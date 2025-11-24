Dua Lipa en Lima: horarios, accesos, setlist y más para su concierto en San Marcos

La llegada de Dua Lipa a Lima marca uno de los eventos musicales más importantes del año para la ciudad. El 25 de noviembre de 2025, la artista albanobritánica realizará su esperado concierto en el Estadio San Marcos, dentro de la gira internacional Radical Optimism Tour. Es la primera vez que la cantante ofrecerá un espectáculo en territorio peruano. Con una carrera en ascenso, reconocida por éxitos globales y un estilo característico, su presentación figura como uno de los principales atractivos de la temporada para los seguidores del pop en la capital peruana.

La cantante, compositora y modelo, nacida en el Reino Unido de padres albanokosovares, anunció el tour con un mensaje dirigido a sus seguidores latinoamericanos: “Las cosas buenas llegan a los que esperan... ¡Nuevas fechas añadidas! Terminando el año con la gira en América Latina y estoy tan emocionada de verte”. La participación de Dua Lipa en el tour posiciona a Lima dentro del radar internacional de la música en vivo, sumando a la ciudad a una ruta selecta de conciertos que recorren los principales escenarios de la región.

Horario del concierto de Dua Lipa

El público podrá acceder al recinto a partir de las 16:00 horas, momento en que se abrirán las puertas del Estadio San Marcos. El espectáculo principal de Dua Lipa comenzará a las 20:30 horas, de acuerdo con el cronograma oficial del evento. Durante los días previos, grupos de aficionados han acampado en los alrededores del estadio con el objetivo de asegurar una mejor ubicación en la zona que adquirieron.

Dua Lipa en Lima: horarios, accesos, setlist y más para su concierto en San Marcos

La organización recomienda a los asistentes llegar con suficiente anticipación, portar sus entradas en formato físico o digital, y evitar llevar objetos no permitidos. Dentro y fuera del recinto se desplegará un importante operativo de seguridad, coordinado entre autoridades locales y la producción del evento, para vigilar el orden y la seguridad de los asistentes.

Puertas de ingreso

La logística de acceso al concierto establece una división por zonas. Para los sectores Cancha 1 Delantera, Occidente 1, Occidente 2 y Occidente Central, el ingreso se realizará exclusivamente mediante la Puerta 1, sobre la Avenida Venezuela, que funcionará como punto de acceso central al sector Occidente.

Quienes tengan boletos para Cancha 2, Cancha 1 Lateral, Tribuna Norte, Oriente 1 y Oriente 2 deberán ingresar a través de las Puertas 5 y 6, ubicadas sobre la Avenida Amézaga, cerca de su cruce con la Avenida Colonial. Al término del concierto, los asistentes dispondrán de dos salidas principales al sur del estadio, diseñadas específicamente para facilitar la desconcentración en el menor tiempo posible y reducir aglomeraciones.

Dua Lipa en Lima: horarios, accesos, setlist y más para su concierto en San Marcos

¿Aún hay entradas?

Hasta el momento se mantienen disponibles localidades para distintas zonas del Estadio San Marcos. El precio para la Cancha 1 asciende a 552 soles, mientras que el acceso a la Cancha 2 tiene un costo de 322 soles, según la plataforma oficial de venta de boletos (ticketmaster.pe). Ambas opciones ofrecen una cercanía notable con el escenario.

Setlist

Dua Lipa presentará temas de su más reciente álbum y varios de sus grandes éxitos. Además, suele interpretar un tema local durante sus conciertos, aunque hasta el momento no se ha revelado cuál será el elegido para esta ocasión. A continuación, el posible setlist para el concierto en Lima:

Training Season

End Of An Era

Break My Heart

One Kiss

Whatcha Doing

Levitating

These Walls

Maria

Physical

Electricity

Hallucinate

Illusion

Falling Forever

Happy For You

Love Again

Anything For Love

Be the One

New Rules

Dance The Night

Don’t Start Now

Houdini

Dua Lipa se tomó fotos con sus fans afuera de su hotel en Lima (@demisdead/TikTok)

El despliegue de producción para el show incluye pantallas de gran formato, sistemas de sonido de última tecnología y una puesta en escena sustentada en el trabajo de bailarines y músicos que acompañan a la cantante en cada parada del tour.