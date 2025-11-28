Perú

Proponen usuarios puedan denunciar infracciones en Indecopi fuera del plazo de prescripción: En un caso

Un proyecto de ley del Congreso plantea que el plazo de prescripción de una infracción se empiece a contar desde que el consumidor tomó conocimiento

Guardar
Un proyecto de ley podría
Un proyecto de ley podría ampliar los plazos de prescripción de infracciones y permitir que consumidores denuncien casos pasados. - Crédito

Un nuevo proyecto de ley, presentado por Edgar Reymudndo Mercado del Bloque Democráctico Popular, busca que el plazo de prescripción de infracciones sea mayor al contemplado al actual. Si bien se mantendría en dos años, este podría ser ampliado en un caso particular.

“La presente ley tiene por objeto modificar el artículo 121 del Código de Protección al Consumidor, Ley 29571, con el objeto de ampliar el plazo de prescripción de las infracciones administrativas a favor de los consumidores, toda vez que permitirá que tenga la real posibilidad de presentar una denuncia al haber tomado conocimiento de la infracción a sus derechos”, aclara la medida propuesta.

Esto quiere decir que los consumidores podrán denunciar casos a Indecopi incluso si tan solo acaban de tomar conocimiento de que se cometió la infracción, a pesar de que esta lleve años de haber sido incumplida.

El código del consumidor da
El código del consumidor da un plazo de dos años de prescripción para denunciar ante Indecopi. - Crédito Difusión

El cambio al plazo de prescripción

El texto del proyecto de ley propone que se modifique el artículo 121 del Código de Protección al Consumidor, Ley 29571, el cual detalla el plazo de prescripción de infracciones en Indecopi.

“Artículo 121.- Plazo de prescripción de la infracción administrativa. (...) Aun así, cuando se comprueba que el consumidor no tenía conocimiento o no pudo conocer la presunta infracción dentro de los 2 años siguientes a su realización, el plazo de la prescripción administrativa se contabiliza a partir del real conocimiento de la conducta infractora o de la probabilidad razonable de su conocimiento, según proceda”, quedaría el texto.

Asimismo, se añadiría la siguiente porción: “Por excepción, prescribirán a los 5 años aquellas infracciones al presente Código que afecten intereses colectivos o difusos de los consumidores, contados a partir del día en que la infracción se hubiera realizado o desde que terminó, si fuera una infracción continuada. Para el cómputo del plazo de prescripción o su suspensión se aplica lo dispuesto en el artículo 252 del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General”.

De los casos mencionados están
De los casos mencionados están la suplantación de identidad en cuentas de bancos. - Crédito Andina

La explicación del congresista

“Actualmente las denuncias en materia de consumo prescriben en 2 años desde la fecha en que ocurrió la infracción o cesó si era continuada, sin embargo, muchas veces los consumidores solo se percatan del agravio tiempo después, por lo que es necesario superar este problema, pues si a través de lineamientos del Indecopi, plasmado en jurisprudencia, ya se establecía que en casos específicos el plazo debía computarse desde que el consumidor tomaba conocimiento del hecho, esto no era aplicable por todos los órganos o comisiones, como un criterio de uniforme”, explica el texto del congresista.

Así, por ejemplo, justamente en denuncias por suplantación de identidad los consumidores suelen descubrir el fraude cuando intentan solicitar créditos o productos financieros y encuentran que el suplantador ha usado sus datos. “Muchos de estos casos prescribían porque se descubrirán fuera de plazo, por lo que institucionalizar el criterio de contabilizar a partir del real conocimiento de la conducta infractora o de la probabilidad razonable de su conocimiento la afectación, podrán defender sus derechos incluso después de transcurrido el plazo original desde la infracción”, agrega.

Temas Relacionados

IndecopiInfraccionesDerecho del consumidorperu-economia

Más Noticias

Adriana Barrón ganó medalla de oro: velerista conquistó los Juegos Bolivarianos 2025

La deportista le dio su décima presea dorada al Perú en la competición: se subió al podio en la modalidad de sunfish

Adriana Barrón ganó medalla de

Natalia Salas se someterá a nueva cirugía por el cáncer, antes de fin de año: “Me quitaré los ovarios y las trompas”

La actriz contó que una partícula cancerígena se alojó en su vértebra, obligándola a pausar proyectos y a enfocarse en el autocuidado, inspirando a sus seguidores con honestidad y valentía

Natalia Salas se someterá a

Multan a Interbank con S/240 mil por falla que mostró sin saldo cuentas de miles de clientes

Indecopi sancionó y multó a Interbank por el un evento de mayo de 2024, por el cual miles de clientes reportaron que vieron sus cuentas con el banco con el monto de cero soles

Multan a Interbank con S/240

Premier Ernesto Álvarez rechaza la reincorporación de los 50 mil Reinfos suspendidos: “Vamos a tener que observar la norma”

El Pleno del Congreso aún debe debatir la propuesta para ampliar el Reinfo hasta el 2027, pese a las denuncias de comunidades indígenas y gremios empresariales sobre las graves consecuencias que esta medida podría generar

Premier Ernesto Álvarez rechaza la

Suheyn Cipriani confirma que fue pareja del Cholo Mena: “Hasta ahora mi familia me pregunta por qué terminé con él”

La influencer confesó que coincidió con el youtuber en una app de citas tras su separación y explicó que evitó iniciar su carrera digital para no generar malentendidos en la relación.

Suheyn Cipriani confirma que fue
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Un abrazo entre Pedro Castillo,

Un abrazo entre Pedro Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres: el gesto por el que los jueces determinaron la condena

JNJ le insiste al TC para que suspenda la reposición de Delia Espinoza: Plazo vence este lunes 1

El tren de López Aliaga solo llegaría hasta Ate: este es el cambio de Proinversión en la ruta Lima - Chosica

Elecciones primarias 2025: así será la votación de los partidos políticos que elegirán a sus candidatos

Abogado de Obrainsa asegura que Martín Vizcarra pidió alquilar un avión dos días antes de la firma del contrato con la empresa

ENTRETENIMIENTO

Suheyn Cipriani confirma que fue

Suheyn Cipriani confirma que fue pareja del Cholo Mena: “Hasta ahora mi familia me pregunta por qué terminé con él”

Sheyla Rojas insiste en casarse y Magaly Medina también expone a Sir Winston: “Se hace el loco cuando le hablan del anillo”

Luigui Carbajal confirma vasectomía tras ampay en hotel de Lince: “Es para cuidar a mi esposa”

Giovanna Valcárcel responde a denuncia de estafa: “Es un terreno que me ha costado, no he engañado a nadie”

Magaly Medina cuestiona la entrevista de la Chola Chabuca a Melissa Klug y Jesús Barco: “Es la incondicional de los tramposos”

DEPORTES

Adriana Barrón ganó medalla de

Adriana Barrón ganó medalla de oro: velerista conquistó los Juegos Bolivarianos 2025

Palmeiras y Flamengo en la final de la Copa Libertadores 2025: ¿Cómo trabajan los clubes brasileños y por qué el scouting es clave en su éxito?

Alianza Lima ganó reclamo a Universitario: drástica sanción y cambio de escenario a la ‘U’ previo a la final de la Liga Femenina 2025

Pedro García cuestionó duramente a Franco Navarro por Hernán Barcos: “Si no calza con lo deportivo, ¿calzará frente Sporting Cristal?”

Flamengo vs Palmeiras: día, hora y canal TV en Perú de la final de la Copa Libertadores 2025