Ica prepara su gran fiesta del pisco en diciembre: fechas, actividades y sorpresas imperdibles de su Semana Turística 2025

La programación incluye degustaciones, presentaciones gastronómicas, un campeonato de sandboard en la Huacachina, y otras actividades familiares durante ocho días. La región espera recibir a miles de visitantes atraídos por su oferta cultural y de aventura

Las bodegas resaltan su proceso de destilado artesanal y el tiempo de reposo, especialmente en el caso arequipeño. (Facebook)

Ica se alista para vivir una de las celebraciones más esperadas del año. La cuna del pisco iniciará el próximo 2 de diciembre su 44.ª Semana Turística, una festividad que reúne tradición, cultura y experiencias diseñadas para atraer a miles de visitantes. Durante una semana completa, la ciudad abrirá sus puertas a viajeros que buscan aventura en el desierto, rutas gastronómicas y un acercamiento único a las bodegas que dan vida a la bebida bandera del Perú.

El evento, que se extenderá hasta el 9 de diciembre, incluye una programación recargada con recorridos por la Ruta del Pisco, concursos, espectáculos culturales y actividades deportivas en escenarios emblemáticos como la Huacachina. La organización estuvo a cargo del Comité Ejecutivo de la Semana Turística, cuya vicepresidenta, Anaís Ventura Soto, adelantó que este año la experiencia será más participativa y buscará poner en vitrina los principales atractivos que hoy posicionan a Ica como destino imperdible.

Actividades, atractivos y agenda completa de la 44.ª Semana Turística de Ica

El pisco peruano es una de las bebidas más reconocidas del mundo, gracias al suelo, el clima, el relieve y los sedimentos del valle de Ica. (Composición Infobae: Andina / Difusión)

La fiesta arrancará el martes 2 con una conferencia de prensa y continuará el miércoles 3 con un cooking show gastronómico en el restaurante Inkanato, programado para las 4:00 p. m., donde chefs locales presentarán preparaciones inspiradas en insumos iqueños. Para el viernes 5, los participantes podrán recorrer tres bodegas vitivinícolas como parte de la tradicional Ruta del Pisco, un circuito diseñado para mostrar el proceso artesanal que da origen al destilado más representativo del país.

La programación continúa el sábado 6 en la bodega Vista Alegre, donde desde las 10:00 a. m. se desarrollará el concurso de cóctel creativo, una competencia que premia nuevas propuestas elaboradas a base de pisco. Uno de los momentos más esperados llegará el domingo 7, cuando se escenifique la leyenda de “La Achirana del Inca” en la plaza temática del distrito de Pachacútec, una representación que forma parte de la identidad local y que cada año convoca a familias y turistas.

El cierre de la semana será el martes 9 con el campeonato de sandboarding en las dunas de Huacachina, donde turistas nacionales y extranjeros podrán deslizarse por las pendientes de uno de los desiertos más fotografiados del país. La icónica laguna, conocida como el “Oasis de América”, también recibirá a visitantes que buscan paseos en bote, caminatas y un espacio ideal para descansar bajo las palmeras.

La oferta turística de Ica: rutas cortas, experiencias de un día y sabores que impulsan el viaje

Promperú viene impulsando una serie de ofertas para aprovechar el feriado largo por Fiestas Patrias e Ica es uno de las regiones con más opciones para disfrutar del fin de semana. (Infobae Perú / Valeria Coca)

Ica se ha consolidado como uno de los destinos más versátiles del sur gracias a su cercanía con Lima y a la variedad de actividades que pueden disfrutarse incluso en una sola jornada. Las dunas de Huacachina, los viñedos centenarios y los circuitos gastronómicos permiten a los visitantes organizar escapadas rápidas sin necesidad de una larga planificación. Durante fechas de alta demanda, como Fiestas Patrias y las celebraciones de fin de año, este destino suele concentrar una gran cantidad de viajeros atraídos por su clima cálido, la aventura en el desierto y la posibilidad de conocer bodegas donde se produce el pisco.

La región también sobresale por su amplia oferta culinaria, que combina tradición e identidad. Platos como el manchapecho, el arroz con pato o la causa criolla figuran entre los más buscados por quienes llegan en busca de la esencia de la cocina local. Los recorridos por viñedos como La Caravedo, uno de los más antiguos en actividad en Latinoamérica, permiten observar de cerca las variedades de uvas que se cultivan en la zona, como quebranta, torontel, uvina, negra criolla o albilla, además de participar en catas guiadas que muestran la diversidad del destilado.

Entre los lugares recomendados para quienes lleguen a la región destacan el Cañón de los Perdidos, ubicado a 83 kilómetros de la ciudad; el Museo Regional de Ica Adolfo Bermúdez Jenkins, además del bosque de piedras de Parcona, el parque de las brujas de Cachiche y las numerosas bodegas familiares. La experiencia se complementa con la oferta gastronómica local, donde resaltan platos como la carapulcra con sopa seca, el adobo con pallares, la ensalada de pallares verdes y los dulces tradicionales tejas y chocotejas.

