Senamhi emite alerta por intenso frío nocturno en Lima y 15 regiones desde este domingo 30 de noviembre

Dos ciudadanas peruanas caminan por un a calla del centro de la ciudad capital en un frío día de invierno. (Andina)

Un drástico descenso de las temperaturas nocturnas afectará a Lima y diversas regiones de la sierra peruana desde el domingo 30 de noviembre hasta el martes 2 de diciembre, de acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 426 emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). El fenómeno, clasificado de intensidad moderada a fuerte, se acompañará de vientos cercanos a los 45 km/h, escasa nubosidad e incremento de la temperatura diurna.

El Senamhi detalló que, durante este periodo, se registrarán noches considerablemente más frías, con ráfagas que intensificarán la sensación térmica en las zonas altas de la sierra. Esta situación responde a un patrón atmosférico asociado a la disminución de la cobertura nubosa y al ingreso de masas de aire frío, lo que favorece el enfriamiento nocturno.

La institución remarcó que el evento no solo compromete la comodidad de los habitantes, sino que también supone un riesgo para la salud y las actividades rurales, especialmente en localidades agrícolas expuestas a heladas y variaciones bruscas de temperatura.

Pronóstico detallado de temperaturas

El pronóstico del Senamhi para el domingo 30 de noviembre señala mínimos que oscilarán entre 5 y 14 grados Celsius en localidades sobre los 2.500 metros en la sierra norte, menos dos hasta nueve grados en zonas que superan los 3.200 metros de la sierra centro, y valores de hasta menos 11 grados Celsius en sectores por encima de los 4.000 metros en la sierra sur. Las condiciones descritas estarán acompañadas por una mayor presencia de radiación solar durante el día y noches con escasa nubosidad.

Para el lunes 1 de diciembre, el organismo meteorológico prevé un descenso adicional de la temperatura mínima: entre 3 y 8 grados Celsius en la sierra norte, menos 2 a 9 grados en la sierra centro, y hasta menos 11 grados en áreas elevadas de la sierra sur. Frente al incremento de la peligrosidad, el nivel de alerta para esa jornada se modificará a naranja, lo que implica un llamado de atención a la población y a las autoridades para la adopción de precauciones adicionales.

El martes 2 de diciembre, se anticipan mínimas aún más bajas en varias provincias. En la sierra norte, las temperaturas fluctuarán entre menos uno y 10 grados Celsius; en la sierra centro, continuarán con márgenes similares al día anterior; mientras que en la sierra sur, persistirán valores negativos. Esta secuencia de noches frías continuará mientras se mantenga el actual patrón atmosférico.

Regiones afectadas por el descenso de temperaturas

Entre los departamentos afectados por este descenso térmico figuran Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y Puno. En estas regiones, los efectos se percibirán especialmente durante las noches, con un enfriamiento progresivo hasta mediados de semana.

El impacto será mayor en zonas rurales de la sierra alta, donde la situación puede derivar en la formación de heladas y en riesgos para la agricultura y la ganadería local. El Senamhi reiteró la importancia de monitorear el estado del tiempo y fortalecer las medidas de protección para las personas vulnerables.

Dos ciudadanos usan poleras con capuchas durante un día que se registró bajas temperaturas en la ciudad capital de Lima. (El Peruano)

Alerta ante el descenso de temperaturas: ¿qué implican y cómo protegerse?

El Senamhi ha establecido el nivel de alerta naranja para este evento, lo que significa que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos que pueden tener consecuencias en la salud y el desarrollo de las actividades diarias. Se recomienda mantenerse informado sobre el desarrollo de la situación y atender las instrucciones emitidas por las autoridades.

El sistema de alertas incluye tres niveles: amarillo, que advierte sobre fenómenos peligrosos pero habituales en la región; naranja, que señala un grado mayor de amenaza y demanda mayor precaución; y rojo, que se activa ante fenómenos de gran magnitud, requiriendo acciones extremas de prevención.

Frío en Lima. (Foto: Andina)

Entre las recomendaciones del Senamhi figuran: evitar la exposición al frío intenso durante la noche y madrugada, utilizar ropa de abrigo, proteger a los niños y adultos mayores, y asegurar techos y ventanas frente a ráfagas de viento. La institución enfatiza la importancia de cooperar plenamente con las autoridades locales y no subestimar las condiciones adversas pronosticadas.