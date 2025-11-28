Suboficial pierde la vida en San Martín después de salvar a dos personas que fueron arrastradas por la corriente del río Sisa

Durante el intenso operativo de rescate en el río Sisa, el suboficial Gustavo Chávez Acuña logró salvar a dos personas, pero perdió la vida tras ser arrastrado por la corriente. Foto: Composición Infobae Perú

La muerte de un joven suboficial de la Policía Nacional del Perú durante un heroico rescate en el río Sisa dejó una profunda huella en la región de San Martín. Gustavo Chávez Acuña, de veintidós años, perdió la vida tras salvar a dos personas atrapadas por la crecida del caudal, en medio de intensas lluvias que afectaban la provincia de El Dorado. Su entrega y valentía fueron reconocidas tanto por las autoridades como por la comunidad.

La tragedia sucedió la tarde del jueves, cuando el caudal del río Sisa aumentó de forma repentina debido a fuertes precipitaciones. Chávez Acuña, miembro del Escuadrón de Emergencia 105 PNP-Tarapoto y natural de Chiclayo, fue destacado para participar en el operativo de rescate de dos ciudadanos arrastrados por la corriente. En una acción decisiva, logró sacar a salvo a ambos, pero cuando intentó regresar, la fuerza del río terminó por vencerlo y sumergirlo bajo el agua.

Según testigos, los compañeros de Chávez Acuña procuraron ayudarlo lanzando una cuerda desde el puente, sin éxito. Instantes después, el equipo de evacuación inició la búsqueda y recuperó su cuerpo poco después, trasladándolo al hospital del distrito de San José de Sisa, donde los médicos solo pudieron confirmar la muerte del suboficial. Su fallecimiento provocó una ola de pesar en la provincia y entre integrantes de la Policía Nacional, quienes reconocieron su entrega absoluta.

La historia del joven policía que perdió la vida en un rescate

Gustavo Chávez Acuña pertenecía a la promoción Titanes del 2023 de Chiclayo y, desde su reciente incorporación, se había destacado por su formación especializada en intervenciones de emergencia. Como parte de su labor en la Región Policial San Martín, cumplía funciones como salvavidas, tarea para la cual había recibido entrenamiento para operar en condiciones extremas, incluidas inundaciones y rescates fluviales.

Gustavo Chávez Acuña, joven suboficial de la Policía Nacional, era reconocido por su dedicación y preparación en labores de rescate y auxilio en situaciones extremas.

El día de la tragedia, Chávez Acuña se presentó al lugar en compañía de sus colegas, portando su equipo de salvamento. Logró acceder a las víctimas y asegurar su traslado fuera del peligro. No obstante, el intenso caudal y las difíciles condiciones climáticas provocaron que, pese a su experiencia y pericia, perdiera el conocimiento en el agua. Un reporte oficial de Canal N detalló que la fuerza del río habría impedido cualquier intento de rescate inmediato, ocasionando el desenlace fatal.

Los restos del suboficial serán trasladados a su ciudad natal, donde familiares, compañeros y autoridades le rendirán homenaje. Diversos colectivos, como la Asociación de Salvavidas Socorristas del Perú y organizaciones regionales, manifestaron su solidaridad y lamentaron la pérdida de un agente ejemplar.

Una misión de salvataje que cobró la vida de un policía

El operativo que costó la vida a Chávez Acuña se activó cuando la corriente del río arrastró a dos personas, imposibilitadas de salir por sus propios medios. El equipo del Escuadrón de Emergencia 105 acudió rápidamente al puente principal de Sisa, coordinando esfuerzos para salvar a los afectados, pese a la creciente del río y a la reducida visibilidad provocada por la tormenta. Las labores se realizaron bajo presión, con el tiempo en contra y la seguridad personal en riesgo.

Dos ciudadanos fueron salvados de la corriente tras quedar atrapados por la crecida del río Sisa, en El Dorado, San Martín. Fuente: Facebook / Jesús TV

La actuación del suboficial Chávez Acuña fue determinante; su valentía permitió que las víctimas superaran el peligro casi sin lesiones. Sin embargo, el retorno corriente arriba fue fatal debido a la fuerza de las aguas y el agotamiento extremo.

Tras la evacuación, los sobrevivientes fueron atendidos por los equipos de salud, mientras la comunidad valoraba el profesionalismo y el sacrificio del rescatista. La noticia del deceso se propagó rápidamente, suscitando muestras de gratitud y reconocimiento en toda la región.

PNP transmite sus condolencias y reconoce valentía de suboficial

La Policía Nacional del Perú expresó su pesar por la pérdida a través de un mensaje oficial. “Hoy despedimos a un policía valiente, cuya dedicación, coraje y espíritu de servicio quedarán grabados en la memoria de nuestra institución y en el corazón de todos los peruanos. Su sacrificio nos recuerda el noble compromiso de quienes, día a día, arriesgan todo por proteger la vida de los demás”, afirmó la institución en su comunicado difundido por canales oficiales y replicado por diversos medios.

Por su parte, la Municipalidad Provincial de El Dorado manifestó su solidaridad con familiares y compañeros, reiterando el compromiso social y humano de sus servidores públicos.

“Desde la Municipalidad Provincial hacemos extensivo nuestro profundo pesar y elevamos nuestras oraciones, pidiendo fortaleza para sus seres queridos ante esta irreparable pérdida”, publicó la entidad en su página oficial de Facebook. Las muestras de afecto se sumaron a las condolencias de organizaciones civiles y autoridades locales, que reconocieron el impacto de la tragedia sobre la comunidad.

El homenaje a Gustavo Chávez Acuña no solo enaltece su memoria, sino que destaca la labor de los agentes que, en situaciones extremas, arriesgan su vida en favor de otros. La entrega del joven policía quedará como símbolo del compromiso y la responsabilidad de quienes protegen la vida y la seguridad de la ciudadanía en los momentos más difíciles.