Hija de Melissa Klug preocupa al revelar su delicado estado de salud: “Siento que estoy peor”

Melissa Lobatón Klug, la hija menor de la empresaria Melissa Klug, encendió las alarmas entre sus miles de seguidores al revelar que atraviesa un difícil cuadro de salud.

A través de sus redes sociales, la joven de 22 años contó que vuelve a sufrir de faringitis aguda y sinusitis, enfermedades que ya había enfrentado en ocasiones anteriores, pero que esta vez han empeorado considerablemente.

En sus historias de Instagram, Melissa explicó que se encuentra siguiendo estrictamente las indicaciones de su doctora; sin embargo, no ha notado ninguna mejoría.

“Antes que me digan: ‘Meli, toma pastillas’, aquí está mi receta y las estoy tomando a las horas que me ha indicado la doctora, pero no me ayuda en nada, siento que estoy peor”, expresó visiblemente agotada desde su habitación.

La influencer, quien acostumbra compartir parte de su vida con sus seguidores, se mostró preocupada y frustrada por no lograr aliviar sus síntomas, que cada día se intensifican más.

Fiebre y dolores intensos: los síntomas que la mantienen en cama

Melissa detalló que sufre una serie de molestias que la han dejado sin energía y que le impiden continuar con su rutina diaria.

“Esta es mi tercera madrugada con fiebre; supongo que para el domingo ya voy a estar ‘mejor’, pero ya no soporto el dolor. Y el dolor de cabeza no es solo dolor de cabeza… imagínense: dolor de garganta, dolor muscular en todo el cuerpo, fiebre, todo mal”, explicó la joven mientras hablaba con voz entrecortada por la tos.

Estas declaraciones preocuparon a sus seguidores, quienes no tardaron en enviarle mensajes de aliento y recomendaciones para que pueda mejorar. Muchos usuarios también destacaron su actitud positiva y su transparencia al hablar de temas de salud, una faceta que no suele mostrar en sus redes.

Melissa Klug reacciona: “Estoy muy orgullosa de mi hija”

Pese al difícil momento que atraviesa Melissa Lobatón, su madre Melissa Klug ha mostrado recientemente su orgullo y apoyo incondicional hacia ella. La empresaria compartió un emotivo mensaje en redes sociales celebrando que su hija haya culminado con éxito su carrera de repostería.

“Estoy tan orgullosa de ti, mi vida. Terminaste tu carrera de pastelería”, escribió la popular “Blanca de Chucuito” junto a la foto de una torta elaborada por su hija. La joven repostera respondió con ternura: “Te amo, madre. Gracias por siempre estar ahí y apoyarme en todo”.

Este intercambio de mensajes emocionó a los seguidores de ambas, quienes resaltaron el vínculo cercano y amoroso que comparten madre e hija.

Una joven emprendedora que lucha por cumplir sus metas

A sus 22 años, Melissa Lobatón ha demostrado ser una mujer trabajadora y perseverante. Además de haberse graduado como repostera profesional, la joven también ha incursionado en redes sociales como creadora de contenido y ha lanzado pequeños emprendimientos vinculados a la gastronomía y el estilo de vida.

El año pasado, Melissa también sorprendió al adquirir su primera camioneta, logro que compartió con sus seguidores y que fue aplaudido por su madre.“Todo esfuerzo tiene su recompensa”, escribió en aquel momento, mostrando su felicidad por alcanzar una nueva meta personal.

Por ello, la noticia de su reciente recaída de salud ha generado mucha preocupación y empatía entre sus fans, quienes reconocen el esfuerzo constante de la joven por salir adelante.

Melissa Lobatón y su mensaje de resiliencia

Pese a sentirse físicamente debilitada, Melissa ha tratado de mantener un espíritu positivo. En sus publicaciones, ha recordado que la salud es lo más importante y que no se debe descuidar, especialmente cuando se lleva un ritmo de vida agitado.

“Cuídense mucho, no dejen pasar los síntomas. A veces pensamos que es algo leve, pero puede complicarse”, fue una de las frases que dejó en sus historias, generando apoyo inmediato de sus seguidores.

Su sinceridad ha sido elogiada por muchos, que ven en ella una voz auténtica dentro del mundo de los influencers, donde predomina la apariencia de perfección.

Hasta el momento, Melissa Lobatón continúa en reposo absoluto siguiendo las indicaciones médicas y bajo observación para evitar que su cuadro se agrave.Sus seguidores esperan que pueda recuperarse pronto y retomar sus actividades cotidianas, entre ellas, sus proyectos en repostería y sus colaboraciones en redes sociales.

Mientras tanto, su madre, Melissa Klug, no ha dejado de manifestar su preocupación y pedir a sus seguidores buenas vibras para la pronta recuperación de su hija menor.

Sin duda, este episodio ha dejado una lección clara para todos: la salud siempre debe ser prioridad, incluso cuando se es joven y se lleva una vida pública activa.

