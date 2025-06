Samahara y Melissa Lobatón homenajean a Melissa Klug e ignoran a Abel Lobatón: “¡Feliz día del Padre, mamá!”

Hijas de Abel Lobatón ignoran a su padre y homenajean a Melissa Klug en el Día del Padre. Infobae Perú / Captura IG: sam_lobaton_klug

Las hijas de Abel Lobatón, exfutbolista y figura pública, han generado controversia en redes sociales luego de dedicar un emotivo mensaje por el Día del Padre, pero en lugar de felicitar a su papá, han optado por rendir homenaje a su madre, Melissa Klug.

La decisión de Melissa Lobatón, la hija mayor de la empresaria, ha sorprendido a muchos de sus seguidores, quienes esperaban un gesto de cariño hacia su padre biológico.

Este inesperado giro de acontecimientos ha dejado al público dividido, ya que la joven influencer decidió completamente ignorar a su padre en las redes sociales y dedicar en este día especial a su madre.

Hijas de Abel Lobatón ignoran a su padre y homenajean a Melissa Klug en el Día del Padre. Infobae Perú / Captura IG: sam_lobaton_klug

En su mensaje, Melissa expresó un profundo agradecimiento a la popular ‘Blanca de Chucuito’, destacando el sacrificio y la dedicación de la empresaria como figura materna y paternal a la vez.

“¡Feliz día del padre, mamá! Gracias por todo lo que haces por nosotros y sobre todo ser la cabeza de esta familia. Gracias por siempre estar ahí para mí y nunca dejarme sola”, escribió en sus historias, elogiando la fortaleza y valentía de su madre.

La joven también expresó el deseo de tener la misma capacidad de resiliencia y valentía que su madre, con la esperanza de poder devolverle aunque sea un poquito de todo lo que ha recibido.

Hijas de Abel Lobatón ignoran a su padre y homenajean a Melissa Klug en el Día del Padre. Infobae Perú / Captura IG: sam_lobaton_klug

Este mensaje fue acompañado por una respuesta de la propia Melissa Klug, quien replicó las palabras de su hija con un mensaje lleno de amor y apoyo: “Te amo mi vida y siempre estaré para ti, dándote las fuerzas que necesites”, dijo, dejando claro que su figura sigue siendo central en la vida de sus hijas. Este intercambio de afecto, sin mencionar a Abel Lobatón, dejó en evidencia el distanciamiento entre el exfutbolista y sus hijas.

Samahara Lobatón también le dedica emotivo mensaje

Por su parte, la hija mayor de Melissa Klug, Samahara Lobatón, también se sumó a la celebración del Día del Padre, pero en lugar de hacerle un homenaje a su padre, dedicó un mensaje cargado de cariño hacia su mamá.

“Para ti, mamita, feliz día del padre, porque hoy más que nunca sé lo difícil que es criar y criar sola. Hay que tener mucho coraje para hacer dos roles, y tú te has lucido con eso. Te amo, mamá”, expresó en sus redes sociales.

La respuesta de la empresaria no se hizo esperar: “Gracias, mi vida, las amo con todo mi ser, con toda mi alma. Siempre estaré para ustedes. Soy afortunada porque recibí solita todo su amor”, manifestó, reafirmando su papel central como madre y figura protectora de sus hijas.

Hijas de Abel Lobatón ignoran a su padre y homenajean a Melissa Klug en el Día del Padre. Infobae Perú / Captura IG: sam_lobaton_klug

Abel Lobatón se justificó sobre su ausencia con sus hijas

El hecho de que las hijas de Abel Lobatón hayan decidido ignorar completamente a su padre en este día tan significativo ha reavivado las tensiones familiares y las críticas hacia su figura paterna.

Como se recuerda, en el Día del Padre de 2024, Abel Lobatón ya había justificado su ausencia como padre, defendiendo su rol de futbolista y los sacrificios que conlleva ser un deportista de alto rendimiento.

En una entrevista con Magaly Medina, el exjugador comentó que los futbolistas a menudo deben ausentarse en momentos importantes como el Día del Padre, el Día de la Madre o incluso en las graduaciones de sus hijos debido a sus compromisos profesionales.

“El futbolista no está presente en el día de la madre, en el día del padre, ni en la graduación de sus hijos. Hay quienes no están en el nacimiento de su hijo porque deben trabajar. Entonces, ¿eso es fallar?”, expresó, justificando así su falta de presencia en la vida de sus hijos.

Además, Abel Lobatón abordó la situación con Samahara Lobatón, quien en varias ocasiones había expresado que no recibía apoyo económico de su parte para su crianza. El exjugador insistió en que los conflictos familiares no se resuelven con conciliaciones informales, sino a través de procesos legales, los cuales pueden ser largos y no siempre llevan a una solución rápida.

Melissa Klug arremete contra Abel Lobatón.