Perú

Activación de quebradas y lluvias extremas en Perú: Indeci y Senamhi lanzan alerta roja en estas regiones

Según las entidades, las precipitaciones se intensificarán principalmente durante la tarde, noche y madrugada, con tormentas eléctricas, ráfagas de viento, riesgo de huaicos y condiciones asociadas al vigésimo noveno friaje que impactará especialmente a la selva norte

Guardar
Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

Las próximas 24 horas serán críticas para gran parte del país, especialmente para la región San Martín, que entró en alerta roja por la posible activación de quebradas y la presencia de lluvias extremas entre la tarde del 24 y la tarde del 25 de noviembre. El aviso de corto plazo fue emitido por el Senamhi y difundido por el COEN-INDECI a través del boletín N°303-2025, en el marco de la Ley N°29664 del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

De acuerdo con la información oficial, las precipitaciones se intensificarán principalmente durante la tarde, noche y madrugada, con tormentas eléctricas, ráfagas de viento y condiciones asociadas al vigésimo noveno friaje, que impactará especialmente a la selva norte. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse alejadas de quebradas, laderas inestables y zonas de posible inundación.

El periodo de vigencia de las alertas rige desde el 24 de noviembre a las 13:00 horas hasta el 25 de noviembre a las 13:00 horas.

Provincias en riesgo ante activación de quebradas y lluvias intensas

El mapa de peligros previsto por Senamhi muestra distintos niveles de alerta según la intensidad esperada de las lluvias acumuladas. En el caso de San Martín, el nivel es rojo, el más alto, que anticipa precipitaciones extremas capaces de generar inundaciones pluviales, deslizamientos, activación de quebradas y tormentas con descargas eléctricas.

Las provincias de Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Moyobamba y Rioja se encuentran en situación de riesgo extremo ante la posibilidad de que las lluvias registren picos inusuales de intensidad.

Otras regiones también están bajo aviso:

Alerta naranja – lluvias fuertes

  • Amazonas: Bagua, Bongará, Chachapoyas, Condorcanqui, Luya, Rodríguez de Mendoza, Utcubamba.
  • Cajamarca: Cajamarca, Cajabamba, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz.
  • Loreto: Alto Amazonas, Datem del Marañón, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Maynas, Putumayo, Requena, Ucayali.
  • San Martín: además del nivel rojo para algunas provincias, otras zonas están en naranja para lluvias intensas.
  • Apoyo adicional: En la alerta inicial también se mencionó alerta naranja para Bagua, Condorcanqui, Chachapoyas y Rodríguez de Mendoza, así como para San Ignacio y otras zonas amazónicas.

Alerta amarilla – lluvias moderadas a fuertes

Regiones como Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno y Ucayali registran un nivel preventivo por precipitaciones que pueden generar aniegos, interrupción de vías y riesgo en zonas agrícolas o viviendas vulnerables.

Entre las provincias mencionadas destacan:

  • Áncash: Huaraz, Carhuaz, Huari, Huaylas, Pomabamba, Yungay, entre otras.
  • Cusco: Acomayo, Calca, La Convención, Quispicanchi, Chumbivilcas.
  • Huánuco: Ambo, Dos de Mayo, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Yarowilca.
  • La Libertad: Pataz, Sánchez Carrión, Otuzco, Gran Chimú.
  • Piura: Ayabaca, Huancabamba, Morropón.
  • Puno: El Collao, Melgar, San Román, Sandia, Carabaya.

En total, más de 130 provincias del territorio nacional están bajo algún tipo de peligro por lluvias acumuladas en 24 horas.

¿Qué condiciones climáticas se esperan en las próximas horas?

El boletín del COEN-INDECI, basado en el aviso del Senamhi, detalla tres escenarios diferenciados según la región natural:

Selva

La selva norte será la más afectada por lluvias de ligera a fuerte intensidad, acompañadas de rayos y vientos con ráfagas, producto del friaje. Estas condiciones se activarán por la tarde y se prolongarán durante la noche y madrugada.

Sierra

Se anticipan precipitaciones localizadas, desde chubascos hasta lluvias intensas, con tormentas eléctricas.Además:

  • Granizo sobre los 2800 m s. n. m.
  • Nieve por encima de los 4000 m s. n. m., especialmente en la sierra centro y sur.

Costa

Se espera llovizna aislada en la costa norte durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

El Indeci recomienda a las autoridades locales activar sus centros de operaciones de emergencia, identificar zonas críticas y reforzar la comunicación con las comunidades rurales. La ciudadanía debe mantenerse informada a través de los canales oficiales del Senamhi y el COEN, evitar cruzar ríos o quebradas y reportar emergencias a la línea 119 o a las municipalidades de su jurisdicción.

Temas Relacionados

HuaicosActivación de quebradasLluviasIndeciSenamhiClimaperu-noticias

Más Noticias

Pedro Díaz desestima al finalista entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la resolución del pase a Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026

El guardameta de Cusco FC resta importancia al primer encuentro de los play-offs por la definición de la serie Perú 2. “Prefiero a cualquiera”, dijo

Pedro Díaz desestima al finalista

Dina Boluarte solicita al Poder Judicial anular su vacancia: estos son los argumentos centrales

A través de una demanda de amparo, la defensa de la exmandataria acusa al Congreso de la República de destituirla sin respetar el debido proceso

Dina Boluarte solicita al Poder

Estos son los 5 principales síntomas del cáncer de pulmón

Esta enfermedad no afecta exclusivamente a fumadores, y muchas veces se detecta cuando ya es demasiado tarde

Estos son los 5 principales

José Jerí aclara que el 80% de su patrimonio es deuda hipotecaria: “Estoy endeudado”

En una entrevista para El Valor de la Verdad este 23 de noviembre, el presidente interino detalló que su departamento en Jesús María y su inmueble en Punta Hermosa están financiados por un crédito a 15 años

José Jerí aclara que el

Sorteo La Tinka domingo 23 de noviembre: revisa los resultados y comprueba tu jugada ganadora

La Tinka celebra dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Averigüe si se rompió el pozo millonario

Sorteo La Tinka domingo 23
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte solicita al Poder

Dina Boluarte solicita al Poder Judicial anular su vacancia: estos son los argumentos centrales

José Jerí aclara que el 80% de su patrimonio es deuda hipotecaria: “Estoy endeudado”

José Jerí reafirma su negativa a otorgar salvoconducto a Betssy Chávez y cuestiona el asilo político otorgado por México

José Jerí defiende a su asesora Stephany Vega: “Su familia tiene capacidad económica para justificar sus compras”

José Jerí anuncia desaparición del INPE tras pedido de facultades legislativas al Congreso: “Tenemos que dejar las cosas encaminadas”

ENTRETENIMIENTO

Jefferson Farfán reta a Carlos

Jefferson Farfán reta a Carlos Orozco en streaming: “Invítanos para subirte las vistas”

Cantantes de Corazón Serrano pasan incómodo momento en entrevista en Ecuador: “Muy morbosa tu pregunta”

Michelle Soifer le pide a Dua Lipa que cante Bombón Asesino en su concierto en Perú: “Todo el mundo la sabe”

Dua Lipa en Lima: horarios, accesos, setlist y más para su concierto en San Marcos

Cielo Fernández volvió a Son del Duke: “La verdadera Chica Rap”

DEPORTES

Pedro Díaz desestima al finalista

Pedro Díaz desestima al finalista entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la resolución del pase a Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026

Erick Noriega padece dos desgarros de articulación que lo alejarán del Gremio hasta inicios del próximo año

Programación de la fecha 6 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV

Alexandra Llaro reapareció tras superar dura lesión y brilló en triunfo de Regatas: “Estaba ansiosa y entré bien”

Sporting Cristal apunta a fichar a Facundo Callejo para 2026 pese a exigencias de Cusco FC: “Van a ir con todo por él”