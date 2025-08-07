La duna de arena más alta del planeta está en este país de Sudamérica y es un paraíso para los deportes extremos

Francés recorre esquiando la duna más larga del mundo en Arequipa. Fuente: YouTube/ 74_jordy

Perú es el paraíso para los deportes extremos gracias a su diversidad de ecosistemas que incluyen montañas, desiertos y costas. Uno de sus escenarios más imponentes es la duna de arena más alta y con el descenso más largo del planeta: Toro Mata, ubicada en el departamento de Arequipa.

El esquiador francés Jordane Legal ha captado la atención internacional tras publicar un video en el que desciende esta colosal formación de arena con equipo de esquí tradicional. La grabación muestra cómo el deportista se desplaza con control total sobre la superficie, recreando la experiencia de un día de nieve profunda, pero en pleno desierto.

Toro Mata ofrece un descenso vertical de 1.800 metros, lo que la convierte en un reto para cualquier deportista. Con el encerado adecuado, la sensación es comparable a esquiar sobre nieve, aunque con el añadido del calor y las partículas de arena en el rostro.

El esquiador francés Jordane Legal desciende los 1 800 metros de arena de la duna Toro Mata, en Arequipa. Foto: Composición Infobae Perú

¿Qué hace única a la duna Toro Mata?

Toro Mata se encuentra en el distrito de Acarí, provincia de Caravelí, en la región de Arequipa. Su cima alcanza los 1,900 metros sobre el nivel del mar, mientras que su base se sitúa a unos 160 metros s. n. m., generando un desnivel de aproximadamente 1,740 metros. Este relieve le otorga un descenso continuo de 1.800 metros, reconocido internacionalmente como uno de los más largos del mundo sobre arena.

La duna es un destino preferido para el sandboarding y el sandskiing, aunque su complejidad la hace apta solo para deportistas con experiencia. El terreno exige técnica, fuerza y resistencia, similares a las requeridas en el esquí de travesía o el snowboard de alta montaña.

El recorrido hacia Acarí, aunque extenso, ofrece paisajes variados, opciones gastronómicas y paradas atractivas para los viajeros.

Vista desde la cresta de la imponente duna Toro Mata, en Arequipa, Perú, donde el descenso de arena alcanza unos vertiginosos 1 800 metros, considerado el más largo del mundo. Foto: Unofficial Networks

Toro Mata ha sido comparada en múltiples ocasiones con una montaña nevada, pero de arena. La similitud no solo radica en la técnica necesaria para descenderla, sino en la magnitud de su pendiente y en la sensación de velocidad que genera.

Otras dunas impresionantes de Perú

Además de Toro Mata, Perú alberga otras dunas de importancia internacional, que se han convertido en destinos clave para la práctica de deportes extremos.

la luz pinta a huacachina de colores, un oasis en el desierto.

Huacachina (Ica) : Este oasis, rodeado por algunas de las dunas más grandes de Sudamérica, es uno de los puntos más visitados por quienes buscan practicar sandboarding o recorrer el desierto en buggy. La combinación de velocidad, paisaje y adrenalina ha hecho que esta experiencia sea comparada con una montaña rusa sobre arena.

: Este oasis, rodeado por algunas de las dunas más grandes de Sudamérica, es uno de los puntos más visitados por quienes buscan en buggy. La combinación de velocidad, paisaje y adrenalina ha hecho que esta experiencia sea comparada con una montaña rusa sobre arena. Cerro Blanco (Nazca) : Considerada la duna más alta del mundo sobre el nivel del mar, con 2.080 metros s. n. m. y un desnivel de 600 metros en su pendiente más pronunciada. Recibe el apodo de “ Everest del desierto ” y es un lugar apreciado por deportistas profesionales. Su proximidad a las Líneas de Nazca permite combinar la aventura deportiva con la exploración cultural.

: Considerada la duna más alta del mundo sobre el nivel del mar, con 2.080 metros s. n. m. y un desnivel de 600 metros en su pendiente más pronunciada. Recibe el apodo de “ ” y es un lugar apreciado por deportistas profesionales. Su proximidad a las Líneas de Nazca permite combinar la aventura deportiva con la exploración cultural. Chilca (Lima) : A 64 kilómetros al sur de Lima, Chilca presenta un conjunto de dunas con gran potencial para el sandskiing y el sandboarding. Aunque menos conocida, está ganando popularidad como destino emergente para deportes de arena, gracias a su cercanía a la capital.

: A 64 kilómetros al sur de Lima, Chilca presenta un conjunto de dunas con gran potencial para el sandskiing y el sandboarding. Aunque menos conocida, está ganando popularidad como destino emergente para deportes de arena, gracias a su cercanía a la capital. Desierto de Sechura y Ocucaje: En Piura, el Desierto de Sechura ofrece vastas extensiones de dunas, algunas con forma de medialuna, que atraen a viajeros y fotógrafos. Por su parte, el Desierto de Ocucaje, en Ica, destaca por su paisaje árido y la preservación de restos paleontológicos y arqueológicos debido a su clima extremo.

Con estos escenarios, Perú se posiciona como un destino de referencia para los deportes de aventura en arena. Toro Mata, con su imponente altura y el descenso más largo del mundo, representa la cima de esta experiencia, atrayendo a deportistas que buscan superar los límites del esquí tradicional.