Dua Lipa presume su dominio del español y emociona a sus seguidores con un gesto especial antes de su gira por Sudamérica.

El reciente mensaje en español de Dua Lipa dirigido a sus seguidores de Latinoamérica ha generado un gran impacto en redes sociales y ha fortalecido el vínculo de la artista con el público hispanohablante. En el video, que se viralizó rápidamente, la cantante británica saluda con fluidez y calidez, mencionando de manera especial a Lima, ciudad que visitará por primera vez como parte de su gira Radical Optimism Tour.

Este gesto, sumado a su esfuerzo por aprender el idioma y a la expectativa por su inminente concierto en Perú, ha provocado una ola de entusiasmo entre sus fans de la región. El mensaje, que se hizo viral rápidamente en las redes sociales, muestra a la artista dirigiéndose directamente a sus “amores de Latinoamérica” y enumerando las ciudades que visitará, entre ellas Buenos Aires, Santiago, Lima, Bogotá y Ciudad de México.

Además, la cantante anunció el sorteo de dos entradas para cada show, invitando a sus seguidores a participar mediante un enlace compartido en sus plataformas digitales, según detalló el medio Marca. La naturalidad y precisión de su español sorprendieron a muchos, aunque para sus seguidores más fieles no resultó inesperado: Dua Lipa lleva tiempo perfeccionando el idioma y ya ha realizado saludos y presentaciones en español en otras ocasiones.

El interés de Dua Lipa por el español no es reciente. La artista obtuvo en 2025 el certificado oficial GCSE, que acredita un nivel básico de dominio del idioma en el sistema educativo británico. La cantante compartió su logro en redes sociales con la frase “¡Lo logré!”, acompañada de una imagen de su certificado y palabras de agradecimiento a su profesora de español.

Se sabe que actualmente continúa sus estudios para alcanzar un nivel avanzado (A Level), compaginando las clases particulares con su apretada agenda de conciertos. Este esfuerzo se ha reflejado en sus actuaciones: en Madrid, por ejemplo, sorprendió al público interpretando ‘Héroe’ de Enrique Iglesias y ‘Me gustas tú’ de Manu Chao, demostrando un interés genuino por la cultura hispana.

Dua Lipa aprende español y logró terminar el nivel básico.

Por otro lao, en Perú, ni bien se dio a conocer la llegada de la artista, la reacción de los fans no se hizo esperar. Frases como “Necesito letras más grandes para el grito que pegué al ver que vendrá Dua Lipa a Perú” o “Dios Mío viene Dua Lipa a Perú, estoy temblando” reflejan la emoción y el sentido de identificación que ha generado la artista.

Dua Lipa en Lima: fecha, lugar, entradas y zonas

El esperado debut de Dua Lipa en Lima está programado para este 25 de noviembre de 2025 en el Estadio San Marcos. Este evento forma parte de la etapa latinoamericana de su Radical Optimism Tour, que incluye paradas en Buenos Aires, Santiago, São Paulo, Río de Janeiro, Bogotá y Ciudad de México. La gira, que arrancó en Australia y ha recorrido más de 77 ciudades en cuatro continentes, ha sido elogiada por la crítica y el público por su producción de alto nivel y su energía en el escenario.

La venta de entradas para el concierto en Lima se realiza a través de Ticketmaster Perú. La preventa exclusiva para fans comenzó el 7 de abril y se agotó rápidamente, mientras que la preventa para clientes de Interbank se abrió el 8 de abril, seguida de la venta general el 10 de abril. Los precios varían según la zona del estadio. Cada asistente puede adquirir hasta seis entradas, lo que permite disfrutar del espectáculo en grupo. Las zonas más cercanas al escenario ofrecen una experiencia más inmersiva, mientras que las tribunas permiten una vista panorámica del show.

Durante la promoción del concierto, Dua Lipa ha reiterado su entusiasmo por visitar Perú y ha animado a sus seguidores a hacer de la noche “algo inolvidable”.

Setlist, invitados, producción y sorpresas

El concierto de Dua Lipa en Lima promete ser una experiencia única, tanto por el repertorio como por la puesta en escena. Se espera que el setlist incluirá los grandes éxitos de la artista, como “Levitating”, “Physical”, “Don’t Start Now”, “One Kiss”, “New Rules” y temas de su álbum Future Nostalgia, que consolidó su carrera internacional. Además, se esperan canciones de su más reciente trabajo, Radical Optimism, que debutó en el primer lugar de las listas en varios países.

Dua Lipa sorprendió a fans peruanos hace algunos meses con su español e invitando a sus seguidores al concierto.

Una de las características distintivas de la gira es la inclusión de covers y homenajes locales. En otras ciudades, Dua Lipa ha sorprendido al público con versiones de clásicos como “Highway to Hell” de AC/DC y “Héroe” de Enrique Iglesias. Para Lima, la artista ha mantenido en secreto la canción especial que interpretará, aunque ha expresado su admiración por la música peruana y la inspiración que encuentra en la cultura inca, como relató en una reciente entrevista con El Comercio.

La producción del show destaca por su despliegue visual, efectos especiales y cambios de vestuario, elementos que han sido elogiados por medios internacionales. Además, la gira ha contado con invitados especiales en otras ciudades, como Troye Sivan y Kevin Parker de Tame Impala, lo que ha añadido un toque único a cada presentación. Aunque no se ha confirmado la presencia de estos artistas en Lima, la expectativa por posibles sorpresas se mantiene alta entre los fans.

La inclusión de Lima en la etapa final del Radical Optimism Tour representa un hito tanto para la artista como para sus seguidores peruanos. Dua Lipa ha manifestado en varias ocasiones su deseo de visitar Perú y conocer Machu Picchu, un anhelo que finalmente podrá cumplir en el marco de su gira mundial. La cantante ha destacado la riqueza cultural del país y la inspiración que le brinda la música local, mencionando incluso la influencia de los incas y la emblemática canción “El cóndor pasa”.

La relación de Dua Lipa con el público latinoamericano se ha fortalecido a través de sus mensajes en español, su esfuerzo por aprender el idioma y su interacción constante en redes sociales.