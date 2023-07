Ica y sus vacaciones perfectas en 1 día: el mejor manchapecho y pisco a pocas horas de Lima

Promperú viene impulsando una serie de ofertas para aprovechar el feriado largo por Fiestas Patrias e Ica es uno de las regiones con más opciones para disfrutar del fin de semana. (Infobae Perú / Valeria Coca)

Entre las imponentes dunas de arena dorada y oasis ocultos se encuentra el paraíso escondido de Ica. La región sureña se encuentra a pocas horas de Lima y ofrece una serie de atractivos turísticos para viajar en estas Fiestas Patrias. El departamento iqueño ofrece distintas alternativas para disfrutar con toda la familia. ¿Lo mejor? No se requiere gran cantidad de días para explorar su gastronomía e inigualables paisajes. La campaña #ElTurismoAyuda de Promperú ofrece más de 300 ofertas para visitar este y otros destinos del país durante el feriado largo.

Al adentrarnos en el desierto resplandeciente, nos sumergimos en las dunas ondulantes que forman unas perfectas curvas, las cuales parecen llegar hasta el inmeso cielo azul iqueño. La Huacachina es uno de los principales lugares que visitan los turistas, pero más allá de las misteriosas aguas verdes permanece una ciudad dispuesta a acoger con su gastronomía y cálido clima a los viajeros.

El ‘Manchapecho’, plato peruano compuesto por una perfecta combinación de carapulcra y sopa seca, espera por la llegada de los entusiasmados viajeros que llegan en busca de la variedad de opciones de la cual goza la comida peruana. El arroz con pato y la causa criolla no le hacen la competencia, pero se roban también la mirada de los ansiosos turistas. La mesa está vestida de coloridas telas que desbordan peruanidad y acompañada de un peculiar aroma que embarga y seduce a quienes se acercan: el intenso olor del pisco peruano.

“Si tengo estrés, me tomo tres”, dice la tradición. Del sueño iqueño nace una amplia cantidad de piscos. Puedes escoger entre mosto verde y dejarte seducir por el fresco sabor de la uva, o preferir un pisco acholado y ser testigo de la explosión de aromas que su uva destila. Quienes llegan hacia la ‘tierra del sol’ están invitados a beber de las sagradas copas de pisco. Los especialistas de la marca Pisco Portón revelaron a Infobae Perú que la tradición de consumir las distintas opciones de esta bebida en Ica surge la popular frase ‘está entre Pisco y Nazca’, con la cual se señala a una persona en estado de ebriedad y que, a su vez, hace referencia a la ubicación geográfica de la región iqueña.

La magia de Ica también envuelve a los viñedos, que adornan la región con sus inmesos paisajes vestidos por los estrechos caminos que se abren camino entre las plantas de donde nace el corazón de la bebida preferida por los peruanos: la uva. La Hacienda La Caravedo, una de las destilerías operativas más antiguas de Latinoamérica, está ubicada en esta región y es una de las residencias que abre las puertas a los visitantes para conocer los siete tipo de uvas que posee el país.

En la hacienda se pueden apreciar los siete tipos de uvas que crecen en el territorio nacional, tanto la uva Torontel como la Uvina, al igual que la Quebranta, la Italia, la Moscatel, la Negra Criolla y la Albilla. Sin embargo, no todas ellas se usan en el proceso de destilación de los populares piscos. Al viñedo no solo lo acompaña el particular olor de las hierbas frescas, sino que junto a las nubes que cuidan de las plantas de la uva se halla la inmensa Cordillera de los Andes.

En Ica, el sol se despierta entre las dunas. Los finos granos de arena responden ante su llegada y emiten un resplandor único. En el viñedo, su aparición es sinónimo de un nuevo día de producción. El clima es cálido, acogedor, renovador. El sol, además, resalta los colores del verde prado que se aproxima a los arbustos de donde nacen las uvas e invita a los viajeros a recibir sus delicados y tibios rayos de luz típicos de invierno.

En medio del amplio campo de pasto, flores y frutos, una célebre melodía despierta el furor de los visitantes. “Voy cantando, negro, negro de mi tierra. Vamos a bailar, vamos a gozar este ritmo negro que te va a gustar”, adornan los cánticos al ritmo del cajón. Las resplandecientes faldas de las danzantes bailan al son del viento y acompañan el sonido del cajón.

La música criolla forma parte de la cultura de Ica, los valses cuentan historias jamas antes contadas y es imposible no responder ante el ritmo de la quijada. El festejo invade cada rincón de la residencia histórica y espera por los turistas para envolverlos con la melodía del cajón.

El turismo ayuda a dinamizar la economía regional e impulsa la actividad de los emprendedores. A poco de iniciarse el feriado largo por Fiestas Patrias, Promperú, ha lanzado la campaña #ElTurismoAyuda para incentivar el turismo interno. La directora de Promoción y Turismo, Claricia Tirado Díaz, conversó con Infobae Perú y destacó que Ica es una región goza de una serie de actividades para disfrutar, dentro de estas se encuentran destinos culturales, como museos y geoglifos, además de cientos de restaurantes que ofrecen amplia variedad de platos marinos y criollos.

“Ica es un destino que nos permite hacer un viaje corto, por ejemplo, de uno o dos días. Y si tengo un poco más de tiempo, puedo hacer un viaje de tres o cuatro días para hacer todo el recorrido hasta la ciudad de Nazca. Es un destino que nos ofrece mucha variedad y que está muy cerca de Lima”, declaró a este medio.

De igual manera, la Subdirectora de la Subdirección Promoción de Turismo Receptivo, Elva Yáñez, explicó a este medio que Ica suele ser un destino atractivo para los turistas, quienes acuden a la región en busca de los más populares platos típicos y en busca de una nueva experiencia con el pisco peruano.

Para incentivar el turismo interno, Promperú ha establecido un acuerdo con el sector privado para ofrecer ofertas en viajes, descuentos, alojamientos y tours guiados a través del portal YTuQuePlanes e YTuQuePlanes-Rutas Cortas, las cuales pueden ser descargadas en los sistemas operativos de Android y Apple.

De acuerdo a la directora de Promoción del Turismo, las empresas que conforman estos aplicativos han sido certificadas por Promperú, lo que convierte la compra en un proceso confiable.