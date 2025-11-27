Retiro de AFP: Los afiliados que recibirán la primera UIT antes de diciembre y las otras fechas

Antes de diciembre solo menos de la mitad de grupos de afiliados habrán cobrado su AFP. Pero en diciembre ya todos habrán recibido su primera UIT. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Desde el pasado miércoles 19 de noviembre se inició la segunda ‘pasada’ de fechas en que los grupos de afiliados según el último caracter o dígito del DNI podrán registrar su solicitud de retiro AFP de hasta 4 UIT (S/21 mil 400) si aún no lo han hecho en las fechas anteriores del cronograma AFP oficial.

Ahora ya todos los afiliados han podido pedir un monto de sus pensiones. Los que ya lo hicieron podrán recibir su primera UIT inclusive antes del día de Navidad, el próximo jueves 25 de diciembre. Pero según las fechas calculadas por Infobae Perú, solo algunos estarán recibiendo todo este noviembre, antes del inicio de diciembre.

Afiliados con letra al final de su DNI y solicitaron el 21 de octubre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 20 de noviembre de 2025

Afiliados con 0 al final de su DNI y solicitaron el 22 de octubre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 21 de noviembre de 2025

Afiliados con 0 al final de su DNI y solicitaron el 23 de octubre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 22 de noviembre de 2025

Afiliados con 1 al final de su DNI y solicitaron el 24 de octubre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 23 de noviembre de 2025

Afiliados con 1 al final de su DNI y solicitaron el 27 de octubre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 26 de noviembre de 2025

Afiliados con 2 al final de su DNI y solicitaron el 28 de octubre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 27 de noviembre de 2025

Afiliados con 2 al final de su DNI y solicitaron el 29 de octubre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 28 de noviembre de 2025

Afiliados con 3 al final de su DNI y solicitaron el 30 de octubre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 29 de noviembre de 2025

Afiliados con 3 al final de su DNI y solicitaron el 31 de octubre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 30 de noviembre de 2025.

Así avisa AFP Integra si ya pagaron tu retiro de AFP. - Crédito Captura de AFP Integra

Depositos de AFP ya se realizan

Ya los afiliados con letra, dígito 0 y 1 al final del DNI deberían recibir sus primeros S/5.350 (si pidieron más de 1 UIT), según la solicitud que hicieran del retiro de AFP. Estos últimos días de noviembre, asimismo, recibirán su primera depósito los que tiene el 2 y 3. Pero debe recordar que estas son las fechas máximas; es decir, que algunos afiliados de estos ya puede que hayan recibido estos pagos en sus cuentas bancarias (o la cuenta que le crea el banco).

Además, todos los afiliados que pidieron en las primeras fechas del cronograma, hasta el martes 18 de noviembre (los que tienen 9 al final de DNI), recibirán su primera UIT antes del día de Navidad. Pero también algunos de los que soliciten un poco luego podrán acceder a este pago en este periodo.

Estos son todos los dígitos, e inclusive los primeros que pidieron en la últimas fechas dedicadas para solicitar, pero solo los que tienen DNI terminado en letras y los dígitos 0, 1, 2 y 3. Esto es lo más seguro, pero puede que otros dígitos que pidieron luego también puedan recibir su primera UIT, dado que el tiempo de 30 días calendario es máximo, pero no quita que pueda ser el desembolso antes.

Estado de la solicitud

Para AFP Integra, hay tres estados de la solicitud del retiro de AFP de hasta 4 UIT (S/21.400).

En proceso : Esto quiere decir que la solicitud de retiro AFP está en proceso de ser aprobada o denegada

Aprobado : Esto quiere decir que se ha aprobado la soliticitud de retiro de AFP, lo que significa que no se ha encontrado errores en esta y se desembolsará sin problemas en el plazo máximo de 30 días calendario desde la fecha de realizada la solicitud (la primera UIT)

Cargo realizado : Esto quiere decir que la AFP ha enviado tu monto (el primero, o el que señale) a tu banco. Este proceso podría demorar hasta dos días hábiles para que se vea reflejado en tu cuenta bancaria

Pagado: Esto significa que ya está en tu cuenta el pago del retiro de AFP.