Perú

Alerta en la costa norte: Lluvias normales a superiores en el verano 2026, advierte Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología también descartó la activación de El Niño Costero, pero recomendó mantener la prevención ante posibles eventos pluviales intensos y riesgo hidrometeorológico

Guardar
Pronóstico de lluvias en la
Pronóstico de lluvias en la costa peruana durante el verano 2026. (Foto: Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció que la costa norte del país experimentaría lluvias entre normales y superiores a lo habitual durante el verano de 2026.

El informe oficial detalla un cambio respecto a lo observado durante el trimestre noviembre 2025 – enero 2026, periodo en el que se espera una disminución de precipitaciones en esta región.

Sin embargo, la tendencia se invertiría a partir de enero, cuando las condiciones climáticas propiciarían un incremento pluvial que podría extenderse hasta marzo.

Esta estimación se sustenta en información reunida por el Senamhi y el Comité Multisectorial ENFEN, organismos responsables del monitoreo climático a nivel nacional.

Senamhi pronostica lluvias hasta superiores
Senamhi pronostica lluvias hasta superiores en la costa norte. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto: Andina)

Prevención ante lluvias

De acuerdo con los especialistas del Senamhi, la costa norte enfrentaría un inicio de verano con precipitaciones superiores a los valores históricos en los meses de enero, febrero y marzo.

Este repunte se atribuye a la variabilidad natural de la estación, más que a la incidencia de un evento El Niño Costero, cuya alerta permanece en estado “No Activo” según el más reciente comunicado del ENFEN.

En este contexto, las lluvias intensas pueden aparecer de manera localizada, sobre todo en marzo, aunque el pronóstico principal ubica el rango en niveles típicos a elevados.

La sierra nororiental y sur también ingresan en la categoría de lluvias esperadas entre normales y superiores a lo normal, una situación que incide directamente en las actividades agrícolas.

El abastecimiento de agua en zonas rurales tiene un impacto positivo, aunque persiste el riesgo de deslizamientos e inundaciones en áreas vulnerables. El Senamhi exhorta a los sectores público y privado a intensificar la vigilancia y fortalecer las acciones de prevención para afrontar posibles emergencias.

En cuanto a la hidrología, el comportamiento de los ríos de la Vertiente del Pacífico mantendría una tendencia estable dentro de los parámetros normales durante gran parte del período, aunque se advierte sobre la probabilidad de crecidas repentinas, especialmente en presencia de episodios de lluvia intensa.

Verano 2026 en la costa
Verano 2026 en la costa norte: Senamhi prevé lluvias de normales a superiores pese a que El Niño sigue “no activo”. (Foto:X/@ Senamhi)

Evolución del clima para 2026

El Comité Multisectorial ENFEN precisó que, para el periodo diciembre 2025–marzo 2026, predominarían condiciones neutrales en la región Niño 1+2.

Este comportamiento reduce considerablemente el riesgo de extremos lluviosos asociados a El Niño Costero. Los reportes técnicos indican un 60% de probabilidad de condiciones neutras, por encima del 30% que representa un escenario cálido.

Hacia abril, los especialistas consideran posible una transición hacia un escenario cálido débil, prolongable hasta julio de 2026.

En el Pacífico central (región Niño 3.4), la condición fría débil se mantendría hasta diciembre de 2025. El pronóstico para el verano de 2026 en esta zona también favorece un escenario neutral, con un 53% de probabilidades, lo que, según el ENFEN, limita la expectativa de anomalías climatológicas a gran escala en el corto plazo.

El Senamhi insiste en la importancia de un monitoreo constante de los pronósticos oficiales y la adopción de medidas de prevención en las comunidades más expuestas, así como en la evolución de los caudales de los principales ríos.

Temas Relacionados

Costa peruanaSenamhiLluviasVerano 2026peru-noticias

Más Noticias

Dina Boluarte pide pensión vitalicia, escolta y vehículo oficial: Congreso definirá su solicitud en la primera semana de diciembre

El pedido de Boluarte Zegarra ha reactivado el debate sobre los beneficios otorgados a expresidentes, especialmente en casos de vacancia

Dina Boluarte pide pensión vitalicia,

Juan Pablo Varillas consolida un cierre de temporada positivo con el pase a los cuartos de final en el Challenger de Bogotá

La tercera raqueta nacional cumple con creces su objetivo de cerrar el curso de la mejor manera. Por un boleto a las semifinales en la capital colombiana, deberá superar al segundo mejor preclasificado

Juan Pablo Varillas consolida un

Condena a Betssy Chávez provoca aumento de resguardo policial en la Embajada de México

La exministra permanece asilada en la sede diplomática desde inicio de diciembre. El gobierno peruano descartó irrumpir en el lugar para detenerla

Condena a Betssy Chávez provoca

Black Friday 2025 en Perú: todo lo que debes saber del día de ofertas y descuentos más esperado del año

El protagonismo del canal digital, el auge de rubros emergentes como el turismo y el aumento en la inversión en equipos tecnológicos definen el ritmo de esta temporada de ofertas

Black Friday 2025 en Perú:

Miguel Rubio revela detalles de la denuncia contra Dayanita y afirma que no es la primera agresión: “Tengo pruebas”

El influencer reveló que ya había dejado constancia de situaciones similares en el pasado, pero esta vez decidió formalizar la denuncia y continuar con el proceso legal tras el último incidente

Miguel Rubio revela detalles de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte pide pensión vitalicia,

Dina Boluarte pide pensión vitalicia, escolta y vehículo oficial: Congreso definirá su solicitud en la primera semana de diciembre

Condena a Betssy Chávez provoca aumento de resguardo policial en la Embajada de México

Raúl Noblecilla ofrece indulto a Pedro Castillo y Betssy Chávez, pero Podemos Perú reconoció golpe de Estado y votó por la vacancia

César Sandoval le recuerda a Rafael López Aliaga que los trenes Caltrain están abandonados y advierte: “No van a funcionar nunca”

¿Quién es Carlos Torres Caro, el abogado expulsado del hemiciclo por insultar a congresistas?: su trayectoria y rol en la política peruana

ENTRETENIMIENTO

Miguel Rubio revela detalles de

Miguel Rubio revela detalles de la denuncia contra Dayanita y afirma que no es la primera agresión: “Tengo pruebas”

Ibai Llanos visita Ventanilla y queda sorprendido con el setup de un streamer peruano: “Tu historia merece ser compartida”

Grupo Frontera llegará por primera vez al Perú: fecha, lugar y precio de entradas para su concierto

Dua Lipa cantó “Cariñito” en su concierto en el Estadio San Marcos de Lima

Evelyn Vela se burla de Melissa Klug y sus ‘retoquitos’: “Cuando pague en efectivo, hablamos”

DEPORTES

Juan Pablo Varillas consolida un

Juan Pablo Varillas consolida un cierre de temporada positivo con el pase a los cuartos de final en el Challenger de Bogotá

Hernán Barcos inició negociaciones con Sport Boys tras salida de Alianza Lima: el ídolo íntimo evalúa jugar en el Callao

El enigmático mensaje de Carlos Zambrano en medio de la cuestionada salida de Hernán Barcos de Alianza Lima

Olva Latino se refuerza antes de enfrentar a Universitario: contrata a campeona de España y Francia que jugó junto a Maeva y Clarivett

Vamos Peerless eleva su protesta a la Federación Peruana de Vóley: se rehusó a jugar los primeros puntos del partido ante Litovoley