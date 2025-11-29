Lima seguirá con días nublados y temperaturas frescas en los próximos días, advierte especialista del Senamhi

El organismo meteorológico nacional informa que la capital peruana experimentará nubosidad persistente y fluctuaciones de temperatura. Fuente: Exitosa

En Lima, los días nublados y las temperaturas frescas continuarán dominando el clima durante los próximos días, de acuerdo con las proyecciones del ingeniero Erick Rojas, especialista en meteorología del Senamhi. El experto advirtió que la capital peruana mantiene una marcada diferencia de microclimas, afectando la nubosidad y la temperatura en los distintos distritos a lo largo del día.

Según Rojas, en Lima Oeste —zonas como el Callao, San Isidro y Miraflores— el cielo permanecerá cubierto durante las mañanas hasta aproximadamente el 5 de diciembre, con aparición de brillo solar al mediodía y temperaturas entre 21 y 22 grados Celsius. En cambio, en Lima Este y Lima Norte —distritos como Carabayllo, Comas, Los Olivos, Ate, San Juan de Lurigancho y La Molina— la nubosidad matinal dará paso al sol desde las nueve o diez de la mañana, generando una mayor sensación térmica en esas zonas.

El comportamiento del clima responde a vientos del sur y formación de nubes bajas que concentran la humedad y refuerzan la sensación de frío, explicó Rojas, quien también mencionó la contribución de nubes altas provenientes de la sierra, responsables de que, incluso hacia el mediodía, algunos sectores mantengan el cielo parcialmente nublado. El especialista resaltó que la diferencia climática entre el oeste y el este de Lima puede ser considerable, tanto en nubosidad como en temperatura.

La persistencia de estos patrones meteorológicos lleva a prestar atención a los microclimas distritales y ajustarse a la variabilidad de condiciones en la ciudad, sobre todo en días con alta humedad matinal y cielos parcialmente cubiertos en horas clave.

Proyecciones para el verano: situación del fenómeno del Niño y temperatura del mar

Respecto a las proyecciones de verano, Erick Rojas detalló a Exitosa que de acuerdo con el ENFEINN, se prevé un comportamiento habitual en las temperaturas del agua de mar, descartando la presencia del fenómeno del Niño. “Vamos a tener temperaturas normales del agua de mar”, afirmó el especialista, añadiendo que durante enero, febrero y marzo —meses con mayor acumulado de lluvias— el comportamiento atmosférico se mantendrá dentro de los parámetros normales.

La ausencia de aguas cálidas asociadas al Niño implica que no se esperan anomalías marcadas en el clima costero, lo que favorece una transición regular hacia la estación de verano. Además, durante este periodo, se mantiene la vigilancia sobre el comportamiento de la corriente marina y la eventualidad de lluvias localizadas en la franja costera.

Según el Senamhi, el brillo solar se intensificará en gran parte del litoral, con temperaturas que podrían superar los 30 °C en algunas regiones. Foto: Senamhi

A nivel nacional, la sierra y la selva iniciarán su temporada de lluvias en este mismo trimestre, lo que puede impactar en la regularidad de precipitaciones y en la temperatura general, tanto del aire como del mar. Rojas recomendó mantenerse informado sobre los avisos meteorológicos oficiales y seguir las recomendaciones para sectores potencialmente vulnerables a lluvias intensas o cambios abruptos en el clima estacional.

Finalmente, el especialista del Senamhi enfatizó que la vigilancia sobre el fenómeno del Niño se mantiene activa, aunque las tendencias actuales descartan su aparición durante los próximos meses, permitiendo prever un verano con comportamientos climáticos predecibles y sin extremos asociados a este evento.

Pronóstico específico para Ate durante la final de la Copa Libertadores

En relación al pronóstico para Ate durante la final de la Copa Libertadores, Rojas anticipó que el distrito vivirá condiciones más cálidas que la zona litoral, con temperaturas que podrían alcanzar los 24° o 25° C. Se espera que los cielos alternen entre nubes dispersas y condiciones despejadas a partir del mediodía.

Centros comerciales y zonas turísticas del distrito reciben a los simpatizantes brasileños en la víspera de la final.

El evento deportivo se desarrollará en medio de ráfagas de viento que podrían llegar a veinte o veinticinco kilómetros por hora, lo que aportará sensación de frescura a pesar del incremento térmico propio de esa zona de Lima Este. El especialista sugirió considerar este factor para la planificación de actividades al aire libre, especialmente durante las horas de mayor exposición solar.

Frente a esta situación, las recomendaciones incluyen evitar la exposición prolongada al frío nocturno, utilizar ropa abrigadora y proteger a los más vulnerables, especialmente en comunidades rurales o zonas propensas a heladas.

Evolución de temperaturas en la sierra y selva

En la sierra norte del país, Erick Rojas informó que ya se han registrado temperaturas de hasta 33 grados Celsius en algunos puntos, tendencia que continuará en aumento en los próximos días. Para la sierra centro, las temperaturas podrían alcanzar 29°, mientras que en la sierra sur se estiman picos entre 30 y 32 grados Celsius.

Estos valores máximos coinciden con la emisión de alertas por parte del Senamhi, que estableció nivel de alerta naranja debido a la peligrosidad de los fenómenos meteorológicos y la necesidad de adoptar precauciones, sobre todo en áreas rurales y a gran altitud.

En la Amazonía peruana, ya se ha iniciado la temporada de lluvias, fenómeno que se intensificará entre enero y marzo. Si bien las precipitaciones resultan beneficiosas para la agricultura y el entorno, el exceso puede generar desastres naturales y afectar a comunidades y actividades productivas.

El Senamhi reiteró la importancia de estar atentos a los pronósticos y seguir recomendaciones oficiales para minimizar riesgos derivados de los cambios de temperatura y los eventos de lluvias extremos.