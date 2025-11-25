Perú

Dua Lipa en Lima: estas son las canciones peruanas que podría interpretar en el Estadio San Marcos

Con más de 57 homenajes musicales en su gira, la artista sorprenderá con un tema nacional. Estas son las opciones más fuertes

Guardar
Dua Lipa presume su dominio del español y emociona a sus seguidores con un gesto especial antes de su gira por Sudamérica.

La llegada de Dua Lipa a Lima marcó uno de los momentos musicales más comentados del año en el país. La cantante británica aterrizó la tarde del 23 de noviembre en el aeropuerto Jorge Chávez a bordo de un jet privado y, desde ese instante, se convirtió en el centro de atención de cientos de fanáticos que no dudaron en seguirla hasta su hotel en busca de una imagen o un saludo.

Y es que, la capital se prepara para recibirla en el Estadio San Marcos, donde ofrecerá un concierto como parte de su 'Radical Optimism Tour’, una gira que ha sorprendido al mundo por la inclusión de covers de canciones locales en cada país que visita.

¿Qué canción peruana cantará Dua Lipa en Lima?

El interés por saber qué tema peruano interpretará se ha convertido en una conversación nacional. La artista ha repetido en distintas entrevistas que su paso por Perú es especial. En su diálogo con la prensa, Dua Lipa expresó su fascinación por la herencia musical del país y por composiciones que han trascendido fronteras.

Hay mucha inspiración de los incas (en Perú) y eso me parece muy hermoso, porque encuentras muchas cosas distintas. Incluso la canción de Simon & Garfunkel que usa música peruana”, señaló a El Comercio, haciendo referencia a “El cóndor pasa (If I Could)”, uno de los temas más icónicos creados por Daniel Alomía Robles.

El hecho de que haya citado esa obra no pasó desapercibido. Durante la gira, la cantante ha interpretado más de 57 canciones en diversos idiomas, desde baladas sudamericanas hasta himnos del rock asiático. En una entrevista con Variety, explicó el motivo detrás de esta iniciativa cultural:

“Tuve que aprender canciones en idiomas que no hablo, y no cualquier canción, sino temas emblemáticos que muestran respeto por las ciudades y los países anfitriones”. Bajo esa premisa, el concierto en Lima incluiría un homenaje similar.

Aunque su equipo no ha confirmado qué canción peruana podría formar parte del show, existen varias opciones que encajan con el tipo de homenajes que ha realizado en otros países. Clásicos del folclore, himnos criollos y éxitos contemporáneos figuran entre los temas más mencionados por fanáticos y especialistas musicales.

Dua Lipa en Lima: estas
Dua Lipa en Lima: estas son las canciones peruanas que podría interpretar en el Estadio San Marcos. Infobae Perú / Captura: IG

LISTADO DE CANCIONES PERUANAS POSIBLES PARA DUA LIPA EN LIMA:

  1. “El cóndor pasa” – Daniel Alomía Robles
  2. “Contigo Perú” – Augusto Polo Campos
  3. “La flor de la canela” – Chabuca Granda
  4. “Cuando pienses en volver” – Pedro Suárez-Vértiz
  5. “Cuéntame” – Pedro Suárez-Vértiz
  6. “Cariñito” – Los Hijos del Sol
  7. “Niñachay” – William Luna
  8. “Linda wawita” – William Luna
  9. “Me olvidé de vivir” – Gian Marco
  10. Un tema del repertorio de Susana Baca, altamente probable por su relevancia internacional.

Dua Lipa podría visitar Machu Picchu

La propia artista ha mostrado interés por la música andina y afroperuana, características que podrían influir en su elección. Además, el impacto emocional y simbólico de presentar un tema peruano ante un estadio repleto reforzaría su reputación como una artista que valora la cultura de cada país que visita.

Mientras tanto, la agenda de Dua Lipa en Lima continúa siendo motivo de especulación. Fuentes cercanas señalan que la cantante planea aprovechar parte de su tiempo libre para visitar algunos puntos de la ciudad, aunque no existe confirmación oficial sobre una eventual visita a Machu Picchu, destino que ha expresado querer conocer “desde hace muchos años”. En sus últimas giras por América Latina, ha mostrado interés por actividades culturales: en Argentina asistió a un partido de fútbol en La Bombonera; en Brasil participó en una reunión donde bailó samba; y en México recorrió museos históricos y restaurantes típicos.

En Lima, se espera que pueda visitar zonas como Barranco, conocido por su oferta artística y gastronómica, o espacios de Miraflores donde suelen acudir artistas internacionales. Aunque su agenda es estricta, su equipo ha dejado abierta la posibilidad de recorridos breves.

Con el concierto programado para el 25 de noviembre, la expectativa sigue en aumento. La infraestructura del Estadio San Marcos se encuentra en la etapa final de montaje, con pruebas de sonido y preparativos de seguridad en curso. Se espera un lleno total, impulsado no solo por la popularidad de la cantante, sino por la incógnita sobre el homenaje musical que presentará.

Dua Lipa en Lima: estas
Dua Lipa en Lima: estas son las canciones peruanas que podría interpretar en el Estadio San Marcos. Infobae Perú / Captura: IG

Temas Relacionados

Dua LipaEstadio San Marcosperu-entretenimiento

Más Noticias

Claudio Pizarro se divierte en Corea del Sur entrenando taekwondo en una escuela con niños: “Intentaré hacer lo mejor que pueda”

El histórico delantero peruano visitó la ciudad de Seúl como parte de una actividad oficial del club para inaugurar una oficina muniquesa. Antes de marcharse de la localidad, acudió a un centro educativo donde compartió un grato momento de esparcimiento

Claudio Pizarro se divierte en

Alerta sanitaria: investigadores revelan niveles críticos de bacterias resistentes en hospitales y hogares peruanos

La OMS promueve la concientización sobre el abuso de antibióticos, frente a la amenaza del incremento de bacterias multirresistentes

Alerta sanitaria: investigadores revelan niveles

Madre de Thamara Medina llega a clínica tras accidente y modelo advierte: “El que se hace cargo de mí es mi papá”

La modelo detalla sus lesiones, agradece estar viva y revela que es su padre quien la acompaña siempre, mientras Alejandra Baigorria confirma que está fuera de peligro

Madre de Thamara Medina llega

Alianza Lima vs Sporting Cristal: fechas de los partidos por las semifinales del ‘play-off’ para Perú 2 de Libertadores 2026

Serán encuentros de ida y vuelta. Y el ganador de esta llave se medirá con Cusco FC, que espera tranquilo en la final, tras culminar en el segundo lugar en el Acumulado. Conoce todos los detalles

Alianza Lima vs Sporting Cristal:

José Jerí manifiesta estar a favor de la unión civil, pero no de la adopción por parte de parejas homosexuales: “No estoy convencido”

El mandatario contó episodios desconocidos de su vida religiosa, habló de su pragmatismo político, explicó su postura económica y defendió la unión civil, aunque aseguró que aún ‘no está convencido’ de apoyar la adopción por parejas del mismo sexo

José Jerí manifiesta estar a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí manifiesta estar a

José Jerí manifiesta estar a favor de la unión civil, pero no de la adopción por parte de parejas homosexuales: “No estoy convencido”

Premier reitera que no irrumpirán en embajada de México por Betssy Chávez: “Palabras de José Jerí fueron descontextualizadas”

José Jerí anuncia desaparición del INPE tras pedido de facultades legislativas al Congreso: “Tenemos que dejar las cosas encaminadas”

José Jerí defiende a su asesora Stephany Vega: “Su familia tiene capacidad económica para justificar sus compras”

El fin del INPE: premier y ministro de Justicia dan detalles de la nueva Superintendencia de Internamiento y Resocialización

ENTRETENIMIENTO

Madre de Thamara Medina llega

Madre de Thamara Medina llega a clínica tras accidente y modelo advierte: “El que se hace cargo de mí es mi papá”

Nuevo ampay al esposo de Silvia Cornejo: Jean Paul Gabuteau es grabado otra vez con su expareja

Qué serie ver esta noche en Netflix Perú

Jefferson Farfán reta a Carlos Orozco en streaming: “Invítanos para subirte las vistas”

Cantantes de Corazón Serrano pasan incómodo momento en entrevista en Ecuador: “Muy morbosa tu pregunta”

DEPORTES

Claudio Pizarro se divierte en

Claudio Pizarro se divierte en Corea del Sur entrenando taekwondo en una escuela con niños: “Intentaré hacer lo mejor que pueda”

Alianza Lima vs Sporting Cristal: fechas de los partidos por las semifinales del ‘play-off’ para Perú 2 de Libertadores 2026

Raúl Fernández lamentó actitud de Ricardo Gareca como DT de Perú: “Nunca hubo un respeto hacia mi persona; la selección me dio la espalda”

Pablo Bengoechea no es ajeno a la renovación de Hernán Barcos en Alianza Lima: “Le ha tocado hacer grandes cosas”

Pedro Díaz desestima al finalista entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la resolución del pase a Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026