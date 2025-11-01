Perú

Especialistas alertan que datos personales se trafican en redes y advierten incremento de suplantación, acoso y extorsión

Entre enero y setiembre se reportaron más de 7 mil casos de acoso y más de 5 mil de suplantación de identidad, lo que evidencia la vulnerabilidad digital de los ciudadanos

Guardar
Especialistas alertan que datos personales
Especialistas alertan que datos personales se trafican en redes y plataformas clandestinas pese a normas de protección. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Difusión)

La filtración y exposición indebida de información personal en plataformas digitales ha puesto en alerta a millones de ciudadanos en el país. Entre enero y setiembre de este año se denunciaron más de 7 mil casos de acoso y más de 5 mil denuncias por suplantación de identidad ante la Policía Nacional del Perú (PNP), según informó RPP. Especialistas en ciberseguridad y derecho digital advierten que la masificación del uso de datos personales sin controles adecuados incrementa los riesgos y facilita la comisión de delitos informáticos.

La controversia se intensificó tras la publicación del Padrón Electoral Inicial del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en su plataforma web, que incluyó nombres, apellidos, fotografías y direcciones exactas de más de 27 millones de peruanos, bajo el amparo de la Ley Orgánica de Elecciones. El hecho provocó reclamos ciudadanos y abrió una discusión sobre los límites de la transparencia electoral y la protección de la privacidad.

Ante este escenario, especialistas advierten que el Perú enfrenta una situación crítica en materia de resguardo de información personal. Consideran que la filtración masiva de datos expone a los ciudadanos a un abanico de delitos digitales y presenciales, donde los delincuentes aprovechan la información para engañar, hostigar o extorsionar a sus víctimas.

La Defensoría del Pueblo recuerda
La Defensoría del Pueblo recuerda al RENIEC garantizar la protección de los datos y exhorta al JNE a fiscalizar. (Composición Infobae)

Estado bajo escrutinio y tráfico de datos

Las principales entidades fiscalizadoras del país —la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia, la Contraloría General de la República y la Junta Nacional de Justicia— iniciaron procedimientos para determinar eventuales responsabilidades por la divulgación del padrón electoral. Aunque la polémica se centra en el caso Reniec, expertos sostienen que la vulnerabilidad de los datos ciudadanos no es reciente.

Jorge Zeballos, especialista en ciberseguridad y gerente de ESET Perú, señaló a RPP que el uso indebido de información personal es una problemática que se arrastra desde hace varios años. “Esto es una raya más al tigre, ya que nuestros datos están ahí y pueden investigarse en la dark web, donde los venden a diestra y siniestra. Es como si fuera nuestra nueva normalidad”, afirmó. Según advirtió, el mercado negro digital opera con total naturalidad intercambiando información personal extraída de bases de datos públicas y privadas.

Por su parte, Fátima Toche, abogada experta en derecho digital y nuevas tecnologías, explicó al citado medio que la comercialización de datos personales no solo ocurre en la dark web, sino también en redes sociales y canales informales. “Esa información se compra por 5 o 20 soles en grupos de Telegram, en marketplaces de Facebook y otros canales. Hoy por hoy no hay un dato personal que esté debidamente resguardado por el Estado, lamentablemente”, indicó la especialista.

La entidad implementó la plataforma
La entidad implementó la plataforma biométrica ID Perú y estableció topes de consultas para evitar abusos en el acceso a información sensible de los ciudadanos. Composición: Infobae Perú

Datos personales: insumo del delito

Los especialistas consultados coinciden en que la filtración de datos no debe considerarse únicamente como una falta administrativa, sino como un riesgo directo que facilita la comisión de delitos. Según Toche, “el principal insumo de los delincuentes informáticos y de los delincuentes en general hoy no es la tecnología, son los datos personales, porque con ellos se pueden aproximar a las personas de manera más verosímil, engañarlas y realizar una serie de delitos”.

Entre los ilícitos más frecuentes derivados de la exposición de información figuran la suplantación de identidad, el fraude informático, el acoso y la extorsión. La PNP registró 7.054 denuncias por suplantación de identidad entre enero y setiembre, periodo en el que también se reportaron 7.269 denuncias por acoso y más de 20.326 casos de extorsión en todo el país. Además, según el Sistema de Denuncias Policiales, el fraude informático acumuló más de 23 mil casos en el mismo intervalo.

La Ley N.º 30096, que regula los delitos informáticos en Perú, establece penas privativas de libertad que van desde tres hasta ocho años para delitos como la suplantación de identidad y el fraude informático. El Código Penal también sanciona el acoso con penas de hasta cuatro años, mientras que la extorsión puede alcanzar condenas de hasta quince años de prisión.

El Congreso de Perú aprobó
El Congreso de Perú aprobó un dictamen que modifica el Código Penal y la Ley de Delitos Informáticos para sancionar el uso de inteligencia artificial como agravante en delitos cibernéticos. Foto: Inteligencia Artificial

Recomendaciones y pedido de protección estatal

El incremento de casos evidencia una vulnerabilidad estructural. Para Zeballos, además de fortalecer los sistemas de seguridad digital del Estado, es fundamental promover una cultura de prevención entre los ciudadanos. “Desconfía, sé cuidadoso sobre a quién le crees. Si alguien te llama, es mejor que se identifique. La primera línea de defensa es estar adecuadamente informados”, recordó.

Toche añadió que el país necesita una estrategia de ciberseguridad más robusta y política pública enfocada en la protección de datos. Señaló que la dificultad no solo radica en las filtraciones estatales, sino también en la falta de controles a empresas privadas que manejan información sensible.

Temas Relacionados

Filtración de datosAcosoSuplantaciónDelitos digitalesperu-noticias

Más Noticias

El 98% de peruanos cree que las extorsiones afectan su tranquilidad y seguridad, según el Barómetro de Seguridad de Verisure

En Lima, la preocupación por las extorsiones alcanza su punto más alto, el 99% de la población manifiesta que este delito afecta su tranquilidad y seguridad, posicionándose como una de las principales amenazas en la capital

El 98% de peruanos cree

Gol agónico de Renzo Garcés para empate de Alianza Lima vs Melgar por Liga 1 2025

El defensor marcó el 2-2 definitivo en la última jugada del partido por la fecha 17 disputado en el estadio Alejandro Villanueva

Gol agónico de Renzo Garcés

Gol de Matías Lazo para el 2-1 de Melgar vs Alianza Lima: Juan Reynoso confrontó a árbitro en plena celebración

El técnico arequipeño, disgustado con el arbitraje, fue a gritarle al cuarto referí después de que su defensor anote el segundo tanto en Matute

Gol de Matías Lazo para

Alianza Lima vs Melgar 2-2: resumen del empate ‘íntimo’ en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los dirigidos por Néstor Gorosito empataron en el último minuto ante el ‘dominó’ lo que lo complica en su posición de cara al Acumulado

Alianza Lima vs Melgar 2-2:

Cantante argentino enfrenta a Edwin Sierra por burlas y abandona furioso su programa radial: “Tus chistes son una mier..”

El vocalista Juancito Rivarola, del grupo argentino Marilyn, protagonizó un tenso intercambio con el comediante peruano durante una entrevista en vivo.

Cantante argentino enfrenta a Edwin
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Exministro Morgan Quero es precandidato

Exministro Morgan Quero es precandidato presidencial del partido CPP para las elecciones 2026

Elecciones 2026: Lista completa de todos los precandidatos a la presidencia de los partidos políticos

Betssy Chávez no ha salido del Perú, según su movimiento migratorio, aunque se desconoce su paradero

Gobierno de José Jerí ratifica a Alfredo Ferrero como embajador del Perú en Estados Unidos

JNJ abre una nueva investigación preliminar contra Delia Espinoza por caso Patricia Benavides

ENTRETENIMIENTO

Cantante argentino enfrenta a Edwin

Cantante argentino enfrenta a Edwin Sierra por burlas y abandona furioso su programa radial: “Tus chistes son una mier..”

Halloween y el Día de la Canción Criolla: eventos, conciertos y actividades para celebrar el 31 de octubre

Paola Rubio se suma a sus excompañeros de ‘Son del Duke’ y renuncia: “Ya no se sentía como una familia”

El desgarrador pedido de Yiddá Eslava para que apoyen su película ‘La Habitación Negra’: “Necesito un milagro”

Las series más populares de Netflix en Perú para engancharse este día

DEPORTES

Gol agónico de Renzo Garcés

Gol agónico de Renzo Garcés para empate de Alianza Lima vs Melgar por Liga 1 2025

Gol de Matías Lazo para el 2-1 de Melgar vs Alianza Lima: Juan Reynoso confrontó a árbitro en plena celebración

Alianza Lima vs Melgar 2-2: resumen del empate ‘íntimo’ en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Paolo Guerrero anotó gol luego de fallar penal en Alianza Lima vs Melgar por Liga 1 2025

Diego Rebagliati reveló que Jairo Vélez será convocado por Manuel Barreto para los amistosos de Perú ante Rusia y Chile