Jessica Newton justifica los resultados de Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025 y envía fuerte mensaje a la organización. IG

La directora del Miss Perú, Jessica Newton, volvió a situarse en el centro de la polémica tras recibir el premio a Mejor Directora en el Miss Universo 2025. Sin embargo, su reconocimiento se vio empañado por las críticas que surgieron luego de que Karla Bacigalupo, representante peruana, no lograra ingresar al Top 30 del certamen.

Ante la ola de cuestionamientos, Newton utilizó sus redes sociales para responder y explicar su postura frente al desempeño de la candidata y los próximos cambios que evalúa implementar en su organización.

Newton y su fuerte mensaje a la organización del Miss Universo

Jessica Newton respondió a estas acusaciones mediante la caja de preguntas en su cuenta de Instagram, donde varios seguidores la cuestionaron directamente sobre el trabajo de preparación y producción que recibió Bacigalupo.

Ante la consulta “¿Merecemos un Miss Perú con más anticipación?”, la empresaria fue clara:

“Sería importante que las chicas se preparasen más para la competencia nacional y que podamos hacer varios cambios… que necesitan aprobación de Miss Universo”, señaló, confirmando que la organización evalúa ajustes estructurales.

La directora del Miss Perú dejó entrever que parte de los ajustes necesarios en su organización están condicionados por las reglas y aprobaciones del mismo Miss Universo. Su mensaje, aunque diplomático, evidenció cierta incomodidad con los límites establecidos por la organización internacional.

Jessica Newton respondió a críticas en redes sobre el vestuario y preparación de la candidata peruana.IG

Se pronuncia sobre la eliminación de Karla Bacigalupo

Otra pregunta que generó fuerte controversia entre los fans del certamen fue directa: “Madre, ¿qué te parecen los resultados de este Miss Universo y que Karla no pasó al Top 30?”

Jessica no evadió la pregunta y ofreció una respuesta contundente: “Son 120 candidatas, todas reinas de sus países y con un mismo sueño. Que no clasificara Perú me dolió mucho, pero no es una excusa válida para criticar a la ganadora”.

Sus palabras recordaron que el nivel de competencia fue alto y que los resultados, aunque dolorosos para el público peruano, forman parte de la experiencia del certamen y de tener más tiempo hubiera tenido otro resultado.

La empresaria se pronunció ante los resultados de Bacigalupo al no entrar al Top 30 del certamen internacional. IG

Críticas por el vestuario y el apoyo a Karla Bacigalupo

A pesar del reconocimiento en el MU, Jessica Newton se vio envuelta en críticas por el desempeño y presentación de Karla Bacigalupo en Miss Universo. Las redes sociales señalaron que el equipo de Miss Perú habría enviado vestuarios “repetitivos”, “poco llamativos” y “básicos”, lo que —según algunos usuarios— habría afectado la presencia de la candidata en la competencia internacional.

La participación de Karla Bacigalupo no pasó desapercibida. Aunque no ingresó al Top 30, la modelo recibió elogios en redes por su desenvolvimiento, presencia escénica y elegancia durante la gala preliminar. Sin embargo, muchos fans esperaban que el Perú volviera a destacar en el certamen, como en años anteriores.

La eliminación de Bacigalupo generó reacciones mixtas: algunos responsabilizaron a la organización nacional por una supuesta falta de preparación o estrategia, mientras que otros defendieron el esfuerzo y profesionalismo de la joven modelo.

Furia en redes por los trajes de Karla Bacigalupo en ‘Miss Universo 2025′: critican a Jessica Newton. IG

Miss Universo 2025: una edición marcada por cambios

La edición 74 del certamen estuvo cargada de novedades, tanto en estructura como en su enfoque multicultural. La mexicana Fátima Bosch se coronó Miss Universo 2025 después de competir con 120 candidatas de todo el mundo, consolidando un triunfo histórico para su país.

El discurso de Fátima Bosch que conquistó Miss Universo 2025. (Instagram)

Durante la ceremonia número 74 del Miss Universo 2025, realizada el pasado 20 de noviembre, la peruana Jessica Newton fue distinguida como Mejor Directora del certamen. La premiación ocurrió en un contexto complejo para el país, que llegó con grandes expectativas gracias a la participación de Karla Bacigalupo, pero terminó sin clasificar a las últimas fases.

“Hoy recibo este reconocimiento como mejor directora del Miss Universe edición 74 con profundo agradecimiento y sentido de responsabilidad, aunque este logro llega en un momento marcado por la tristeza de no haber obtenido la clasificación de mi país”, expresó Newton, visiblemente emocionada al recibir la distinción.

La final fue seguida por millones de personas y destacó por sus segmentos renovados, nueva dinámica de puntajes y un enfoque en historias humanas más allá del espectáculo.

Jessica Newton es premiada en el Miss Universo 2025. IG