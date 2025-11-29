Perú

Trámite de DNI para menores en tres distritos de Lima este 30 de noviembre: locales, horarios y requisitos.

Reniec realizará este domingo una campaña exclusiva para el trámite del DNI dirigido a menores de edad. Conoce los requisitos y todo lo que necesitas saber

Guardar
La campaña iniciará el 24
La campaña iniciará el 24 de julio y finalizará el 31 de diciembre. (Infobae/Reniec/Shutterstock/Freepik)

Contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI) es fundamental para que los menores puedan acceder a servicios de salud, matricularse en centros educativos, participar en programas sociales del Estado y acreditar su identidad en trámites legales. Así, se garantiza el acceso pleno a sus derechos.

En esa línea, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) llevará a cabo este domingo 30 de noviembre una jornada exclusiva destinada al trámite del DNI para menores de edad en tres distritos de Lima: Miraflores, Independencia y San Juan de Lurigancho.

Detalles de la campaña y locales de atención

La jornada está dirigida a menores que no cuentan con DNI o necesitan renovarlo. Para gestionar el documento, el menor debe acudir acompañado por sus padres o tutores legales. La atención se ofrecerá de 8:15 a 15:45 en los siguientes locales:

  • Miraflores: Av. Ernesto Diez Canseco 230
  • Independencia: Calle Los Andes 486
  • San Juan de Lurigancho: Av. Las Flores, Lote 1, Mz. G, Urb. Canto Grande - Unidad 7

Se recomienda llegar temprano debido a la alta demanda esperada.

Requisitos para el trámite

Según Reniec, los padres o tutores deben presentar:

  • Documento de identidad del padre, madre o tutor legal.
  • Fotografía actual del menor tamaño pasaporte, con fondo blanco, a color, sin lentes, sin marcos, sin retoques, sin sonreír, con rostro y orejas descubiertas y sin accesorios en la cabeza. Para mayores de siete años, la foto se tomará sin costo en el local de Reniec.
  • Para la primera emisión:
    • Copia certificada del acta o partida de nacimiento original. Si el menor nació en el extranjero, se debe presentar el acta expedida por la Oficina Consular o apostillada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
    • Recibo original de agua, teléfono, predial o arbitrios no mayor a seis meses.
    • Ficha registral suscrita por el titular bajo declaración jurada.
    • Recibo de pago por derechos administrativos.

Costo y formas de pago

DNI electrónico 3.0 ofrece numerosas
DNI electrónico 3.0 ofrece numerosas ventajas. (Foto: Agencia Andina)

El costo del trámite es S/16, según el tarifario vigente de Reniec. El pago debe realizarse antes de iniciar la gestión y puede efectuarse vía Yape o en cualquier agente BCP. Para ello, hay que generar un ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/, seleccionar el código de trámite y completar el pago por la aplicación, o presentar el ticket en un agente BCP. También es posible realizar el pago en Pagalo.pe usando el código 00647 o hacerlo en una agencia del Banco de la Nación.

Beneficios de usar el DNI electrónico

  • Mejora de la seguridad: El DNI electrónico incorpora un chip y datos biométricos, lo que reduce el riesgo de fraudes o suplantación de identidad.
  • Validación remota: Permite identificarse y validar la identidad en línea de forma segura para trámites y contratos digitales.
  • Firma electrónica: Facilita la firma digital de documentos y solicitudes, con valor legal equivalente a la firma manuscrita.
  • Acceso a servicios digitales del Estado: Posibilita el ingreso a plataformas virtuales para realizar trámites públicos sin desplazarse físicamente.
  • Actualización tecnológica: Mantiene a la ciudadanía acorde con los estándares internacionales de identificación y acceso digital.
  • Mayor comodidad: Evita filas y traslados innecesarios, reduciendo los tiempos de espera en múltiples gestiones.
  • Larga vida útil: El material resistente del DNI electrónico ofrece durabilidad y menos desgaste, prolongando su vigencia.
  • Inclusión financiera: Es aceptado en bancos y entidades financieras como documento válido para gestiones y transacciones.

Estas iniciativas buscan acercar los servicios de identificación oficial a más peruanos, promoviendo la inclusión y el acceso a derechos fundamentales, así como a servicios públicos, sociales y financieros. El DNI electrónico no solo mejora la seguridad en la validación de identidad, sino que también habilita la realización de trámites digitales, impulsando la modernización en la relación entre ciudadanos y el Estado.

Temas Relacionados

DNIDNI menoresReniecperu-noticias

Más Noticias

Explosiva presentación de Alejandra Guzmán en ‘Yo Soy’ enciende las redes y conquista al jurado

La imitadora se ganó la aprobación del jurado y quedó entre los favoritos de la noche gracias a su potente despliegue corporal y a la emoción genuina que transmitió durante su homenaje

Explosiva presentación de Alejandra Guzmán

Flamengo vs. Palmeiras: recomendaciones clave para limeños que no irán al Monumental

Lima se ha convertido en el escenario de dos eventos deportivos internacionales. Revisa cuáles son las zonas de la ciudad que tendrán restricciones de tránsito

Flamengo vs. Palmeiras: recomendaciones clave

Pensión 65 seguirá siendo de S/350 para los adultos mayores beneficiarios en 2026

El Presupuesto Público del 2026 fue aprobado en el Pleno del Congreso y se confirma la entrega de una subvención adicional para los adultos mayores del programa del Midis

Pensión 65 seguirá siendo de

‘Zorrito Run Run’: condenan a responsables de filtrar y vender datos del Reniec a través de redes sociales

El Poder Judicial impuso seis años y cinco meses de prisión a dos sujetos que lograron tener información personal de más de 23.000 ciudadanos peruanos. Además, deberán pagar una reparación civil

‘Zorrito Run Run’: condenan a

El tren de López Aliaga solo llegaría hasta Ate: este es el cambio de Proinversión en la ruta Lima - Chosica

El anunciado ‘Tren de Porky’ tenía planificado unir los distritos de Lima Este con el Callao y en su primera etapa llegar hasta la Estación Desamparados

El tren de López Aliaga
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El tren de López Aliaga

El tren de López Aliaga solo llegaría hasta Ate: este es el cambio de Proinversión en la ruta Lima - Chosica

Ulises Villegas a prisión: ¿De qué trata el caso UDEL por el que fue condenado el alcalde de Comas?

Aníbal Torres pierde los papeles y vuelve a insultar a periodistas tras conocer su condena: “Esa porquería”

Trenes de Rafael López Aliaga “no van a funcionar nunca”, advierte exministro César Sandoval

Un abrazo entre Pedro Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres: el gesto por el que los jueces determinaron la condena

ENTRETENIMIENTO

Explosiva presentación de Alejandra Guzmán

Explosiva presentación de Alejandra Guzmán en ‘Yo Soy’ enciende las redes y conquista al jurado

Carlos Cacho olvida la vez que Zumba lo tumbó al piso y aparecen bailando juntos

Yaco Eskenazi reconoce que enfureció con hombres de la farándula que resaltaban la belleza de Natalie Vértiz: “Qué les importa”

Shin Hyun Joon desata la locura en Lima con su llegada para el fan meeting de ‘Escalera al Cielo’

Gisela Valcárcel anuncia el nuevo cargo de Armando Tafur, exproductor de ‘América Hoy’: “Se vienen cositas buenas”

DEPORTES

La fiesta de la final

La fiesta de la final de la Copa Libertadores EN VIVO: previa, fotos, videos y cómo viven los fanáticos la fiesta del fútbol en Lima

Joven pregunta a hinchas del Flamengo sobre Alex Valera y lanzaron sorpresiva respuesta: “Solo conocemos a Paolo Guerrero”

Resultados de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Así luce el Estadio Monumental previo a la final de la Copa Libertadores 2025

Flamengo vs Palmeiras: distritos donde instalarán pantalla gigante para ver la final de la Copa Libertadores en Lima