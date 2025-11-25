Dua Lipa en Lima: estas son las canciones peruanas que podría interpretar en el Estadio San Marcos

Dua Lipa presume su dominio del español y emociona a sus seguidores con un gesto especial antes de su gira por Sudamérica.

La llegada de Dua Lipa a Lima marcó uno de los momentos musicales más comentados del año en el país. La cantante británica aterrizó la tarde del 23 de noviembre en el aeropuerto Jorge Chávez a bordo de un jet privado y, desde ese instante, se convirtió en el centro de atención de cientos de fanáticos que no dudaron en seguirla hasta su hotel en busca de una imagen o un saludo.

Y es que, la capital se prepara para recibirla en el Estadio San Marcos, donde ofrecerá un concierto como parte de su 'Radical Optimism Tour’, una gira que ha sorprendido al mundo por la inclusión de covers de canciones locales en cada país que visita.

¿Qué canción peruana cantará Dua Lipa en Lima?

El interés por saber qué tema peruano interpretará se ha convertido en una conversación nacional. La artista ha repetido en distintas entrevistas que su paso por Perú es especial. En su diálogo con la prensa, Dua Lipa expresó su fascinación por la herencia musical del país y por composiciones que han trascendido fronteras.

“Hay mucha inspiración de los incas (en Perú) y eso me parece muy hermoso, porque encuentras muchas cosas distintas. Incluso la canción de Simon & Garfunkel que usa música peruana”, señaló a El Comercio, haciendo referencia a “El cóndor pasa (If I Could)”, uno de los temas más icónicos creados por Daniel Alomía Robles.

El hecho de que haya citado esa obra no pasó desapercibido. Durante la gira, la cantante ha interpretado más de 57 canciones en diversos idiomas, desde baladas sudamericanas hasta himnos del rock asiático. En una entrevista con Variety, explicó el motivo detrás de esta iniciativa cultural:

“Tuve que aprender canciones en idiomas que no hablo, y no cualquier canción, sino temas emblemáticos que muestran respeto por las ciudades y los países anfitriones”. Bajo esa premisa, el concierto en Lima incluiría un homenaje similar.

Aunque su equipo no ha confirmado qué canción peruana podría formar parte del show, existen varias opciones que encajan con el tipo de homenajes que ha realizado en otros países. Clásicos del folclore, himnos criollos y éxitos contemporáneos figuran entre los temas más mencionados por fanáticos y especialistas musicales.

Dua Lipa en Lima: estas son las canciones peruanas que podría interpretar en el Estadio San Marcos. Infobae Perú / Captura: IG

LISTADO DE CANCIONES PERUANAS POSIBLES PARA DUA LIPA EN LIMA:

“El cóndor pasa” – Daniel Alomía Robles “Contigo Perú” – Augusto Polo Campos “La flor de la canela” – Chabuca Granda “Cuando pienses en volver” – Pedro Suárez-Vértiz “Cuéntame” – Pedro Suárez-Vértiz “Cariñito” – Los Hijos del Sol “Niñachay” – William Luna “Linda wawita” – William Luna “Me olvidé de vivir” – Gian Marco Un tema del repertorio de Susana Baca, altamente probable por su relevancia internacional.

Dua Lipa podría visitar Machu Picchu

La propia artista ha mostrado interés por la música andina y afroperuana, características que podrían influir en su elección. Además, el impacto emocional y simbólico de presentar un tema peruano ante un estadio repleto reforzaría su reputación como una artista que valora la cultura de cada país que visita.

Mientras tanto, la agenda de Dua Lipa en Lima continúa siendo motivo de especulación. Fuentes cercanas señalan que la cantante planea aprovechar parte de su tiempo libre para visitar algunos puntos de la ciudad, aunque no existe confirmación oficial sobre una eventual visita a Machu Picchu, destino que ha expresado querer conocer “desde hace muchos años”. En sus últimas giras por América Latina, ha mostrado interés por actividades culturales: en Argentina asistió a un partido de fútbol en La Bombonera; en Brasil participó en una reunión donde bailó samba; y en México recorrió museos históricos y restaurantes típicos.

En Lima, se espera que pueda visitar zonas como Barranco, conocido por su oferta artística y gastronómica, o espacios de Miraflores donde suelen acudir artistas internacionales. Aunque su agenda es estricta, su equipo ha dejado abierta la posibilidad de recorridos breves.

Con el concierto programado para el 25 de noviembre, la expectativa sigue en aumento. La infraestructura del Estadio San Marcos se encuentra en la etapa final de montaje, con pruebas de sonido y preparativos de seguridad en curso. Se espera un lleno total, impulsado no solo por la popularidad de la cantante, sino por la incógnita sobre el homenaje musical que presentará.

