Perú

Estas son las tres ciudades del Perú con más riesgo de ser inhabitables por calor extremo, según alarmante informe mundial

El Lancet Countdown Latinoamérica 2025 advierte que la falta de sombra urbana y la mínima cobertura vegetal en estas urbes están elevando la mortalidad por altas temperaturas y acelerando la expansión de enfermedades como el dengue

Guardar
Senamhi informó que una ciudad
Senamhi informó que una ciudad de Lima alcanzará los 37 °C este miércoles 07 de febrero | Foto composición: Infobae Perú

Lima, Trujillo y Arequipa enfrentan un panorama alarmante en pleno avance del calentamiento global: el Lancet Countdown Latinoamérica 2025 identificó a estas tres ciudades entre las urbes con menor cobertura de áreas verdes, una condición que intensifica la exposición al calor, eleva los riesgos sanitarios y multiplica las pérdidas económicas. El documento analiza 41 indicadores de salud, ambiente y productividad, y concluye que la falta de infraestructura natural está dejando a millones de personas más vulnerables que antes.

Los investigadores advierten que el aumento sostenido de la temperatura, sumado a la casi inexistente sombra urbana en sectores densamente poblados, está creando condiciones que favorecen la expansión de enfermedades, incrementan la mortalidad asociada al calor y profundizan desigualdades. El déficit de parques, árboles y zonas vegetadas agrava un escenario que ya se proyecta desafiante para los próximos años.

Informe Lancet Countdown: déficit de vegetación, calor sostenido y riesgos en aumento

El Lancet Countdown Latinoamérica 2025, elaborado con la participación de 25 instituciones académicas y agencias de Naciones Unidas, señala que Lima, Trujillo y Arequipa presentan algunas de las coberturas vegetales más bajas de la región. Este déficit no solo afecta la calidad del aire y la sensación térmica, sino que incrementa la vulnerabilidad de la población frente a olas de calor más frecuentes y prolongadas.

La temperatura media regional ha mostrado un incremento constante desde el año 2000. Entre 2001 y 2015, la región subió 0.5 °C, hasta alcanzar 23.8 °C; en 2024 llegó a 24.3 °C, su nivel más alto registrado. En el país, la temperatura promedio aumentó 1 °C entre 2000 y 2024, un salto significativo que ha modificado los patrones de riesgo y exposición.

Los especialistas subrayan que la ausencia de áreas verdes potencia el efecto de isla de calor urbana, donde superficies como el pavimento y las estructuras metálicas retienen calor durante el día y lo liberan lentamente por la noche. Esto no solo incrementa la sensación térmica, sino que también favorece complicaciones respiratorias, cardiovasculares y metabólicas, especialmente en población vulnerable.

El informe alerta, además, que la exposición al calor extremo aumentó la mortalidad asociada en toda la región. Entre 2012 y 2021 se registró un promedio anual de 2,2 muertes por cada 100 mil habitantes, lo que representa un incremento del 103 % respecto al periodo 1990-1999. Los investigadores también vinculan el aumento de la temperatura con un 95 % de incremento en el riesgo de transmisión del dengue, impulsado por la expansión del mosquito Aedes aegypti.

A nivel económico, el documento revela que en 2024 se perdieron USD 52 mil millones en productividad debido a jornadas laborales afectadas por el calor extremo, un 12.6 % más que en 2023. En el caso peruano, el sector agrícola concentró el 58.2 % de estas pérdidas, reflejando el impacto directo en cosechas, riego, transporte y mano de obra.

Pese a la magnitud de estos cambios, el informe advierte que solo siete de los 17 países analizados —incluido Perú— han realizado evaluaciones formales para adaptar sus sistemas de salud a riesgos climáticos. Además, entre 2020 y 2024, menos del 1 % del financiamiento público se destinó a investigación en clima y salud, una brecha que limita la capacidad de respuesta ante nuevos episodios extremos.

Senamhi alerta incremento de temperatura diurna y radiación UV extrema para la última semana de Noviembre

El Senamhi emitió el Aviso N.º 422, que advierte sobre un incremento notable de la temperatura diurna entre el domingo 23 y el lunes 24 de noviembre. La alerta fue catalogada como nivel naranja, lo que indica la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos que pueden afectar actividades al aire libre, zonas rurales y áreas expuestas a radiación directa.

Según el organismo, el episodio tendrá una duración aproximada de 39 horas, marcado por cielos despejados, escasa nubosidad, mayor incidencia de radiación ultravioleta y ráfagas de viento de hasta 45 km/h. Estas condiciones incrementarán la sensación térmica y afectarán principalmente a zonas de la sierra norte, centro y sur.

Para el domingo 23, las proyecciones apuntan a temperaturas máximas de 24 °C a 30 °C en la sierra norte; 19 °C a 30 °C en la sierra centro; y entre 18 °C y 32 °C en la sierra sur. Ese día concentrará la alerta naranja, con afectación en Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna.

El lunes 24, el nivel descenderá a alerta amarilla, aunque el Senamhi precisa que la reducción no elimina los riesgos. En esta categoría se encuentran Áncash, Cajamarca, Huancavelica, Ica, Lima, Moquegua, Piura y Tacna, donde se mantendrán temperaturas superiores a los valores típicos de la temporada.

Temas Relacionados

LimaÁreas verdesTrujilloArequipaCalorDengueCalentamiento globalMedio ambienteperu-noticias

Más Noticias

Claudio Pizarro se divierte en Corea del Sur entrenando taekwondo en una escuela con niños: “Intentaré hacer lo mejor que pueda”

El histórico delantero peruano visitó la ciudad de Seúl como parte de una actividad oficial del club para inaugurar una oficina muniquesa. Antes de marcharse de la localidad, acudió a un centro educativo donde compartió un grato momento de esparcimiento

Claudio Pizarro se divierte en

Alerta sanitaria: investigadores revelan niveles críticos de bacterias resistentes en hospitales y hogares peruanos

La OMS promueve la concientización sobre el abuso de antibióticos, frente a la amenaza del incremento de bacterias multirresistentes

Alerta sanitaria: investigadores revelan niveles

Madre de Thamara Medina llega a clínica tras accidente y modelo advierte: “El que se hace cargo de mí es mi papá”

La modelo detalla sus lesiones, agradece estar viva y revela que es su padre quien la acompaña siempre, mientras Alejandra Baigorria confirma que está fuera de peligro

Madre de Thamara Medina llega

Alianza Lima vs Sporting Cristal: fechas de los partidos por las semifinales del ‘play-off’ para Perú 2 de Libertadores 2026

Serán encuentros de ida y vuelta. Y el ganador de esta llave se medirá con Cusco FC, que espera tranquilo en la final, tras culminar en el segundo lugar en el Acumulado. Conoce todos los detalles

Alianza Lima vs Sporting Cristal:

José Jerí manifiesta estar a favor de la unión civil, pero no de la adopción por parte de parejas homosexuales: “No estoy convencido”

El mandatario contó episodios desconocidos de su vida religiosa, habló de su pragmatismo político, explicó su postura económica y defendió la unión civil, aunque aseguró que aún ‘no está convencido’ de apoyar la adopción por parejas del mismo sexo

José Jerí manifiesta estar a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí manifiesta estar a

José Jerí manifiesta estar a favor de la unión civil, pero no de la adopción por parte de parejas homosexuales: “No estoy convencido”

Premier reitera que no irrumpirán en embajada de México por Betssy Chávez: “Palabras de José Jerí fueron descontextualizadas”

José Jerí anuncia desaparición del INPE tras pedido de facultades legislativas al Congreso: “Tenemos que dejar las cosas encaminadas”

José Jerí defiende a su asesora Stephany Vega: “Su familia tiene capacidad económica para justificar sus compras”

El fin del INPE: premier y ministro de Justicia dan detalles de la nueva Superintendencia de Internamiento y Resocialización

ENTRETENIMIENTO

Madre de Thamara Medina llega

Madre de Thamara Medina llega a clínica tras accidente y modelo advierte: “El que se hace cargo de mí es mi papá”

Nuevo ampay al esposo de Silvia Cornejo: Jean Paul Gabuteau es grabado otra vez con su expareja

Qué serie ver esta noche en Netflix Perú

Jefferson Farfán reta a Carlos Orozco en streaming: “Invítanos para subirte las vistas”

Cantantes de Corazón Serrano pasan incómodo momento en entrevista en Ecuador: “Muy morbosa tu pregunta”

DEPORTES

Claudio Pizarro se divierte en

Claudio Pizarro se divierte en Corea del Sur entrenando taekwondo en una escuela con niños: “Intentaré hacer lo mejor que pueda”

Alianza Lima vs Sporting Cristal: fechas de los partidos por las semifinales del ‘play-off’ para Perú 2 de Libertadores 2026

Raúl Fernández lamentó actitud de Ricardo Gareca como DT de Perú: “Nunca hubo un respeto hacia mi persona; la selección me dio la espalda”

Pablo Bengoechea no es ajeno a la renovación de Hernán Barcos en Alianza Lima: “Le ha tocado hacer grandes cosas”

Pedro Díaz desestima al finalista entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la resolución del pase a Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026