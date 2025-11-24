Dua Lipa en Lima: horarios, accesos, setlist y más para su concierto en San Marcos

La llegada de Dua Lipa a Lima marca uno de los eventos musicales más importantes del año para la ciudad. El 25 de noviembre de 2025, la artista albanobritánica realizará su esperado concierto en el Estadio San Marcos, dentro de la gira internacional Radical Optimism Tour. Es la primera vez que la cantante ofrecerá un espectáculo en territorio peruano. Con una carrera en ascenso, reconocida por éxitos globales y un estilo característico, su presentación figura como uno de los principales atractivos de la temporada para los seguidores del pop en la capital peruana.
La cantante, compositora y modelo, nacida en el Reino Unido de padres albanokosovares, anunció el tour con un mensaje dirigido a sus seguidores latinoamericanos: “Las cosas buenas llegan a los que esperan... ¡Nuevas fechas añadidas! Terminando el año con la gira en América Latina y estoy tan emocionada de verte”. La participación de Dua Lipa en el tour posiciona a Lima dentro del radar internacional de la música en vivo, sumando a la ciudad a una ruta selecta de conciertos que recorren los principales escenarios de la región.
Horario del concierto de Dua Lipa
El público podrá acceder al recinto a partir de las 16:00 horas, momento en que se abrirán las puertas del Estadio San Marcos. El espectáculo principal de Dua Lipa comenzará a las 20:30 horas, de acuerdo con el cronograma oficial del evento. Durante los días previos, grupos de aficionados han acampado en los alrededores del estadio con el objetivo de asegurar una mejor ubicación en la zona que adquirieron.
La organización recomienda a los asistentes llegar con suficiente anticipación, portar sus entradas en formato físico o digital, y evitar llevar objetos no permitidos. Dentro y fuera del recinto se desplegará un importante operativo de seguridad, coordinado entre autoridades locales y la producción del evento, para vigilar el orden y la seguridad de los asistentes.
Puertas de ingreso
La logística de acceso al concierto establece una división por zonas. Para los sectores Cancha 1 Delantera, Occidente 1, Occidente 2 y Occidente Central, el ingreso se realizará exclusivamente mediante la Puerta 1, sobre la Avenida Venezuela, que funcionará como punto de acceso central al sector Occidente.
Quienes tengan boletos para Cancha 2, Cancha 1 Lateral, Tribuna Norte, Oriente 1 y Oriente 2 deberán ingresar a través de las Puertas 5 y 6, ubicadas sobre la Avenida Amézaga, cerca de su cruce con la Avenida Colonial. Al término del concierto, los asistentes dispondrán de dos salidas principales al sur del estadio, diseñadas específicamente para facilitar la desconcentración en el menor tiempo posible y reducir aglomeraciones.
¿Aún hay entradas?
Hasta el momento se mantienen disponibles localidades para distintas zonas del Estadio San Marcos. El precio para la Cancha 1 asciende a 552 soles, mientras que el acceso a la Cancha 2 tiene un costo de 322 soles, según la plataforma oficial de venta de boletos (ticketmaster.pe). Ambas opciones ofrecen una cercanía notable con el escenario.
Setlist
Dua Lipa presentará temas de su más reciente álbum y varios de sus grandes éxitos. Además, suele interpretar un tema local durante sus conciertos, aunque hasta el momento no se ha revelado cuál será el elegido para esta ocasión. A continuación, el posible setlist para el concierto en Lima:
- Training Season
- End Of An Era
- Break My Heart
- One Kiss
- Whatcha Doing
- Levitating
- These Walls
- Maria
- Physical
- Electricity
- Hallucinate
- Illusion
- Falling Forever
- Happy For You
- Love Again
- Anything For Love
- Be the One
- New Rules
- Dance The Night
- Don’t Start Now
- Houdini
El despliegue de producción para el show incluye pantallas de gran formato, sistemas de sonido de última tecnología y una puesta en escena sustentada en el trabajo de bailarines y músicos que acompañan a la cantante en cada parada del tour.