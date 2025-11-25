Dua Lipa cantará hoy “Cariñito” en su concierto en el Estadio San Marcos de Lima.

Dua Lipa cantará hoy “Cariñito” en su concierto en el Estadio San Marcos como se pudo escuchar en la prueba de sonido . TikTok

La espera terminó. Luego de días de especulación entre los fanáticos peruanos, se confirmó que Dua Lipa interpretará la cumbia “Cariñito”, tema emblemático de Los Hijos del Sol, durante su concierto de este 25 de noviembre en el Estadio San Marcos.

La revelación llegó gracias a videos difundidos en redes sociales por personas que se encontraban en los alrededores del estadio y que escucharon claramente el ensayo de la artista británica durante su prueba de sonido.

“Cariñito”, una de las canciones más representativas de la música peruana, se convierte así en el nuevo homenaje local que la cantante incluye dentro de su exitoso Radical Optimism Tour, una gira marcada por tributos musicales a cada país que visita.

Dua Lipa sorprende con “Cariñito” en los ensayos

Al igual que en Chile, Brasil o Argentina, Dua Lipa continúa su dinámica de adaptar un tema representativo del país anfitrión. Fánaticos que se encontraban en las inmediaciones del Estadio San Marcos grabaron el momento exacto en que la cantante ensayó la cumbia clásica.

Los videos —rápidamente viralizados en TikTok e Instagram— se puede escuchar cómo los músicos de su banda ejecutan los arreglos del tema mientras la artista lo canta en español.

La confirmación hizo estallar las redes sociales, pues miles de usuarios celebraron el gesto de Dua Lipa, quien en cada país procura conectar con la cultura local.

Un tour marcado por homenajes musicales

Dua Lipa ha convertido su gira mundial en un viaje multicultural. En cada país, interpreta una canción que representa la identidad musical de la región: En Chile entonó: “Tu Falta de Querer” (Mon Laferte) y “El Duelo” (La Ley). En Brasil cantó “Magalenha” junto a Carlinhos Brown y “Margarida Perfumada” con Caetano Veloso. En Colombia interpretó versiones acústicas de clásicos latinos y Japón, Corea y Europa: temas locales adaptados a su registro pop.

El Perú no podía ser la excepción. Esta vez, el ritmo es la cumbia peruana, un género que ha alcanzado enorme relevancia internacional.

Dua Lipa aprendió español y estudió música local

En entrevistas recientes, la artista inglesa ha dejado claro su interés por entender la cultura de cada país que visita. Perú no fue la excepción.

“Hay mucha inspiración de los incas y eso me parece hermoso… Incluso la canción de Simon & Garfunkel que usa música peruana”, comentó en una entrevista con El Comercio, refiriéndose a “El cóndor pasa (If I Could)” de Daniel Alomía Robles.

La británica contó que se preparó durante meses para interpretar canciones en diferentes idiomas: “Tuve que aprender temas emblemáticos que muestran respeto por los países anfitriones”. El homenaje peruano, entonces, era inevitable.

Dua Lipa y su recorrido gastronómico en Lima

Dua Lipa llevó su experiencia en Perú más allá de la música. En solo dos días, visitó, Astrid y Gastón, Isolina en Barranco y Maido, considerado uno de los mejores restaurantes del mundo

Su recorrido gastronómico se convirtió en tendencia en redes sociales, donde los fanáticos seguían sus pasos por la capital.

Entre platos criollos, cocina nikkei y postales barranquinas, Dua Lipa se mostró cercana, sonriente y dispuesta a conocer la cultura peruana en primera fila.

Detalles del concierto en el Estadio San Marcos

El público podrá ingresar desde las 16:00 horas, mientras que el show principal de la intérprete de “Cold Heart” iniciará a las 20:30 horas.

La logística de acceso al concierto establece una división por zonas. Para los sectores Cancha 1 Delantera, Occidente 1, Occidente 2y Occidente Central, el ingreso se realizará exclusivamente mediante la Puerta 1, sobre la Avenida Venezuela, que funcionará como punto de acceso central al sector Occidente.

Quienes tengan boletos para Cancha 2, Cancha 1 Lateral, Tribuna Norte, Oriente 1 y Oriente 2 deberán ingresar a través de las Puertas 5 y 6, ubicadas sobre la Avenida Amézaga, cerca de su cruce con la Avenida Colonial. Al término del concierto, los asistentes dispondrán de dos salidas principales al sur del estadio, diseñadas específicamente para facilitar la desconcentración en el menor tiempo posible y reducir aglomeraciones.

