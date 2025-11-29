Perú

Senamhi emite alerta por intenso frío nocturno en Lima y 15 regiones desde este domingo 30 de noviembre

El organismo meteorológico advierte sobre un marcado descenso de las temperaturas nocturnas, acompañado de vientos intensos y riesgo para la salud, especialmente en zonas rurales y comunidades agrícolas de altura

Guardar
Dos ciudadanas peruanas caminan por
Dos ciudadanas peruanas caminan por un a calla del centro de la ciudad capital en un frío día de invierno. (Andina)

Un drástico descenso de las temperaturas nocturnas afectará a Lima y diversas regiones de la sierra peruana desde el domingo 30 de noviembre hasta el martes 2 de diciembre, de acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 426 emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). El fenómeno, clasificado de intensidad moderada a fuerte, se acompañará de vientos cercanos a los 45 km/h, escasa nubosidad e incremento de la temperatura diurna.

El Senamhi detalló que, durante este periodo, se registrarán noches considerablemente más frías, con ráfagas que intensificarán la sensación térmica en las zonas altas de la sierra. Esta situación responde a un patrón atmosférico asociado a la disminución de la cobertura nubosa y al ingreso de masas de aire frío, lo que favorece el enfriamiento nocturno.

La institución remarcó que el evento no solo compromete la comodidad de los habitantes, sino que también supone un riesgo para la salud y las actividades rurales, especialmente en localidades agrícolas expuestas a heladas y variaciones bruscas de temperatura.

Pronóstico detallado de temperaturas

El pronóstico del Senamhi para el domingo 30 de noviembre señala mínimos que oscilarán entre 5 y 14 grados Celsius en localidades sobre los 2.500 metros en la sierra norte, menos dos hasta nueve grados en zonas que superan los 3.200 metros de la sierra centro, y valores de hasta menos 11 grados Celsius en sectores por encima de los 4.000 metros en la sierra sur. Las condiciones descritas estarán acompañadas por una mayor presencia de radiación solar durante el día y noches con escasa nubosidad.

Para el lunes 1 de diciembre, el organismo meteorológico prevé un descenso adicional de la temperatura mínima: entre 3 y 8 grados Celsius en la sierra norte, menos 2 a 9 grados en la sierra centro, y hasta menos 11 grados en áreas elevadas de la sierra sur. Frente al incremento de la peligrosidad, el nivel de alerta para esa jornada se modificará a naranja, lo que implica un llamado de atención a la población y a las autoridades para la adopción de precauciones adicionales.

El martes 2 de diciembre, se anticipan mínimas aún más bajas en varias provincias. En la sierra norte, las temperaturas fluctuarán entre menos uno y 10 grados Celsius; en la sierra centro, continuarán con márgenes similares al día anterior; mientras que en la sierra sur, persistirán valores negativos. Esta secuencia de noches frías continuará mientras se mantenga el actual patrón atmosférico.

Regiones afectadas por el descenso de temperaturas

Entre los departamentos afectados por este descenso térmico figuran Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y Puno. En estas regiones, los efectos se percibirán especialmente durante las noches, con un enfriamiento progresivo hasta mediados de semana.

El impacto será mayor en zonas rurales de la sierra alta, donde la situación puede derivar en la formación de heladas y en riesgos para la agricultura y la ganadería local. El Senamhi reiteró la importancia de monitorear el estado del tiempo y fortalecer las medidas de protección para las personas vulnerables.

Dos ciudadanos usan poleras con
Dos ciudadanos usan poleras con capuchas durante un día que se registró bajas temperaturas en la ciudad capital de Lima. (El Peruano)

Alerta ante el descenso de temperaturas: ¿qué implican y cómo protegerse?

El Senamhi ha establecido el nivel de alerta naranja para este evento, lo que significa que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos que pueden tener consecuencias en la salud y el desarrollo de las actividades diarias. Se recomienda mantenerse informado sobre el desarrollo de la situación y atender las instrucciones emitidas por las autoridades.

El sistema de alertas incluye tres niveles: amarillo, que advierte sobre fenómenos peligrosos pero habituales en la región; naranja, que señala un grado mayor de amenaza y demanda mayor precaución; y rojo, que se activa ante fenómenos de gran magnitud, requiriendo acciones extremas de prevención.

Frío en Lima. (Foto: Andina)
Frío en Lima. (Foto: Andina)

Entre las recomendaciones del Senamhi figuran: evitar la exposición al frío intenso durante la noche y madrugada, utilizar ropa de abrigo, proteger a los niños y adultos mayores, y asegurar techos y ventanas frente a ráfagas de viento. La institución enfatiza la importancia de cooperar plenamente con las autoridades locales y no subestimar las condiciones adversas pronosticadas.

Temas Relacionados

Descenso de temperaturas Senamhi Sierra peruanaperu-noticias

Más Noticias

Black Friday 2025 en Perú: todo lo que debes saber del día de ofertas y descuentos más esperado del año

El protagonismo del canal digital, el auge de rubros emergentes como el turismo y el aumento en la inversión en equipos tecnológicos definen el ritmo de esta temporada de ofertas

Black Friday 2025 en Perú:

Hincha de Palmeiras murió en accidente de bus en Lima a horas de la final de Copa Libertadores 2025

La previa de la Copa Libertadores 2025 en Lima se tiñó de luto tras el fallecimiento de un ciudadano brasileño hincha del Palmeiras, quien sufrió un accidente al caer de un Mirabus turístico en la zona de Barranco

Hincha de Palmeiras murió en

Final de Copa Libertadores 2025: Más de 4 mil hinchas del Flamengo armaron banderazo en el parque María Reiche

Miles de aficionados brasileños llenan Miraflores, Barranco y otros distritos de Lima Metropolitana con cánticos y banderolas, en la antesala del partido decisivo entre Flamengo y Palmeiras en el Estadio Monumental

Final de Copa Libertadores 2025:

Riesgo de terremoto de magnitud 8 en Lima: ¿qué distritos están en mayor peligro y cuáles son los más seguros?

Expertos del IGP advierten que los casi 300 años de “silencio sísmico” incrementan la probabilidad de un movimiento telúrico de gran magnitud que pone en riesgo a distritos densamente poblados

Riesgo de terremoto de magnitud

Valentino Palacios preocupa a sus seguidores tras sufrir grave intoxicación: así evoluciona su estado de salud

El tiktoker apareció con el rostro totalmente hinchado y una venda en la cabeza, generando alarma en redes. Su familia reveló qué le ocurrió y por qué fue llevado de emergencia a una clínica.

Valentino Palacios preocupa a sus
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú declara en emergencia frontera

Perú declara en emergencia frontera con Chile por crisis migratoria y piden extender medida a Tumbes y otras zonas: “Es una coladera”

Caso Betssy Chávez: Canciller viajará a Washington para pedir ante la OEA la revisión del Convención de Asilo de Caracas

Luis Arce Córdova regresa: PJ anula su segunda destitución y ordena a la JNJ reponerlo como fiscal supremo

Gobierno de José Jerí designa a Carlos Chávez-Taffur como nuevo embajador de Perú en Bolivia

TC decidirá en las próximas semanas si anula la condena de Pedro Castillo por conspiración

ENTRETENIMIENTO

Valentino Palacios preocupa a sus

Valentino Palacios preocupa a sus seguidores tras sufrir grave intoxicación: así evoluciona su estado de salud

Luigui Carbajal confirma vasectomía tras ampay en hotel de Lince: “Es para cuidar a mi esposa”

Giovanna Valcárcel responde a denuncia de estafa: “Es un terreno que me ha costado, no he engañado a nadie”

Pamela López confiesa por qué se realizó reducción de mamas y lipoescultura: “Me hice la mastopexia, era necesario”

Ibai Llanos revela cómo nació el Mundial de los Desayunos y si Perú volverá a competir en el próximo torneo

DEPORTES

Hincha de Palmeiras murió en

Hincha de Palmeiras murió en accidente de bus en Lima a horas de la final de Copa Libertadores 2025

Final de Copa Libertadores 2025: Más de 4 mil hinchas del Flamengo armaron banderazo en el parque María Reiche

Resultados de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Hernán Barcos se pronuncia por primera vez acerca de su salida de Alianza Lima: “Cuando estemos en un lugar organizado hablaremos tranquilos”

Carlos Desio, dolido por deslealtad de Cienciano en Liga 1 2025: “Puse la cara por el club; hicimos resurgir a Christian Cueva”