez Canseco 230

Independencia: Calle Los Andes 486

San Juan de Lurigancho: Av. Las Flores, Lote 1, Mz. G, Urb. Canto Grande - Unidad 7

Se recomienda llegar temprano debido a la alta demanda esperada.

Requisitos para el trámite

Según Reniec, los padres o tutores deben presentar:

Documento de identidad del padre, madre o tutor legal.

Fotografía actual del menor tamaño pasaporte , con fondo blanco, a color, sin lentes, sin marcos, sin retoques, sin sonreír, con rostro y orejas descubiertas y sin accesorios en la cabeza. Para mayores de siete años, la foto se tomará sin costo en el local de Reniec.

Para la primera emisión: Copia certificada del acta o partida de nacimiento original. Si el menor nació en el extranjero, se debe presentar el acta expedida por la Oficina Consular o apostillada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Recibo original de agua, teléfono, predial o arbitrios no mayor a seis meses. Ficha registral suscrita por el titular bajo declaración jurada. Recibo de pago por derechos administrativos.



Costo y formas de pago

DNI electrónico 3.0 ofrece numerosas ventajas. (Foto: Agencia Andina)

El costo del trámite es S/16, según el tarifario vigente de Reniec. El pago debe realizarse antes de iniciar la gestión y puede efectuarse vía Yape o en cualquier agente BCP. Para ello, hay que generar un ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/, seleccionar el código de trámite y completar el pago por la aplicación, o presentar el ticket en un agente BCP. También es posible realizar el pago en Pagalo.pe usando el código 00647 o hacerlo en una agencia del Banco de la Nación.

Beneficios de usar el DNI electrónico

Mejora de la seguridad: El DNI electrónico incorpora un chip y datos biométricos, lo que reduce el riesgo de fraudes o suplantación de identidad.

Validación remota: Permite identificarse y validar la identidad en línea de forma segura para trámites y contratos digitales.

Firma electrónica: Facilita la firma digital de documentos y solicitudes, con valor legal equivalente a la firma manuscrita.

Acceso a servicios digitales del Estado: Posibilita el ingreso a plataformas virtuales para realizar trámites públicos sin desplazarse físicamente.

Actualización tecnológica: Mantiene a la ciudadanía acorde con los estándares internacionales de identificación y acceso digital.

Mayor comodidad: Evita filas y traslados innecesarios, reduciendo los tiempos de espera en múltiples gestiones.

Larga vida útil: El material resistente del DNI electrónico ofrece durabilidad y menos desgaste, prolongando su vigencia.

Inclusión financiera: Es aceptado en bancos y entidades financieras como documento válido para gestiones y transacciones.

Estas iniciativas buscan acercar los servicios de identificación oficial a más peruanos, promoviendo la inclusión y el acceso a derechos fundamentales, así como a servicios públicos, sociales y financieros. El DNI electrónico no solo mejora la seguridad en la validación de identidad, sino que también habilita la realización de trámites digitales, impulsando la modernización en la relación entre ciudadanos y el Estado.