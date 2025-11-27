Dos suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron detenidos en Cajamarca luego de ser sorprendidos con 25 sacos de comida balanceada destinada a los caballos de la institución y que pretendían ser vendidos de forma irregular.

Durante el operativo, reportado por RPP y otros medios locales, agentes de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) y personal de inteligencia incautaron los sacos en un inmueble del distrito de Los Baños del Inca y hallaron otros dos sacos en una camioneta vinculada a los implicados.

El operativo, que se realizó el pasado 24 de noviembre aproximadamente a las 10:50 de la mañana, fue posible luego de un trabajo conjunto entre el Departamento de Concentrado contra la Corrupción y personal de inteligencia, quienes detectaron el presunto delito contra la administración pública bajo la modalidad de apropiación de bienes.

Agentes de la PNP son detenidos por el robo de comida para caballos en Cajamarca. (Foto: Composición - Infobae/RPP)

Durante la intervención, se detuvo en flagrancia al suboficial técnico de primera, Noel Mera Ventura; y al suboficial técnico de tercera, Wilson Cabrera Barboza, quienes presuntamente retiraban el alimento de la unidad de caballería para venderlo de manera irregular. En el interior del domicilio se hallaron 25 sacos de alimento balanceado, insumo correspondiente a la ración diaria de los equinos de la PNP; además, otros dos sacos se encontraron en la camioneta de placa BBP-701, vinculada a los detenidos.

El caso es investigado como delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso, figura que sanciona la apropiación o uso indebido de bienes estatales por parte de funcionarios o servidores públicos. RPP informó que los suboficiales, junto con la camioneta y los bienes incautados, fueron trasladados a la comisaría para las diligencias legales correspondientes.

“Esta es una intervención que ha realizado el Departamento de Concentrado contra la Corrupción. También personal de inteligencia ha detectado este presunto delito contra la administración pública, corrupción de funcionarios en la modalidad de apropiación de bienes. Se ha intervenido a dos efectivos policiales que transportaban un saco de comida para caballos y, al ingresar a su domicilio, se han encontrado veinticinco sacos más”, indicó a RPP el general Walter Calle, jefe del frente policial Cajamarca.

Agentes de la PNP cobraban cupos a mineros informales

Hace apenas unos días, el 21 de noviembre, cuatro agentes de la Policía Nacional del Perú fueron detenidos en Curimaná, región de Ucayali, tras ser descubiertos cobrando presuntos cupos a mineros ilegales, según informó Latina Noticias. La intervención se realizó en la zona denominada Balsa Melina, donde uno de los efectivos portaba 4.430 soles en efectivo, dinero identificado previamente por los números de serie registrados por los denunciantes.

Los suboficiales investigados son Jhon Jairo Quintero Vásquez, Brayan Cristopher Neira Calderón, Kilmer Wickler Díaz Sánchez y Ángel Damasco Marín Apita. El teniente Barreto Sotocami permanece prófugo.

Policías cobraban cupos a mineros informales en Ucayali| Latina Noticias

“Se intervienen a cuatro efectivos policiales que presuntamente estarían cobrando un dinero a las personas que trabajan. [...] Espero, ahora, la contundencia de la investigación y que se formalice en el Ministerio Público”, dijo el general Roberto Mercado, jefe policial regional.

Los detenidos presuntamente abordaban a mineros ilegales para exigirles pagos de entre 300 y 3.000 soles. A cambio de recibir estas sumas, los efectivos ofrecían no informar sobre las actividades de los mineros a la Fiscalía ni proceder a la quema.