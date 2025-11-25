Melissa Lobatón protagoniza discusión con Jesús Barco y lo bota de su cuarto: “Vete, no te soporto”

La difusión de un video en Tiktok, donde se observa a Melissa Lobatón Klug exigirle de forma categórica a Jesús Barco que abandone su habitación debido a que teme contagiarse de gripe, despertó un intenso debate en las redes sociales sobre los límites de la privacidad y la convivencia familiar. El episodio, registrado mediante un teléfono móvil y compartido en plataformas digitales, exhibió el momento en que la hija de Melissa Klug, visiblemente alterada, solicita en voz alta al exnovio de su madre que se retire de su cuarto, lo que trajo consigo una ola de críticas y cuestionamientos hacia el futbolista.

La protagonista central de este incidente es Melissa Lobatón Klug, de 23 años. En el video, la joven confronta directamente a Jesús Barco, futbolista y antigua pareja de su madre, quien se encontraba en su habitación a pesar de que ya no mantiene una relación con la madre de Lobatón. La tensión escala rápidamente cuando Lobatón le grita: “Jesús, ¿puedes irte por favor de mi cuarto? Porque estás con la peste”, expresión con la que manifiesta su preocupación por un posible contagio.

Durante el clip, Barco intenta explicar su estado de salud, negando los síntomas de gripe y argumentando que se trata de una simple alergia. “¡Es alergia! Estoy con alergia, no tengo tos, no tengo nada, es mi alergia”, responde el futbolista. Esta justificación no logra disipar el malestar de Melissa Lobatón, quien resalta que sus síntomas difieren de una reacción alérgica. En un momento del video,, la joven insiste: “Vete, vete... hue..., está todo reventado, eso es gripe, vete por favor, que no te soporto”. El exfutbolista tuvo que retirarse ante la insistencia de Melissa, pese a aclarar que se veía así porque recién se había despertado junto a su hija Cayetana, la hija que comparte con Melissa Klug.

La reacción en redes

Una vez que el video alcanzó viralidad, los usuarios de redes sociales comenzaron a expresar cuestionamientos sobre los motivos de la presencia de Jesús Barco en la habitación privada de la joven. Diversos comentarios plantearon interrogantes como “¿Qué hace él en el cuarto de ella?” y afirmaciones del tipo “Los cuartos de las hijas son zonas restringidas para las parejas”.

La postura de Lobatón fue clara en resguardar su espacio personal y evitar un posible contagio, una situación que suscitó apoyo entre muchos internautas. De hecho, algunos comentarios citados reslataron: “Barco no tiene que estar en el cuarto de Melissa Lobatón, no es correcto” y “No entiendo a la gente que le dice malcriada a Melissa si ella está imponiendo respeto de que salga del cuarto”.

¿Quién es y qué estudió Melissa Lobatón?

Melissa Lobatón, una de las hijas menores de Melissa Klug, se ha convertido en una joven figura del mundo digital. Aunque pertenece a una de las familias más mediáticas del país, Melissa ha mantenido un perfil bajo y lejos de escándalos, enfocándose en su crecimiento personal y profesional.

En cuanto a su formación, la joven no ha revelado estudios universitarios o técnicos en curso; sin embargo, ha orientado su preparación hacia el manejo de redes sociales, la creación de contenido y la colaboración con marcas. A través de talleres, asesorías y experiencia práctica, ha logrado profesionalizar su presencia digital y convertirla en una fuente de ingresos estable.

Hoy, Melissa se dedica a ser influencer y creadora de contenido, lo que le ha permitido trabajar con diversas marcas de moda, belleza y estilo de vida. Gracias a estas colaboraciones, la joven acaba de alcanzar uno de sus sueños: adquirir su primer auto, comprado íntegramente con sus ahorros.

